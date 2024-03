Allegro se otevírá Slovensku. Čeští prodejci mohou oslovit miliony nových zákazníků

Prodávat své zboží prostřednictvím Allegra mohou čeští obchodníci od května loňského roku, nyní budou schopní oslovit miliony nových zákazníků. V pondělí 18. března se totiž polská platforma oficiálně otevřela také slovenskému trhu, čímž tuzemským prodejcům umožnila inzerovat také u zahraničních sousedů.

„Po vstupu na český trh pro nás byla expanze na Slovensko dalším přirozeným krokem. Pro české obchodníky je to zároveň skvělá příležitost, jak mohou s naší pomocí dále rozšířit své působení,“ komentuje obchodní ředitel společnosti Allegro Matthias Frechen s tím, že v Česku se počet aktivních kupujících ve čtvrtém kvartálu zdvojnásobil na 1,6 milionu.

Výhodou pro tuzemské prodejce, kterých je na tržišti společně s těmi z Polska a Slovenska aktuálně zhruba 30 tisíc, včetně původních značek MALL a CZC, je bezesporu fakt, že řada slovenských zákazníků již Allegro zná. Alespoň to tak vyplývá z lednového průzkumu, který polské tržiště realizovalo mezi 1012 respondenty ve věku 18 až 60 let.

„Téměř osmdesát procent deklaruje zájem na allegro.sk nakoupit, přičemž bezmála polovina očekává primárně výhodné ceny a více než třetina širokou nabídku,“ dodává Frechen, který uvedené aspekty sám považuje za základní stavební kameny společnosti a za pomoci tuzemských obchodníků je chce nově nabídnout i našim sousedům.

Na české e-shopy jsou Slováci zvyklí

Průzkum rovněž ukázal, že nakupování na marketplaces, tedy online tržištích, je pro Slováky poměrně běžnou praxí. Po e-shopech či mobilních aplikací se jedná o třetí nejoblíbenější způsob. Povzbudivá může být pro české obchodníky rovněž skutečnost, že jsou Slováci na české internetové obchody zvyklí, minimálně jednou jejich prostřednictvím nakupovalo 77 procent z nich.

„Samozřejmě i slovenští zákazníci mají svá specifika, například stejně jako Češi rádi využívají nákup bez registrace. I tuto možnost na našem tržišti najdou, čeští prodejci jim tak mohou nabídnout vše, na co jsou v rámci e-commerce zvyklí,“ vysvětluje Frechen a dodává, že nutnosti další registrace se vyhnou i tuzemští prodejci, kteří skrze Allegro již prodávají.

K tomu, aby oslovili slovenské zákazníky, jim totiž stačí původní registrace pro českou doménu. Společnost jejich nabídky automaticky přeloží do slovenštiny, stejně tak převede ceny do tamní měny. „Čeští prodejci mohou mít jistotu, že budeme dělat maximum pro to, abychom jim přeshraniční prodej co nejvíce usnadnili,“ říká Frechen. „Krýt záda“ jim bude řada doplňkových služeb, včetně edukativní a marketingové podpory ve formě webinářů, online kurzů i aktuální reklamní kampaně na nově spuštěném trhu.

Čtvrt století zkušeností

Proces přeshraničního prodeje a dodání má zefektivnit doprava ve spolupráci se společnostmi Zásilkovna a DPD. Ta je v rámci programu Smart! při nákupu nad konkrétní částku zdarma. Pro představu – zmíněný způsob bezplatného doručení prostřednictvím členství v programu momentálně využívá přes půl milionu českých zákazníků.

„Nově registrovaní prodejci mají navíc k dispozici Uvítací program, který jim umožňuje prodávat své zboží prvních 180 dnů bez poplatků z prodejů a využít mohou také tzv. Profesionální předplatné,“ říká Frechen.

Kontrolovat nabídku, ceny i viditelnost zboží jim pak umožní pokročilé prodejní nástroje. „Platforma je vhodná nejen pro větší zavedené e-shopy, ale také pro menší lokální obchodníky, kteří tak mohou oslovit i zákazníky, na které by jinak jen stěží dosáhli,“ doplňuje.

Spuštění platformy allegro.sk je pro společnost dalším krokem v probíhající mezinárodní expanzi. Jejím cílem je zprostředkovat svou širokou nabídku co možná nejširšímu počtu zákazníků. Ostatně, právě velký výběr se dle průzkumu Allegra v očích Slováků ukázal jako jedna z hlavních výhod online nakupování. Nadpoloviční většina si pochvalovala možnost nákupu pod jednou střechou. Konkrétně Allegro svým zákazníkům aktuálně umožňuje přístup k více než půl miliardě nabídek napříč trhy.