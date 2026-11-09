Změny v odměňování zaměstnanců veřejného sektoru od roku 2027 pod lupou

Již je zveřejněn návrh novely nařízení vlády č. 431/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, který reaguje na připravované změny zákoníku práce. Současně rozšiřuje možnosti individuálního určení platového tarifu a upravuje příplatek za zvýšenou zátěž pedagogických pracovníků.
Nová výše platových tarifů
Především jde o novou výši platových tarifů ve všech stupnicích platových tarifů uvedených v přílohách 1 až 4 zmíněného nařízení vlády. Podle návrhu novely zákoníku práce, kterou se ruší čtyři skupiny zaručeného platu (celý § 112 zákoníku práce), musí nejnižší platový tarif v první platové třídě a prvním platovém stupni dosahovat alespoň výše minimální mzdy. Současně má být naplněn požadavek na odstupňování jednotlivých tarifů, rozdíl v bezprostředně následujících platových třídách má být alespoň 4 % (s výjimkou stupnice určené pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysokých škol).
Dochází rovněž ke snížení stupnic platových stupňů zohledňujících dobu započitatelné praxe zaměstnanců. Návrh počítá se snížením na osm ze současných dvanácti. Opět s výjimkou pedagogů, kde zůstane zachováno sedm stupňů. Systém platových stupňů zohledňuje předpokládaný růst výkonnosti zaměstnanců s přibývající praxí získanou při výkonu práce. Stupně porostou každých pět let, přitom poslední osmý platový stupeň je pro zaměstnance s praxí nad 35 let.
Zrušení zaručeného platu
Již zmíněné plánované zrušení zaručeného platu (§ 112 zákoníku práce) se musí projevit také v nařízení vlády. Zde se jedná o § 7, kterým jsou rozděleny práce vykonávané ve veřejných službách a správě do skupin pro účely určení příslušné nejnižší úrovně zaručeného platu. Dosavadní systém s využitím zaručeného platu vedl k absurdním situacím, kdy některé platové tarify nedosahovaly nejnižších úrovní zaručeného platu a zaměstnavatelé byli povinni dorovnávat toto požadované minimum osobním ohodnocením či odměnou.
Novou stupnicí platových tarifů bude nejnižší přípustná úroveň odvozena od měsíční minimální mzdy a jejich odstupňování bude zajištěno zákonem stanovenými minimálním rozdílem mezi sousedními platovými třídami. Platové tarify jsou navrženy vždy alespoň na úrovni příslušných nejnižších úrovní zaručeného platu podle podmínek platných v roce 2026. Zvýšení platu ale nebude pro všechny stejné. Důležitou roli zde především sehrají osobní příplatky a dosavadní dorovnávání platů do zákonem zaručeného platu. Ty mohou být po novém roce sníženy, dorovnání do zaručeného platu již nebude nutné.
S tím souvisí i přechodná ustanovení. Při první změně osobního příplatku bude moci zaměstnavatel osobní příplatek snížit, a to až o částku odpovídající zvýšení základního platového tarifu. Například v situaci, kdy zaměstnanci vzroste tarif o 5 000 Kč, ale dosud bylo dorovnáváno do zaručeného platu osobním příplatkem ve výši 4 000 Kč, zaměstnavatel může osobní příplatek snížit až na nulu. Základní tarif sice vzroste o 5 000 Kč, ale celkový plat pouze o 1 000 Kč. Logicky může dojít i k situaci, kdy se tarif zvýší, ale celkový plat se nezmění. Ovšem, nikdy nesmí být nižší než v roce 2026. Jak je uvedeno v přechodných ustanoveních, možnost jiné změny výše osobního příplatku na základě pracovní výkonnosti zaměstnance podle § 131 zákoníku práce tím není dotčena.
Jiný způsob určení platového tarifu
Návrh nařízení vlády reaguje i na změny zákoníku práce, kterou se má rozšířit okruh zaměstnanců, u nichž lze použít zvláštní způsob určení platového tarifu (§ 123 odst. 6 zákoníku práce). To bude možné také u zaměstnanců zařazených alespoň do 11. platové třídy (tj. 11 až 16 platové třídy) a s nejvyšší mírou znalostí, dovedností a zkušeností plní nejsložitější, neodpovědnější a nejnamáhavější pracovní úkoly, jejichž plnění je nepostradatelné pro výkon veřejné správy a zajišťování veřejných služeb. Těmto zaměstnancům bude možné určit platový tarif v rámci rozpětí mezi nejnižším a nejvyšším platovým tarifem v platové třídě, do které jsou zařazení. Současně se stanoví, že takto určený platový tarif nesmí být nižší než platový tarif, který by zaměstnanci příslušel podle jeho platové třídy a platového stupně určeného na základě dosažené praxe a náhradních dob.
Navržený § 6 Zvláštní způsob určení platového tarifu (návrh nařízení vlády)
1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
- a) první až páté platové třídy,
nebo
- b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, nebo
- c) jedenácté a vyšší platové třídy, který s nejvyšší mírou znalostí, dovedností a zkušeností plní nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější pracovní úkoly, jejichž plnění je pro výkon veřejné správy nebo zajišťování veřejných služeb nepostradatelné,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách, příspěvkovou organizací poskytující veřejné kulturní služby nebo veřejnou kulturní institucí podle zákona o veřejných kulturních institucích, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4. Ustanovení věty druhé se použije i pro určení platového tarifu zaměstnance uvedeného v odstavci 1 písm. c).
Příplatek za zvýšenou zátěž pedagogického pracovníka
Příplatek se má týkat pedagogických pracovníků vykonávajících činnost třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole. Dosavadní úprava bude pro tuto skupinu zaměstnanců nahrazena novou se samostatnou úpravou rozpětí výše příplatku a podmínek jeho poskytování.
Navržený § 7 Příplatek za zvýšenou zátěž pedagogického pracovníka vykonávajícího činnost třídního učitele (návrh novely nařízení vlády)
(1) Výše příplatku za zvýšenou zátěž pedagogického pracovníka vykonávajícího činnost třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.
(2) Příplatek podle odstavce 1 určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci stanoveného rozpětí příplatku podle intenzity vlivů působících zvýšenou zátěž.