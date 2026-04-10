Ztracená data, anglické chyby a infolinky na zhroucení. Start JMHZ provází chaos

Podívali jsme se, jaké konkrétní „paskvily“ v systému lidi na sociálních sítích nejvíce pálí a proč se někteří obávají, že státní správa chyby opět hází na bedra podnikatelů.
Místo úspory času nocování u počítače
Jeden z uživatelů sociální sítě X píše, že Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů je peklo. Popisuje své zkušenosti, kdy díky mimořádně ochotně úředníci zjistili, že jedna jejich firma není přiřazena vůbec nikam, na žádné pracoviště a žádný z mnoha úkonů před a během JMHZ se u něj neděje. Nikdo neví, co s tím, nedá se dovolat ani na infolinku, ani na samotná pracoviště.
Ta ochotná paní byla na zhroucení, že prý jsou tam denně do noci a celé to vůbec nefunguje, doplnil.
Na tento příspěvek dostal řadu reakcí, například tuto:
Peklo je, že musíme každý měsíc vše znovu a znovu vyplňovat přesto, že neplatíme žádné sociální ani zdravotní pojištění. Odměna jednatele a byrokracie na ntou. Kdo tohle vymyslel, by měl jít do vězení. Nebo:
Absolutní zlo JMHZ pro SVJ. Administrativa o ničem a navíc. Stejná data z dotazníku vyplňují jednotlivci na daně. Data už máte. Vyplňoval jsem je před 14 dny na daně. Práce pro práci a vyšší náklady účtované od správců nemovitosti. Výrazně vyšší.
Zatímco jedna uživatelka potvrzuje, že nad jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů strávili v práci kolem 20 hodin, jiná uvádí, že se na infolinku dovolala a dozvěděla se, že
pražské nově registrující osoby rozhazují po okresních správách, ale neřeknou ti kam konkrétně tu tvojí vrhli. Také mi řekla, že se přihlášky zpracovávají ručně, takže máme vyčkat a kdyby do 20.4. (podání 1.4.) nic, tak se máme ozvat.
Hromadně se vrací hlášení účetním s chybami a je to prý peklo, protože jim nikdo neřekne, kde tu chybu mají, přidává se další.
A to se ještě šušká, že se část dat nahraných začátkem dubna „ztratila“, zmiňuje jiný příspěvek.
Šetříme 25 formulářů! podle MPSV, Jurečky, Juchelky a Trpkoše! Místo práce pro firmu děláme státu zadarmo čistku v databázích. Ve většině médií se prezentuje „osekávání agendy“ a „moderní stát“.— Nikol Soleil 🌞 (@Soleil_cz) April 8, 2026
Jednotné měsíční hlášení - JMHZ. Pro velké firmy prý pohoda.
Praxe:
1️⃣ Zaměstnanec… pic.twitter.com/YjeV4dXfh6
Jedna digitální věta, nebo jeden velký paskvil?
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdílí na svém facebookovém profilu infografiku s textem, že se díky JMHZ doslova všechno mění a
doba papírů, šanonů a desek je u konce a nahrazuje ji jediná digitální věta s tím, že jde o
jeden z největších digitálních projektů v naší historii.
Mezitím však v komentářích přibývají příspěvky o tom, že hlášení nefunguje. Podle jedné uživatelky opravdu není normální sedět u počítače a zkoušet, aby to prošlo. Je to podle ní katastrofa, nejde nahrát XML soubor a zkontrolovat na ePortálu a na papíru by to měla stokrát než pošle toto.
To co jste nám provedli, je naprostá neúcta k naší práci a zbytečná ztráta času, shrnuje.
Vždyť to nefunguje!! Nespočet hodin práce navíc (mnohdy po nocích), které účetním nikdo nezaplatí, nervy v kýblu, jako nikdy před tím. Furt to hlásí chyby nebo nesmysly, na úřady se horko těžko někdo dovolá. Krátké termíny na všechno a ve chvíli, kdy se stane nečekaná událost (např. chřipka), tak si účetní může rovnou hodit provaz, přidává další uživatelka s tím, že jde podle ní o
jeden z NEJDEBILNĚJŠÍCH digitálních projektů v naší historii!!
Nezlobte se na mě, ale přijde mi to jako naprosto chaotický, nepraktický, nepromyšlený, byrokratický výplod…, myslí si další uživatelka. Jiná zmiňuje, že jí ani účetní a mzdová praxe 42 let nestačí na tento paskvil.
Chybné věty v numerických kódech a anglicky, nemožnost nahrání s účetních softwarů…Takže vše pěkně ručně postaru. A když se podaří odeslat, tak opět sdělení nepřijato – a důvody??? Anglicky…to už nejsme v Česku? diví se v komentáři a dodává, že na technickou podporu ČSSZ je nemožné se dovolat.
Myšlenka je krásná, ale realizace je nulová, silně mě to připomíná pirátský boj se stavebním povolením… Nikdo nám nezaplatí hodiny o víkendech a večerech…, podotýká.
To si jako děláte srandu, zrovna tímhle se chlubíte, zkoušel vůbec někdo z ministerstva, potažmo pan ministr, jak to funguje? zní dotaz z dalšího komentáře, kde jeho autorka dodává:
Tohle vůbec není digitalizace, to je jen buzerace lidí, obrovský nárůst byrokracie a jenom špehování. Zlaté šanony, jděte se vycpat. Všimli jste si vůbec, kolik mzdových účetní končí a nechtějí už tuto práci dělat? Děkujeme vám vládo.
