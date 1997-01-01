Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Výsledek je zřejmý: stále více firem přechází na externí účetnictví, které jim přináší vyšší odbornost, stabilitu a jistotu. Jedním z poskytovatelů tohoto moderního přístupu je společnost TAXES PRO, která se specializuje na externí účetnictví pro firmy.
Firmy potřebují větší bezpečí a menší riziko
Účetní legislativa se v roce 2026 dál zpřísňuje a nároky na přesnost účetních výstupů výrazně rostou. Jedna interní účetní už často nezvládne pokrýt kompletní agendu – účetnictví, mzdy, daně, DPH, reporting, controlling i komunikaci s úřady. U firem s vyšší komplexitou to vede k chybám, zpožděním a v krajních případech i k sankcím.
„Firmy dnes neřeší jen zaúčtování dokladů, ale především jistotu, že mají správná data ve správný čas,“ říká Tomáš Halada, jednatel společnosti TAXES PRO. „Pravidelný reporting a schopnost rychle reagovat na změny v legislativě už jedna interní účetní obvykle nezvládne,“ dodává.
Externí účetnictví, jaké nabízí TAXES PRO, umožňuje firmám opřít se o tým specialistů a snížit riziko chyb na minimum.
Rostoucí náklady na interní účetní a fluktuace
Mzdy interních účetních každoročně rostou a s nimi i celkové náklady – dovolená, nemocenská, benefity, školení nebo onboarding nových zaměstnanců. Firmy zároveň čelí vysoké fluktuaci. Náhlý odchod účetní dokáže ochromit provoz a způsobit chaos v datech.
Externí účetnictví naopak přináší kontinuitu a stabilitu. „Za cenu jedné interní účetní získá firma celý tým specialistů,“ doplňuje Halada ze společnosti TAXES PRO. Firmy tak mají jistotu, že jejich účetnictví běží bez výpadků.
Digitalizace účetnictví už není volitelná, ale nezbytná
Rok 2026 přináší největší tlak na digitalizaci účetních procesů za poslední dekádu. Moderní firmy dnes potřebují:
- automatické vytěžování faktur
- API napojení na banky
- elektronické schvalovací workflow
- digitální archiv dokladů
- reporting v reálném čase
Externí účetní společnosti, jako je TAXES PRO, tyto technologie zavádějí bez nutnosti investic na straně klienta a zvládnou je nasadit během několika dní. Digitalizace výrazně zrychluje práci a zvyšuje přehled o financích.
Jednatelé chtějí minimum administrativy
Od účetnictví se dnes očekává kompletní servis: vedení účetnictví, zpracování mezd, daně, DPH, přiznání, kontrolní hlášení i zastupování před úřady. Jednatelé se chtějí soustředit na byznys, ne na papírování.
Externí účetní servis, který nabízí TAXES PRO, dokáže převzít celou tuto agendu. U středně velkých firem jde běžně o 15–20 hodin administrativy měsíčně, které firmám odpadnou.
Reporting a rozhodování podle dat
Účetnictví už dávno není jen zákonnou povinností. Majitelé firem dnes vyžadují:
- měsíční či týdenní reporty
- přehledy cashflow
- sledování klíčových ukazatelů (KPI)
- predikce dalšího vývoje
Externí účetní firmy poskytují data v digitální podobě a včas. Díky tomu může vedení firem rozhodovat na základě aktuálních čísel, nikoli pocitů. TAXES PRO staví přehlednost dat a reporting mezi své klíčové služby.
TAXES PRO: moderní externí účetnictví pro české firmy
Společnost TAXES PRO poskytuje kompletní digitální vedení účetnictví s důrazem na přesnost, stabilitu a metodickou jistotu. Tým účetních, mzdových specialistů a daňových metodiků zajišťuje, že firmy mají vždy aktuální, správná a kontrolovatelná data.
Firmy s TAXES PRO získají:
- digitalizované účetnictví bez papírů
- měsíční reporting a finanční přehledy
- profesionální zpracování mezd
- daně, DPH a všechna přiznání
- zastupování při kontrolách
- garanci přesnosti a stability
- nezávaznou nabídku do 24 hodin
