Změny pro seniory řidiče: Méně lékařských prohlídek a konec nošení posudků u sebe

Pro řidiče se výrazně mění věková hranice pro povinné lékařské prohlídky. A to z 65 na 70 let. Znamená to, že senioři se staršími řidičskými oprávněními budou mít možnost řídit bez pravidelných prohlídek o pět let déle než dosud.
Bez nutnosti vozit posudek u sebe
Lékařské posudky budou od roku 2026 digitalizované, takže řidiči je nebudou muset nosit fyzicky u sebe. Po absolvování lékařské prohlídky lékař zaznamená posudek přímo do databáze a informace se automaticky objeví v registru řidičů online.
Tato změna přináší nejen větší komfort, ale i bezpečnost. Úřady a policie budou mít přístup k aktuálním posudkům kdykoli, takže není třeba se obávat kontroly kvůli chybějícímu dokladu. Posudky vydané před 1. lednem 2026 je stále nutné mít u sebe v papírové podobě, dokud nevyprší jejich platnost.
Digitální služby a jednodušší získání řidičského průkazu
Od 1. ledna 2026 mohou řidiči řídit ihned po udělení řidičského oprávnění, aniž by čekali na fyzický průkaz, a to po dobu 30 dnů.
Online žádost o první řidičský průkaz, jeho rozšíření nebo ztracený průkaz nově umožní Portál dopravy, a to i pro sedmnáctileté žadatele, uvádí Ministerstvo dopravy CR v tiskové zprávě. Mladí řidiči si navíc mohou přes portál elektronicky zapsat až čtyři mentory a snadno spravovat jejich souhlasy či zápisy.
Digitální plné moci a automatizovaná vozidla
Portál dopravy umožní také využití digitálních plných mocí, včetně oprávnění k nakládání s konkrétními vozidly. Plné moci lze udělit na dobu neurčitou nebo vymezený čas, měnit jejich platnost, ukončit či převést.
Automatizovaná vozidla
Zavádí se také právní úprava provozu automatizovaných vozidel (stupeň 3). V autonomním režimu za přestupky odpovídá výrobce, nikoli řidič.
Naopak novou povinností řidiče je na výzvu převzít zpět řízení, na což musí být připravený, a zároveň má povinnost umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo, doplňuje ministerstvo.
Nově se také povinně eviduje v registru vozidel, zda jde o automatizované vozidlo, a řidič musí umožnit orgánům ověřit, zda byla aktivována automatizace.