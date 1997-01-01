Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak nakopnout online byznys? Moderní rezervační systém vám může výrazně pomoci

Jak nakopnout online byznys? Moderní rezervační systém vám může výrazně pomoci

Rezervační systém Reenio
Autor: reenio
Moderní technologie jsou klíčovým nástrojem, jak udržet krok s konkurencí a nabídnout zákazníkům služby, které očekávají. Jednoduše zvládnutelné digitální nástroje mohou zásadně změnit fungování byznysu. V kombinaci s umělou inteligencí je to pak vítaný bonus.
Typickým příkladem je on-line rezervační systém. Dokáže zefektivnit chod firmy nebo nabídnout zákazníkům pohodlný a moderní způsob, jak si objednat službu či koupit vstupenku. Žádné zdlouhavé telefonování, jasný přehled volných termínů, okamžitá rezervace z mobilu či možnost jednoduché a rychlé platby – to je dnes standard, který klienti vyžadují.

Rezervační systém jako nástroj pro prodej vstupenek

Zefektivnění prodeje díky on-line rezervačnímu systému krásně dokládá Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, která využívá systém reenio už od roku 2020. Cílem bylo nabídnout možnost moderního prodeje vstupenek zákazníkům a zároveň udržení kroku s ostatními zahradami, což se podařilo.

Tato forma prodeje vstupenek dnes tvoří přibližně 15 % tržeb a toto číslo dále roste. Zoo navíc oceňuje i další funkce systému, od lokalizace rezervační stránky pro zahraniční návštěvníky (konkrétně do polštiny) až po rychlé odbavení vstupenek pomocí bezobslužných turniketů. A nezůstává jen u vstupenek. Rezervační systém pomáhá i s organizací výukových programů pro školy či speciálních zážitkových aktivit.

„Pokud někdo podniká v oblasti, která očekává objednávání nebo prodej vstupenek, určitě doporučujeme se nad řešením tohoto typu zamyslet.”, říká Oľga Hanzlíková, vedoucí prodeje vstupenek, s tím, že je důležité si systém před ostrým provozem trochu otestovat a zaučit personál, a nezapomenout třeba na další věci, jakými jsou grafika pro vstupenky nebo formality související s obchodními podmínkami.

Sauna na PIN kód – automatizace v praxi

Samozřejmě, že univerzální rezervační systém reenio není omezen pouze na obyčejný prodej vstupenek, ale zvládne pokrýt daleko širší paletu potřeb a situací. Příkladem jsou fitness centra, wellness zařízení nebo sportoviště. Zde se efektivně uplatňuje typ rezervací s pravidelnými časovými intervaly, a stále častěji také automatizace ve formě propojení s chytrými zámky. 

Rezervační systém Reenio používá například společnost PIXXLA, která nabízí samoobslužné saunování v přírodě.

Rezervační systém Reenio používá například společnost PIXXLA, která nabízí samoobslužné saunování v přírodě.

Autor: Reenio

V této oblasti může být vzorem společnost PIXXLA nabízející lidem originální koncept samoobslužného saunování v přírodě. 

„Přechod na rezervační systém reenio umožnil celkové zjednodušení provozu. Zákazníci mají méně otázek a nejasností, firma zvládá více rezervací, provoz je efektivnější a chybovost prakticky zmizela. Systém reenio je výborný nástroj pro podnikatele, kteří chtějí automatizovat rezervace. S radostí jej doporučuji každému, kdo hledá moderní a spolehlivý systém. ”, dodává zakladatel společnosti Lukáš Kubica.

Je reenio vhodné i pro vás?

Pokud své zákazníky objednáváte nebo jim prodáváte vstupenky, pak je odpověď jednoduchá: Ano.

Rezervační systém reenio nabízí univerzálnost a spoustu žádaných funkcionalit. Je na každém, co ze systému využije a jak ho přizpůsobí svému konkrétnímu byznysu. Funkce související s vytvářením a správu rezervací, správou zákazníků, e-mailovými a SMS upozorněními či generováním QR kódů jsou samozřejmostí. Za zmínku však také stojí on-line platby, podpora platebních terminálů, hodnotící dotazníky, API a mnoho dalších.

Přehled vybraných funkcí a vlastností rezervačního systému reenio.

Rozhraní rezervačního systému reenio.

Autor: Reenio

Celé řešení funguje v cloudu formou předplatného, tedy bez počátečních investic do zařízení, nákladného vývoje nebo složité implementace. Za cenu jednoho obědu pak můžete získat rezervační systém s rozšířenou paletou funkcí, včetně hostingu rezervační stránky, on-line zákaznické podpory a pravidelných aktualizací. Na www.reenio.cz se můžete seznámit s kompletní nabídkou.

Není na co čekat, za vyzkoušení nic nedáte

Zaregistrujte se na www.reenio.cz a začněte nezávazně ve FREE režimu, který je zcela zdarma a bez časového omezení. Poznejte klíčové funkce a vyzkoušejte, jak reenio může pomoci nakopnout i vaše podnikání.

Vstoupit do diskuse

