4 nejčastější chyby při odhadu ceny nájmu

O pronájmy domů nebo bytů je dnes obrovský zájem. Kvůli drahým hypotékám se totiž lidé častěji stěhují do pronájmů a nájmy rostou. Proto je pro pronájem domu nebo bytu bez realitky zásadní udělat správný odhad ceny nájmu. Víte, kde v něm nejčastěji lidi dělají chyby?

Odhad ceny nájmu je pro pronájem zásadní

Ceny nájmů se dynamicky vyvíjejí a to, co platilo loni, dnes již neplatí. Je tedy škoda pronajímat byt nebo dům za nižší cenu, než za kterou byste je pronajmout mohli. Proto je zásadní správný odhad ceny nájmu. Díky němu vyděláte maximum, ale zároveň rychle pronajmete. S vysokým nájmem byste totiž pronajali později nebo vůbec a s nízkým byste prodělali klidně i desetitisíce ročně. Jaké nejčastější chyby lidé dělají v určování nájmu?

4 nejčastější chyby v určování odhadu ceny nájmu

Odhadujete cenu z realitních portálů – Nejčastější chyba je, že určujete nájem z cen na realitních portálech. Problém tohoto kroku je totiž to, že nevíte, jak velký je o daný pronájem zájem nebo zda je jeho cena určená správně. Snadno vás tedy inzertní ceny mohou splést. Správné řešení je vycházet z katastrů nemovitostí, cenových portálů nebo databází makléřů, kde jsou uvedeny skutečné ceny nájmů. Nevyužíváte online odhady ceny nájmu zdarma – Chyba je často i nevyužití online odhadu ceny nájmu zdarma. Tuto službu na internetu nezávazně nabízejí realitní kanceláře a opírá se o aktuální ceny nájmů v dané lokalitě. Ačkoliv se zpravidla nejedná o nejpřesnější odhad, často vám může velmi ulehčit určení finální cifry. Online odhad ceny nájmu zdarma Při odhadu vycházíte jen z výměry nebo lokality – Další chybou může být, že zjistíte průměrnou cenu nájmu za metr čtvereční v dané lokalitě a jednoduše dle ní odhadnete výši nájmu. Do ceny nájmu se ale mimo výměry a lokality promítá třeba i stav dané nemovitosti, zda je nová, po rekonstrukci, dobře zateplená, energicky nenáročná apod. Důležité je také její vybavení, její dispozice nebo třeba i patro bytu a zda je v domě přítomen výtah. Právě tyto všechny faktory dokáží cenu nájmu dvou stejně velkých nemovitostí ve stejné lokaci odlišit ročně klidně i o desetitisíce. Více jsme o tom psali ve článku Jak na přesný odhad ceny pronájmu. Nereflektujete potenciál nemovitosti – Zásadní je také kalkulovat s potenciálem nemovitosti. Pod tím si můžete představit výši nájmu, za kterou byste mohli danou nemovitost pronajmout, kdybyste investovali do home stagingu (zatraktivnění nemovitosti pro kupce), profesionální prezentace i propagace nemovitosti. Díky tomu všemu totiž můžete navýšit cenu nájmu klidně i o 10–15 %.



Pronajměte bez problémů a za maximum s profesionály

Pronajímat dům nebo byt je již tak občas složité a byla by škoda přijít o tisíce špatným odhadem nájmu. Pokud si jeho určením nejste jistí, nechte to na profesionálech.

