3 tipy, jak se obléknout na pracovní pohovor

Jak é oblečení zvolit na pracovní pohovor pro něj a pro ni?

Ženy a muži by měli jít na pracovní pohovor dobře připraveni. Zazářit by však neměli jen svými znalostmi, ale také vkusem. Na pracovišti bychom měli působit také reprezentativně. A co tedy letos obléci na sebe? Nejlépe uděláte, když outfit příliš nepřekombinujete. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Proto v letošní sezóně vsaďte např. na bílou dámskou nebo na pánskou košili. Ta se perfektně hodí do obleků nebo do dámských kostýmků. Mohou být kalhotové, ale i ty se sukněmi. Co se týče sukní, vyhněte se kratším délkám. In budou pouzdrové sukně, do kterých zakasáte košili či halenku. Vsadit můžete na modely v tzv. boho stylu. Ty na sobě mají mnohdy drobné motivy a vzory. Výraznějším velkým vzorům se spíše vyhněte.

Na pracovní pohovor jsou pak jako stvořené i kalhoty typu chino. Pokud máte rády volnější oblečení, zkuste se poohlédnout po společenských kalhotách s vysokým pasem a s rozšířenou nohavicí. Tento trend se do módy opakovaně vrací a právě teď je čas na to, abychom ho oprášili. Každý outfit na pohovor vkusně doplní i trenčkot nebo delší kabát. In budou také parky a overaly. Na módní kousky se můžete podívat např. i tady: https://modivo.cz/c/dam­ske/obleceni/saty-a-overaly/overaly. Zde si přijde na své každý zájemce o zajímavou pracovní pozici.

Jakou obuv a kter é m ó dní doplňky zvolit letos na pohovor do prá ce?

Také boty a stylové doplňky hrají v outfitu na pracovní pohovor důležitou roli. My vám letos můžeme doporučit přidat do outfitů na pohovor ty kožené. Letos budou in velké kožené kabelky a tašky přes rameno. Dále do outfitu přidejte i stylový šátek. Volit můžete model se vzory a s motivy. In budou ty abstraktní i zvířecí. K těm pak volte už jen jednobarevné decentní oblečení. Stylová bílá košile dámská na modivo.cz vás nezklame. Nic však nezkazíte ani drobnými kvítky nebo klasickými proužky a puntíky. V tomto se móda příliš nezměnila. Tradiční vzory jsou stále in.

Autor: LIGHTFIELD STUDIOS / Adobestock.com

Zaměříme-li se na modely obuvi, které jsou vhodné na pohovor, můžeme zmínit polobotky nebo sandály na podpatku. Dobrou volbou budou také dámské lodičky nebo pánské a dámské mokasíny. Nezapomeňte na to, že by měly vaše boty a doplňky v outfitu na pracovní pohovor společně ladit. A to barvou i strukturou. Tím se outfit na společenskou příležitost vkusně sjednotí a bude působit elegantním dojmem.

Kter é barvy letos zařadit do outfitu na pracovní pohovor?

Letos budou hrát prim zejména přírodní a pastelové tóny barev. Zelené, hnědé i modré společenské parky tak budou letos dobrou volbou. Na moderní modely mrkněte např. tady: https://modivo.cz/c/dam­ske/obleceni/bundy/parky Vsadit pak můžete na černou nebo na bílou klasiku. V kurzu budou i zemité tóny barev. Na pohovor vám to bude slušet i v halence nebo v košili se zlatými či se stříbrnými detaily. Tyto kousky pak vkusně sladíte i s třpytivými šperky, jako jsou hodinky, náušnice nebo prsteny.