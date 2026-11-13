Změna výplaty důchodu může seniorům přinést až 2500 korun. Čas je do konce listopadu

Rozhodnout se pro změnu a nechat si posílat důchod na bankovní účet může seniorům přinést celou řadu výhod. Aktuálně si při této změně mohou přijít k penězům navíc.
ČSOB má pro nové klienty, seniory, odměnu, která může dosáhnout až 2500 korun. Peníze banka rozdělila do dvou částí a jejich získání podmiňuje splněním konkrétních pravidel.
Prvních 1000 korun získá klient, který si nechá na nově založený účet posílat důchod od České správy sociálního zabezpečení. Podmínkou je, aby na účet začal nejpozději do tří měsíců od jeho založení přicházet důchod v minimální výši 15 000 korun.
Dalších až 1500 korun lze získat za placení kartou. Stačí během tří měsíců po sobě uskutečnit alespoň pět plateb měsíčně, a to v kamenných obchodech nebo na internetu. S plněním této podmínky je možné začít už v měsíci založení účtu, případně až v následujícím měsíci.
Zájemci si musí účet sjednat nejpozději do 30. listopadu 2026. Podrobné podmínky stanovuje banka v pravidlech akce.
Hotovost až domů a výběry bez poplatků
Účet pro seniory má nabídnout také několik praktických služeb, které mohou usnadnit každodenní hospodaření s penězi. Jednou z nich je možnost nechat si jednou měsíčně zdarma přivézt hotovost až do výše 20 000 korun na požadované místo.
Klienti mohou neomezeně zdarma vybírat z bankomatů ČSOB. Jeden výběr měsíčně bez poplatku mají k dispozici také na poště. Zdarma jsou rovněž platební příkazy, které lze zadávat online, na pobočce nebo na poště.
Součástí nabídky je internetové bankovnictví, díky němuž mohou senioři kontrolovat zůstatek na účtu nebo platit účty odkudkoliv. Banka jim zároveň pomůže se změnou způsobu výplaty důchodu u ČSSZ, takže celý přechod na zasílání peněz na účet nemusí vyřizovat sami. K účtu lze získat také dvě platební karty zdarma. Jednu může používat majitel účtu, druhou například jeho partner či partnerka.
Akce je určená lidem od 65 let, kteří v předchozích 12 měsících neměli u ČSOB ani Poštovní spořitelny žádný běžný platební účet vedený v korunách. Zároveň si musí během trvání kampaně založit nový účet, konkrétně ČSOB Plus konto nebo Poštovní účet. Spořicí a technické účty se do této podmínky nepočítají. Samotné založení účtu tedy k získání odměny nestačí, klient musí splnit také další podmínky týkající se zasílání důchodu a plateb kartou.
Důchod na účet nic nestojí
Další výhodou zasílání důchodu na bankovní účet je úspora za samotnou výplatu. Pokud si senior nechává důchod doručovat v hotovosti prostřednictvím České pošty, musí za tuto službu platit. Poplatek je mu vždy strháván z penze. Při výplatě na účet se senior tomuto poplatku vyhne a peníze má navíc k dispozici hned po jejich připsání.
Nemusí ani čekat na doručovatele nebo řešit, jestli bude v době doručení doma. S financemi může rovnou nakládat, platit účty nebo vybírat hotovost podle potřeby.