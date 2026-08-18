Zneužili tvář Patrika Hezuckého. Policie popisuje past za téměř 5 milionů

Vypadalo to jako příležitost, která může změnit život. Místo pohádkového zhodnocení ale přišla žena z Chomutovska o miliony korun. Podvodníci ji postupně přesvědčili, aby si půjčila peníze, posílala další a další částky a nakonec prodala i vlastní byt.
Celková škoda se blíží pěti milionům korun. Případ zároveň ukazuje, jak propracované investiční podvody dokážou zmanipulovat i vzdělaného a jinak obezřetného člověka.
Všechno začalo nevinně vypadající reklamou
Na začátku roku žena při čtení článků na internetu narazila na reklamu, která svým vzhledem připomínala skutečný novinový článek. Obsahovala fotografii nedávno zesnulého moderátora Patrika Hezuckého a tvrdila, že za svého života investoval a jeho peníze se výrazně zhodnotily.
Součástí stránky byl kontaktní formulář. Žena ho vyplnila. Tím se spustil řetězec událostí, jehož cílem bylo jediné, získat od ní co nejvíce peněz.
Nejprve 250 eur, potom už statisíce
Ženu začali kontaktovat lidé, kteří hovořili česky, ovšem důležité je zmínit, že se značným přízvukem. Komunikovali s ní telefonicky, prostřednictvím e-mailu i aplikace WhatsApp.
Nejprve jí poslali odkaz na internetovou platformu, kde měla údajně investovat. Účet na ní už byl předem vytvořený. Po přihlášení žena viděla prostředí připomínající skutečnou burzu, na které se obchodovalo s měnami a komoditami. Následoval požadavek na první vklad.
Žena zaplatila 250 eur. Poté se jí začal věnovat další muž, který jí vysvětloval principy investování a radil jí, jak údajně dosáhnout co nejvyššího zisku. Všechno působilo profesionálně. Navíc žena přímo v aplikaci viděla, jak hodnota její investice roste. A právě to byl jeden z klíčových momentů podvodu.
Falešný zisk přesvědčil ženu k úvěru
Když žena viděla, že se její peníze údajně zhodnocují, důvěra v „investičního poradce“ ještě zesílila. Na jeho doporučení si zažádala o úvěr ve výši 800 tisíc korun. Peníze následně investovala podle jeho instrukcí, včetně převodů do kryptoměny.
Na obrazovce mezitím všechno vypadalo věrohodně. Hodnota jejího účtu postupně přesáhla 70 tisíc eur. Žena se proto rozhodla své údajné zisky vybrat. Jenže právě v tu chvíli přišel další trik.
„Musíte prokázat solventnost“
Podvodníci jí oznámili, že peníze nelze vyplatit, dokud nepotvrdí svou solventnost. Místo toho, aby žena začala pochybovat, se rozhodla požadavek splnit. U jiné banky si vzala další úvěr. Tentokrát ve výši 850 tisíc korun.
I tyto peníze převedla podle instrukcí podvodníků. Část skončila v kryptoměně a v kryptopeněžence, kterou si předtím na jejich doporučení založila.
Když se následně pokusila své peníze opět vybrat, přišla další zpráva. Tentokrát prý překročila limit vkladu. Za odblokování účtu měla zaplatit více než 10 tisíc eur. Žena si peníze půjčila od příbuzného a poplatek zaplatila. Ani potom však peníze nedostala.
Poplatky, daně a nakonec i výhrůžky
Po zaplacení jednoho poplatku následovaly další požadavky. Podvodníci argumentovali různými poplatky a daněmi. Když žena váhala, začali na ni vyvíjet ještě větší tlak. Dokonce jí vyhrožovali, že pokud další peníze nezaplatí, její účet zablokují a případ skončí u evropského soudu. Žena se tak dostala do spirály, ze které už nedokázala vystoupit.
Půjčovala si od dalších příbuzných a posílala podvodníkům další vysoké částky. Nakonec pod tlakem prodala dokonce svůj byt v hodnotě 2,5 milionu korun. Ani tím však podvod neskončil.
Z oběti se může stát i podezřelá
Podvodníci ženu podle policie využili také k převádění dalších peněz. Na její účet přicházely finanční prostředky od neznámých lidí. Žena je následně podle instrukcí posílala dál.
Sama tak přišla přibližně o 3,5 milionu korun. Přes její účet však zároveň proteklo dalších zhruba 1,2 milionu korun, které následně odeslala podle pokynů podvodníků. A právě zde přichází další velmi vážný problém. Ženě totiž může hrozit trestní stíhání pro legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
Proč podobným podvodům lidé uvěří?
Jak uvádí Policie ČR, případ je extrémním, ale velmi názorným příkladem toho, jak fungují moderní investiční podvody. Podvodníci často nespoléhají pouze na jednu falešnou webovou stránku. Vytvářejí celý svět, který má působit důvěryhodně:
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profesionálně vypadající investiční platformu,
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falešné grafy a údaje o výnosech,
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telefonní „poradce“,
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e-mailovou komunikaci,
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WhatsApp,
-
kryptoměnové peněženky,
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falešné poplatky a dokumenty.
Oběť navíc neustále dostává potvrzení, že její rozhodnutí jsou správná. Na obrazovce vidí rostoucí částku a slyší od „poradce“, že právě ona má mimořádnou investiční příležitost. Ve skutečnosti ale žádné miliony na účtu mít nemusí. Čísla, která vidí, mohou být pouze součástí podvodu.
Největší varovný signál?
Pokud po vás chtějí další peníze, abyste dostali své peníze, je to moment pro zamyšlení. Právě tento mechanismus by měl být pro každého zásadním varováním. Pokud vám někdo tvrdí, že jste vydělali velké peníze, ale před jejich vyplacením musíte zaplatit:
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daň,
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aktivační poplatek,
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poplatek za výběr,
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ověření solventnosti,
-
odblokování účtu,
-
bezpečnostní zálohu,
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poplatek za převod,
měli byste zpozornět.
Po zaplacení totiž může přijít další požadavek. A další. Člověk pak začne posílat peníze nejen kvůli vidině zisku, ale také proto, aby „zachránil“ peníze, které už do podvodu vložil.
Jak se podobnému podvodu vyhnout?
Nenechte se nalákat na pohádkové výnosy. Pokud někdo slibuje neobvykle vysoké a téměř bezrizikové zhodnocení, je to důvod k maximální opatrnosti.
Nevěřte automaticky reklamám s tvářemi celebrit. Fotografie známého člověka ani údajný rozhovor nejsou důkazem, že daná osoba investici skutečně doporučuje.
Nikdy neposílejte peníze na základě telefonátu neznámého „investičního poradce“. Seriózní investování nevyžaduje, abyste se rozhodli pod časovým tlakem.
Ověřte si společnost. Než komukoli svěříte peníze, zjistěte si, kdo za platformou stojí, zda skutečně existuje a zda má potřebná oprávnění.
Nevěřte tomu, co vidíte pouze v aplikaci. Graf ukazující zisk není důkazem, že peníze skutečně existují nebo že je můžete vybrat.
Pokud máte pochybnosti, investici přerušte a poraďte se s někým, komu důvěřujete. Jedna konzultace s blízkým člověkem může zabránit ztrátě celoživotních úspor.