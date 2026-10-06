Změny v penzijku jsou na spadnutí. Zaměstnavatelé to ale chtějí jinak

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR poslaly společný dopis premiérovi, ministryni financí a ministrovi průmyslu a obchodu. Oceňují v něm snahu zatraktivnit třetí pilíř, zároveň ale upozorňují na rozdíl mezi cíli Hospodářské strategie a připravovanými pravidly.
Společný dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Využít úspory pro dlouhodobé investice
Podle zaměstnavatelských organizací mají penzijní fondy spravovat aktiva v hodnotě přes 700 miliard korun. Hospodářská strategie přitom počítá s tím, že právě penzijní fondy mohou patřit mezi významné zdroje financování proměny české ekonomiky.
Podle informací zmiňovaných v dopise ale připravované nastavení reformy vytvoří pro takové investice prostor jen kolem 30 miliard korun. Zaměstnavatelé proto chtějí, aby se pravidla změnila a umožnila využít větší část penzijních úspor pro dlouhodobé investice.
Jaké jsou návrhy?
Prvním z jejich návrhů je zvýšení podílu takzvaných alternativních fondů alespoň na 20 procent majetku fondu. Podle signatářů by tím vznikl větší prostor pro investice, které dnes penzijní fondy využívají jen omezeně.
Další změna se týká takzvané strategie životního cyklu. Ta počítá s tím, že způsob investování se automaticky přizpůsobuje věku účastníka. Zaměstnavatelské organizace navrhují převést do této strategie i současné účastníky a jejich peníze, přičemž člověk by měl možnost převod odmítnout.
Podobný princip chtějí zavést také při vstupu do třetího pilíře. Navrhují automatický vstup zaměstnanců do penzijního spoření s možností dobrovolně vystoupit.
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Zaměstnavatelé nechtějí další povinnosti
Automatické zapojení zaměstnanců by podle jejich návrhu nemělo znamenat nové administrativní povinnosti pro firmy. Zaměstnavatelé by podle organizací měli pouze dál zajišťovat standardní mzdovou a personální administrativu. Trojice organizací nyní žádá vládu, aby jejich návrhy projednala ještě před dokončením legislativní úpravy. Nabízí také odbornou spolupráci při jejich zapracování.
Připravovaná reforma tak může ovlivnit nejen to, jak si lidé budou spořit na stáří, ale také to, kam budou peníze z penzijních fondů směřovat. Zaměstnavatelské organizace chtějí, aby větší část tohoto kapitálu mohla sloužit také dlouhodobým investicím.