Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

TAXES PRO
Autor: TAXES PRO
Rok 2026 začíná pro české firmy ve znamení rekordního nárůstu administrativy, přísnějších metodik a rychlé digitalizace. Finanční správa oznamuje další úpravy kontrolních procesů, zpřísňuje systém doměrek a firmy se snaží minimalizovat jakákoliv rizika. Současně je na trhu stále méně kvalifikovaných účetních.

Výsledek je zřejmý: stále více firem přechází na externí účetnictví, které jim přináší vyšší odbornost, stabilitu a jistotu. Jedním z poskytovatelů tohoto moderního přístupu je společnost TAXES PRO, která se specializuje na externí účetnictví pro firmy.

Firmy potřebují větší bezpečí a menší riziko

Účetní legislativa se v roce 2026 dál zpřísňuje a nároky na přesnost účetních výstupů výrazně rostou. Jedna interní účetní už často nezvládne pokrýt kompletní agendu – účetnictví, mzdy, daně, DPH, reporting, controlling i komunikaci s úřady. U firem s vyšší komplexitou to vede k chybám, zpožděním a v krajních případech i k sankcím.

„Firmy dnes neřeší jen zaúčtování dokladů, ale především jistotu, že mají správná data ve správný čas,“ říká Tomáš Halada, jednatel společnosti TAXES PRO. „Pravidelný reporting a schopnost rychle reagovat na změny v legislativě už jedna interní účetní obvykle nezvládne,“ dodává.

Externí účetnictví, jaké nabízí TAXES PRO, umožňuje firmám opřít se o tým specialistů a snížit riziko chyb na minimum.

👉 Více o službě: https://www.taxespro.cz/

Rostoucí náklady na interní účetní a fluktuace

Mzdy interních účetních každoročně rostou a s nimi i celkové náklady – dovolená, nemocenská, benefity, školení nebo onboarding nových zaměstnanců. Firmy zároveň čelí vysoké fluktuaci. Náhlý odchod účetní dokáže ochromit provoz a způsobit chaos v datech.

Externí účetnictví naopak přináší kontinuitu a stabilitu. „Za cenu jedné interní účetní získá firma celý tým specialistů,“ doplňuje Halada ze společnosti TAXES PRO. Firmy tak mají jistotu, že jejich účetnictví běží bez výpadků.

👉 Zpracování mezd: https://www.taxespro.cz/mzdy/

Digitalizace účetnictví už není volitelná, ale nezbytná

Rok 2026 přináší největší tlak na digitalizaci účetních procesů za poslední dekádu. Moderní firmy dnes potřebují:

  • automatické vytěžování faktur
  • API napojení na banky
  • elektronické schvalovací workflow
  • digitální archiv dokladů
  • reporting v reálném čase

Externí účetní společnosti, jako je TAXES PRO, tyto technologie zavádějí bez nutnosti investic na straně klienta a zvládnou je nasadit během několika dní. Digitalizace výrazně zrychluje práci a zvyšuje přehled o financích.

👉 Více o službě: https://www.taxes­pro.cz/ucetnictvi/

Jednatelé chtějí minimum administrativy

Od účetnictví se dnes očekává kompletní servis: vedení účetnictví, zpracování mezd, daně, DPH, přiznání, kontrolní hlášení i zastupování před úřady. Jednatelé se chtějí soustředit na byznys, ne na papírování.

Externí účetní servis, který nabízí TAXES PRO, dokáže převzít celou tuto agendu. U středně velkých firem jde běžně o 15–20 hodin administrativy měsíčně, které firmám odpadnou.

Reporting a rozhodování podle dat

Účetnictví už dávno není jen zákonnou povinností. Majitelé firem dnes vyžadují:

  • měsíční či týdenní reporty
  • přehledy cashflow
  • sledování klíčových ukazatelů (KPI)
  • predikce dalšího vývoje

Externí účetní firmy poskytují data v digitální podobě a včas. Díky tomu může vedení firem rozhodovat na základě aktuálních čísel, nikoli pocitů. TAXES PRO staví přehlednost dat a reporting mezi své klíčové služby.

👉 Reporty: https://www.taxes­pro.cz/reporty/

TAXES PRO: moderní externí účetnictví pro české firmy

Společnost TAXES PRO poskytuje kompletní digitální vedení účetnictví s důrazem na přesnost, stabilitu a metodickou jistotu. Tým účetních, mzdových specialistů a daňových metodiků zajišťuje, že firmy mají vždy aktuální, správná a kontrolovatelná data.

Firmy s TAXES PRO získají:

  • digitalizované účetnictví bez papírů
  • měsíční reporting a finanční přehledy
  • profesionální zpracování mezd
  • daně, DPH a všechna přiznání
  • zastupování při kontrolách
  • garanci přesnosti a stability
  • nezávaznou nabídku do 24 hodin

👉 Nezávazná nabídka: https://www.taxes­pro.cz/kontakt/

Ryze česká účetní společnost TAXES PRO, s.r.o. se specializuje na bezchybné vedení účetnictví, digitalizaci účetních procesů a komplexní finanční servis pro firmy. Klade důraz na přesnost, stabilitu a moderní technologie, které klientům zajišťují maximální přehled o financích a minimální administrativní zátěž. TAXES PRO, s.r.o. patří mezi nejrychleji rostoucí účetní společnosti ve svém segmentu a je určena firmám různých velikostí, které hledají spolehlivého partnera pro účetnictví, mzdy, daně a reporting. Využití moderního externího účetnictví od TAXES PRO, s.r.o. přináší úsporu času, vyšší jistotu a možnost řídit firmu na základě aktuálních a přesných dat.

