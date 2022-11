4 způsoby, jak posílit firemní kulturu jídlem

Na první pohled malichernost, ve skutečnosti vizitka společnosti, která posiluje firemní kulturu a ukazuje, jak si vedení váží zaměstnanců. Proč jsou důležité společné obědy? A k čemu je v práci dobrý protein?

Stravování v práci ve formě boje o mikrovlnku a o poslední tvarohovou bábovku v bufetu pomalu ustupuje do pozadí. Velké společnosti zavádějí neomezené svačiny, točené pivo a výběrovou kávu, čehož se začínají chytat i tradiční organizace a startupy.

A není se čemu divit. Průzkumy ukazují, že zaměstnanci jsou v takovém prostředí spokojenější a produktivnější. Zároveň společné jídlo pomáhá utužovat vztahy, vytvářet příjemnou atmosféru na pracovišti a přilákat nové zaměstnance.

1. Společný oběd

Proč z takové běžné věci, jako je oběd, neudělat událost? Společný oběd na oblíbeném místě pomáhá budovat vztahy, podporuje otevřenou komunikaci a umožňuje vzájemně se poznat. Stačí třeba jednou týdně, i to navodí uvolněnou atmosféru.

I když se to může zdát drahé, jde o druh benefitu, který pomáhá získat nové zaměstnance a udržet ty stávající. Lidé totiž chtějí pracovat někde, kde si jich váží natolik, že je občas vezmou do restaurace. Ve výsledku to tedy může ušetřit spoustu peněz.

Autor: Pixabay.com

2. Zdravý snack bar

I dobře zásobený snack bar se zdravými svačinami zdarma může podpořit nejen výbornou náladu v týmu, ale také pracovní nasazení. Podle výzkumu Světové zdravotnické organizace může konzumace zdravých potravin během dne zvýšit výkon mozku až o 20 %.

Občerstvení zdarma znamená, že si zaměstnanci nebudou neustále odskakovat do obchodu pro sladkosti, které vedou ke zvýšení hladiny cukru v krvi a následné ospalosti. Ořechy, sušené ovoce a zdravá banánová bábovka s proteinem udělají mnohem lepší službu.

K čemu je dobrý protein? Dodává energii, aniž by po ní přišel útlum, jako je tomu u rychlých cukrů třeba ve formě čokolády. Protein se dnes přidává do běžných dezertů, jako jsou palačinky, muffiny či tvarohová bábovka. Čtenáři se mohou inspirovat recepty na Receptik.cz.

3. Oslavy (firemních) úspěchů

Jedním z naprosto klíčových prvků pro vytvoření skvělé firemní kultury je zajištění řádného uznání tvrdé práce a úspěchu. Nějaký gastronomický zážitek je ideálním způsobem, jak odměnit týma srdečně poplácat po zádech ty, kterých se to týká.

Ať už jde o dort na oslavu něčích narozenin, páteční oběd jako ocenění rekordního týdne nebo grilování u šéfa na zahradě u příležitosti ukončení praxe některého z kolegů. Každý má čas od času rád trochu pozornosti a pochvalných slov.

Autor: Pixabay.com

4. Darování do potravinové banky nebo na charitu

Zapojení celého týmu do akce, která má přispět potřebným, představuje vynikající způsob, jak zlepšit kulturu na pracovišti. Podstatou je udělat společně, jako skupina, něco, co má za cíl zlepšit život někomu jinému.

Darování potravinové bance nebo třeba prodej domácí banánové bábovky (můžeme vybrat z receptů na Receptik.cz), z něhož výtěžek poputuje nemocnému dítěti. Existuje mnoho způsobů, jak se jídlo může stát středobodem smysluplného úsilí celého týmu.