Chyby v angličtině i ztracená data
Kritika zaznívá také na profilu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Konkrétně u příspěvku s aktuálními chybami v podáních se lidé rozčilují, že se snaží chyby hodit na ně a měli by začít u sebe.
I přes zvýšenou pozornost mi web udělal z Čecha Ukrajince, s jinou pracovní pozici… Vše zadáno správně a ručně naťukano do portálu… Takže v tomto fakt software nejede, píše jedna z uživatelek.
Toto svinstvo, kterým obtěžujete účetní v nejhorším období, se nedá slušně okomentovat. A ještě máte tu drzost nás upozorňovat na chyby? To vy jste připravili nefunkční paskvil, ostatně jako vždy, uvádí se v jiném komentáři.
Doporučujete věnovat zvýšenou pozornost? My doporučujeme, nejdříve opravte chyby u sebe, samovolné přepisování dat ze strany OSSZ není zrovna chyba uživatele, který se snaží splnit povinnost, radí další uživatelka. Podle jiné je to
opravdu ostuda jako každá digitalizace, která byla za poslední dobu v ČR kdy zavedená. Je zvědavá jak se k tomuto postaví.
Už možná tím, jak informujte na svých stránkách, že jsou chyby na straně zaměstnavatele, vím vaše stanovisko. Zaměstnavatel chyboval, tak ať si to opraví. Vy přece nebudete poukazovat jak jste to metodicky i technicky zmastili, shrnuje.
Další uživatelka potvrzuje, že čekala vyjádření na chyby ze strany ČSSZ, ale když začala číst daný příspěvek, nevěděla, zda se má smát nebo brečet, jak jednoduše opět udělat z účetních, podnikatelů, občanů,… totální idioty.
Styďte se, od začátku roku nás otravujete, že se máme nachystat, vše zkontrolovat a pak do světa vypustíte tento paskvil, který nefunguje a ještě vydáte absolutně nesmyslné vyjádření o tom, jak vy jste asi Bozi a všichni ostatní blbci. Styďte se…, zmiňuje.
Účetní končí, stát posílá další manuály
Podobné komentáře lze najít také u dalších příspěvků jako je ten s nově vydanou uživatelskou příručkou k JMHZ pro ePortál.
Příručky si nechte. Zajistěte, ať to nehází chyby. Data se ztrácejí nebo je ani nelze zadat. Bohužel info linka k ničemu, píše uživatelka v komentáři. Přidává se k ní další s otázkou, zda by nebylo lepší, kdyby si stát data, která má, stáhnul ze svých registrů, které má k dispozici v podobě ve které potřebuje.
Odmítám tomu věnovat svůj volný čas, za který mne nikdo neplatí, přiznává dále.
Stále samý návod a samá příručka. To nám nepomůže. Nikdo nic pořádně neví, nic nefunguje. Zas jeden paskvil na světě. Faktury za čas strávený nad touto hrůzou máme posílat kam? dotazuje se další uživatelka.
Napřed si opravte chyby a pak teprve pište manuály. A nejlíp, když ty vysvětlivky budou rovnou u každé položky. Ale tak, aby to pochopil i průměrně vzdělaný člověk, zní jedno z doporučení.
Další příručka, další návod? Uvítala bych konkrétní situace s příklady. fakt už nechci číst další elaborát napsaný úředničinou. Díky, uvádí se v dalším komentáři.
Počkám na verzi č. 150 a tu taky číst nebudu, nebo než ji pochopím a dočtu do konce, bude během pár dní verze 199, dodává s humorem jedna z uživatelek.
Hrobové ticho odpovědných
Na sociálních sítích se také množí spousta otázek na politiky a další zodpovědné lidi.
Ohledně JMHZ bych měl dotaz na @KTrpkos. Proč nemůžu na ePortalu nahrát XML do formuláře, zeditovat a odeslat přes DS? Jako programátor v malé firmě bych opravdu uvítal tuto očekávanou funkčnost. REGZEC netřeba, to je v podstatě banalita, u JMHZ nezbytné, ptá se například na X jeden programátor.
Všimli jste si toho ticha z @Hokomora? JMHZ je dobrý princip, ale provedení pro firmy šílené. Za koho tu kope Hospodářská komora? dotazuje se další uživatel. Podle jedné z uživatelek by mohli zrušit doručení fikcí po 10 dnech.
Kde je nárok lidí odjet na 14 dní na dovolenou a dát si offline detox? Dřív riziko, že něco přijde bylo menší než nyní s JMHZ, myslí si.
Trpkos i @MJureka k tomu již měsíce mlčí. MPSV odpovídá obecne a ted začalo rozesílat informace s termíny a "časté chyby"— Michal Bláha (@michalblaha) April 9, 2026
Současný ministr @juchelkaa to sice zdědil, ale pro jistotu mlčí také https://t.co/pVuicN6OTB
Podle jiného uživatele X je to,
co předvádí státní administrativa prostřednictvím @CSSZ_CZ pod @mpsvcz na e-portálu při JMHZ taková ostuda, že z ní mohou ušít kabáty všem úředníkům včetně podřízených organizací. Styďte se @MJureka i @juchelkaa za tragicky odvedenou práci.
Kritizovala se změna u DPP? JMHZ je mnohem horší, dotkne se v podstatě všech a ticho po pěšině. Pár úředníků si stěžovalo na digitalizaci stavebního řízení a bylo velké haló, teď nic, diví se další uživatelka.
Jurečka zhubnul a chodí běhat. Natočil o tom video. O hlášení nic neříkal…, glosuje na X jiná.