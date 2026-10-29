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Změna, na kterou Češi čekali: Kaufland spouští novou službu

Michael Hovorka
Dnes
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Wolt rozváží Kaufland
Autor: Kaufland
Wolt rozváží Kaufland
Každý týden nové zboží i akce a doručení ke dveřím. Kaufland nabízí prodej potravin a drogerie skrze aplikaci Wolt.
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Kaufland se tak připojuje k dalším řetězcům, které s Woltem již aktivně spolupracují. Jsou mezi nimi Globus, Billa, Tesco, Penny nebo Albert. Řetězec Lidl zatím chybí. 

Kaufland chce službu do konce listopadu rozšířit do 19 prodejen v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci a ve Zlíně. Data z pilotního testování na pražských prodejnách ukázala, že zákazníci si z Kauflandu přes Wolt nechávají doručovat kompletní nákupy pro celou domácnost s průměrnou hodnotou košíku 800 Kč. Největší špička v objednávkách nastává mezi 16:30 a 19:00, tedy v době odpoledních návratů domů a přípravy večeře.

Téměř 11 tisíc položek i letákové akce pohodlně z aplikace

Zákazníci budou moci vybírat až z 11 tisíc položek. K dispozici budou i akční položky z letáku včetně privátní značky K-Jarmark. V aplikaci nechybí ani speciální sekce se sezónní a tematickou tematickou nabídkou. Nabídka je aktualizována každý týden.

Co nakupují Češi v Kauflandu přes aplikaci Wolt nejčastěji?

Nejčastěji v Kauflandu nakupují Češi čerstvé potraviny, pečivo a mléčné produkty. Do košíku přidávají banány, salátové okurky a keříková rajčata, mléko, plátkový eidam, rohlíky nebo kaiserky. Velké oblibě se těší také kategorie jako proteinové, veganské a vegetariánské produkty.

Pilotní provoz nám potvrdil, že lidé tuto možnost velmi oceňují, a společně tak posouváme dostupnost našich prodejen na novou úroveň, komentuje spolupráci Sven Reinhard, generální ředitel společnosti Kaufland ČR.

Pro Wolt je partnerství klíčové: Velikost nákupů i to, co zákazníci vkládali do košíků, potvrdilo, že lidé jen nedoplňují zásoby na poslední chvíli, ale dělají velké rodinné i víkendové nákupy, uvádí Jakub Kacera, vedoucí retailu pro střední Evropu společnosti Wolt.

Dostupné prodejny a plán rozvoje

Služba je aktuálně dostupná v 17 prodejnách Kaufland:

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Praha: Vypich, Podbaba, Hloubětín, Barrandov, Křeslice, Palmovka, Michle, Horní Měcholupy, Kobylisy
Plzeň: Roudná, Košutka
Olomouc: Neředín
Zlín: Vršava
Ostrava: Mariánské Hory, Poruba
Brno: Židenice, Ponava

Během listopadu se síť rozšíří o další 2 prodejny:
Praha: Modřany, Jarov

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Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007. Jeho doménou jsou rozhovory. Zajímá se o oblast e-commerce, AI, sociální sítě a digitální content. 

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