Změny pro seniory řidiče: Méně lékařských prohlídek a konec nošení posudků u sebe

Změny pro seniory řidiče: Méně lékařských prohlídek a konec nošení posudků u sebe

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Senior sedí v autě za volantem a právě se připoutává
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Rok 2026 přináší pro řidiče řadu změn. Týkají se mimo jiné seniorů, kteří ještě stále usedají za volant.

Pro řidiče se výrazně mění věková hranice pro povinné lékařské prohlídky.  A to z 65 na 70 let. Znamená to, že senioři se staršími řidičskými oprávněními budou mít možnost řídit bez pravidelných prohlídek o pět let déle než dosud. 

Zásadní změna pro seniory, kteří stále ještě řídí. Nastane v příštím roce

Bez nutnosti vozit posudek u sebe

Lékařské posudky budou od roku 2026 digitalizované, takže řidiči je nebudou muset nosit fyzicky u sebe. Po absolvování lékařské prohlídky lékař zaznamená posudek přímo do databáze a informace se automaticky objeví v registru řidičů online.

Tato změna přináší nejen větší komfort, ale i bezpečnost. Úřady a policie budou mít přístup k aktuálním posudkům kdykoli, takže není třeba se obávat kontroly kvůli chybějícímu dokladu. Posudky vydané před 1. lednem 2026 je stále nutné mít u sebe v papírové podobě, dokud nevyprší jejich platnost. 

Senioři řidiči už u sebe nebudou muset mít lékařské potvrzení

Digitální služby a jednodušší získání řidičského průkazu

Od 1. ledna 2026 mohou řidiči řídit ihned po udělení řidičského oprávnění, aniž by čekali na fyzický průkaz, a to po dobu 30 dnů. Online žádost o první řidičský průkaz, jeho rozšíření nebo ztracený průkaz nově umožní Portál dopravy, a to i pro sedmnáctileté žadatele, uvádí Ministerstvo dopravy CR v tiskové zprávě. Mladí řidiči si navíc mohou přes portál elektronicky zapsat až čtyři mentory a snadno spravovat jejich souhlasy či zápisy.

Digitální plné moci a automatizovaná vozidla

Portál dopravy umožní také využití digitálních plných mocí, včetně oprávnění k nakládání s konkrétními vozidly. Plné moci lze udělit na dobu neurčitou nebo vymezený čas, měnit jejich platnost, ukončit či převést.

MM 26 AI v mkt

Zásadní změny pro řidiče: Řidičák na dálku nebo delší platnost evidenčky

Automatizovaná vozidla

Zavádí se také právní úprava provozu automatizovaných vozidel (stupeň 3). V autonomním režimu za přestupky odpovídá výrobce, nikoli řidič. Naopak novou povinností řidiče je na výzvu převzít zpět řízení, na což musí být připravený, a zároveň má povinnost umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo, doplňuje ministerstvo. 

Nově se také povinně eviduje v registru vozidel, zda jde o automatizované vozidlo, a řidič musí umožnit orgánům ověřit, zda byla aktivována automatizace.

Ikona

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

