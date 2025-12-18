Zneužívání podpory od pracáku končí. Úřad zpřísňuje pravidla

Zásadní změnou je prodloužení doby důchodového pojištění, kterou musí uchazeč získat, aby měl nárok na novou podporu v plné délce. Dosud stačilo odpracovat a odvádět pojistné alespoň šest měsíců, nově to bude výrazně více.
Doba důchodového pojištění, kterou musí uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce získat, aby měl nárok na novou podporu v plné délce, se prodlouží na devět měsíců.
Kdo podmínku nesplní, dostane podporu kratší
Pokud uchazeč tuto delší dobu pojištění nesplní, nevznikne mu nárok na celou novou podpůrčí dobu. Podpora mu bude vyplácena pouze po zbývající část původní podpůrčí doby, kterou dříve nevyčerpal, a to i v odpovídající výši.
Cílem je omezit opakované krátké evidence
Smyslem změny je zabránit situacím, kdy lidé opakovaně vstupují do evidence úřadu práce po krátkých pracovních úvazcích jen proto, aby znovu čerpali podporu. Stát chce tímto krokem zvýšit motivaci k delšímu pracovnímu uplatnění.
Změna se dotkne hlavně lidí s přerušovanou prací
Nová pravidla nejvíce pocítí ti, kteří často střídají krátká zaměstnání a evidenci na úřadu práce. Pro uchazeče, kteří pracují delší dobu a podporu nečerpají opakovaně, se naopak prakticky nic nemění.
Nová pravidla pro podporu od úřadu práce
Od roku 2026 dostanou lidé bez práce vyšší podporu hned na začátku evidence na úřadu práce a u starších uchazečů se zároveň prodlouží doba, po kterou mohou podporu pobírat. Cílem změn je pomoci překlenout nejtěžší období po ztrátě zaměstnání a dát uchazečům více času na nalezení nové práce.
V prvních měsících nezaměstnanosti vzroste podpora až na 80 procent předchozího výdělku, později se postupně sníží. Podpůrčí doba nově činí pět měsíců u lidí do 52 let, osm měsíců u osob ve věku 52 až 57 let a jedenáct měsíců u uchazečů nad 57 let. Výhodnější budou také podmínky pro rekvalifikace, při nichž se podpora zvýší na 80 procent průměrné mzdy a bude vyplácena i po dobu účasti na kurzech.