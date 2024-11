Poznáte slavné značky a firmy jen podle loga? Otestujte své znalosti

Vyzkoušejte náš kvíz a otestuje si, zda se vám vybaví při pohledu na logo ta správná značka nebo firma. V kvízu najdete loga zahraničních firem.

Poznáte firmu podle loga?

Logo patří mezi základ ztvárnění značky. Dobře navržené logo pomáhá rychleji si zapamatovat, vybavit a najít (identifikovat) značku (zákazník totiž nemusí číst název značky, logo vnímá podvědomě). Vizuálně vnímáme mnohem rychleji, než kdybychom měli číst názvy značek pouze v textové podobě. A navíc bychom je stejně číst nechtěli. Přitom marketéři potřebují, aby se známost značky dostávala lidem pod kůži.

Provedení log můžeme rozdělit do několika základních skupin: čistě textová loga a grafická loga buď s abstraktním, nebo reálným symbolem (piktogramem). Kromě názvu značky je možné zaregistrovat ochrannou známku i na grafické ztvárnění značky, tedy na logo. Grafické ztvárnění zásadně pomáhá v odlišitelnosti názvů značek, které zní podobně nebo se třeba špatně vyslovují.

Zapomeňte na to, jestli se vám logo líbí nebo nelíbí. Váš subjektivní názor na vaše logo by měl jít naprosto stranou. Důležité je především to, jestli plní svou roli. Čili jestli si vás lidé vybaví, jestli vás logo odliší od konkurence a pomáhá budovat nastavenou značku. Každopádně platí, že vaše logo by mělo podporovat směr nastavené značky, čili její pilíře, ideální asociace a celkově poslání firmy.

Výběr správného loga nebo barev je klíčovým momentem v procesu tvorby značky a v žádném případě by se neměl uspěchat. Tvorba loga bez zadání je zbytečný a drahý risk.

Vyzkoušejte, zda poznáte firmu či značku právě podle jejího grafického loga.