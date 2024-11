Víte, jakou řečí mluví vložky Always? Otestujte, jak dobře znáte reklamní slogany

Některé slogany vám naskočí ihned, u jiných se možná budete muset chvíli zamyslet. Dáte 10 z 10 správně?

Jak má vypadat správný reklamní slogan

Slogan je krátký textový útvar obvykle čistě utilitární povahy a charakteru. Jedná se často jen o stručné heslo či snadno zapamatovatelnou průpovídku, jenž slouží primárně k upoutání pozornosti čtenáře či posluchače. Často obsahuje různé dobově podbarvené a módní myšlenky a jazyková rozličná klišé.

Sdělit vše podstatné o výrobku nebo značce, zaujmout a být dobře a dlouho zapamatovatelný. To vše maximálně v osmi slovech. Tak by měl vypadat dobrý reklamní slogan.

Jak uvádí odborníci, správný slogan musí umět produkt nebo službu dobře popsat a dokázat jednoznačně sdělit, proč je to či ono pro zákazníka dobré, užitečné, správné nebo prospěšné. Podnikatel by měl mít představu o významech, hodnotách a emocích, které by měl jeho slogan komunikovat.

Vyzkoušejte si v našem dalším kvízu, zda dokážete reklamní slogany správně doplnit.