Změna, na kterou Češi čekali: Kaufland spouští novou službu

Kaufland se tak připojuje k dalším řetězcům, které s Woltem již aktivně spolupracují. Jsou mezi nimi Globus, Billa, Tesco, Penny nebo Albert. Řetězec Lidl zatím chybí.
Kaufland chce službu do konce listopadu rozšířit do 19 prodejen v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci a ve Zlíně. Data z pilotního testování na pražských prodejnách ukázala, že zákazníci si z Kauflandu přes Wolt nechávají doručovat kompletní nákupy pro celou domácnost s průměrnou hodnotou košíku 800 Kč. Největší špička v objednávkách nastává mezi 16:30 a 19:00, tedy v době odpoledních návratů domů a přípravy večeře.
Téměř 11 tisíc položek i letákové akce pohodlně z aplikace
Zákazníci budou moci vybírat až z 11 tisíc položek. K dispozici budou i akční položky z letáku včetně privátní značky K-Jarmark. V aplikaci nechybí ani speciální sekce se sezónní a tematickou tematickou nabídkou. Nabídka je aktualizována každý týden.
Co nakupují Češi v Kauflandu přes aplikaci Wolt nejčastěji?
Nejčastěji v Kauflandu nakupují Češi čerstvé potraviny, pečivo a mléčné produkty. Do košíku přidávají banány, salátové okurky a keříková rajčata, mléko, plátkový eidam, rohlíky nebo kaiserky. Velké oblibě se těší také kategorie jako proteinové, veganské a vegetariánské produkty.
Pilotní provoz nám potvrdil, že lidé tuto možnost velmi oceňují, a společně tak posouváme dostupnost našich prodejen na novou úroveň, komentuje spolupráci Sven Reinhard, generální ředitel společnosti Kaufland ČR.
Pro Wolt je partnerství klíčové:
Velikost nákupů i to, co zákazníci vkládali do košíků, potvrdilo, že lidé jen nedoplňují zásoby na poslední chvíli, ale dělají velké rodinné i víkendové nákupy, uvádí Jakub Kacera, vedoucí retailu pro střední Evropu společnosti Wolt.
Dostupné prodejny a plán rozvoje
Služba je aktuálně dostupná v 17 prodejnách Kaufland:
Praha: Vypich, Podbaba, Hloubětín, Barrandov, Křeslice, Palmovka, Michle, Horní Měcholupy, Kobylisy
Plzeň: Roudná, Košutka
Olomouc: Neředín
Zlín: Vršava
Ostrava: Mariánské Hory, Poruba
Brno: Židenice, Ponava
Během listopadu se síť rozšíří o další 2 prodejny:
Praha: Modřany, Jarov