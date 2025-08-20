Affiliate marketing, cesta pro mikroinfluencery k monetizaci obsahu

Affiliate marketing, co to je a čím je zajímavý pro influencery?
Affiliate (neboli provizní) marketing funguje jednoduše. Tvůrce obsahu, bloger, správce webu nebo třeba influencer, zkrátka kdokoliv, kdo s vlastním publikem sdílí produkt nebo službu přes svůj unikátní affiliate odkaz a získá provizi za každý nákup nebo registraci, který z toho odkazu vznikne. Nejde tedy o fixní odměnu za zmínku, ale o výkonově založenou spolupráci.
Je to forma monetizace, která nutně nevyžaduje velké publikum ani složitá jednání se značkami. Často stačí vhodné zacílení na konkrétní cílovou skupinu a autentické doporučení. Affiliate programů existuje celá řada napříč různými oblastmi od módy a cestování, přes zdraví a fitness, až po finance nebo digitální služby.
Affiliate Port – příležitost pro mikroinfluencery v Česku
Na českém trhu se affiliate marketingu dlouhodobě věnuje platforma Affiliate Port, která provozuje síť se stovkami značek z oblasti e-commerce, financí, cestování nebo zdraví. V poslední době si i oni všímají rostoucího zapojení mikroinfluencerů, kteří díky úzkému vztahu se svou komunitou dokážou přivádět relevantní zákazníky.
“V tomto roce sledujeme, že zhruba každý čtvrtý nově registrovaný publisher do naší sítě se věnuje aktivitám, které jsou soustředěny na sociálních sítích nebo na blogu,” všímá si ředitel sítě Affiliate Port Marek Numerato. Konkrétně podle něj nejčastěji míří propagace na účty na sociálních sítích Instagram, Facebook, Youtube a TikTok.
Kdo je mikroinfluencer – a v čem se liší?
Mikroinfluenceři jsou obvykle definováni jako tvůrci s 5 000 až 50 000 sledujícími, kteří se pohybují v konkrétní „niche“ (např. cestování s dětmi, zdravé pečení, design domácnosti nebo). Na rozdíl od velkých influencerů nemají obrovský dosah, ale jejich výhoda spočívá v osobní vazbě na publikum a vysoké míře důvěry.
“Zatímco velký influencer osloví masy, mikroinfluencer působí spíš jako doporučení od kamaráda. A právě v tom tkví síla pro affiliate marketingu. Jejich sledující mají tendenci kliknout a nakoupit, protože věří, že doporučení je autentické,” poznamenává Marek Numerato z Affiliate Portu. Výhodou mikroinfluencerů působících na sociálních sítích je podle něj flexibilita a rychlost, s jakou jsou schopni propagovat akční nabídky e-shopu. Příspěvek se zveřejněným slevovým kódech se může na sociálních sítích objevit v podstatě obratem a ničemu tak nevadí ani krátkodobá možnost slevu uplatnit.
“Pro publikum mikroinfluencerů jsme často schopni u e-shopů vyjednat unikátní slevové akce, které jinde než u svého oblíbeného tvůrce nenajdete. Taková nabídka je pak zajímavá a výhodná úplně pro všechny” doplňuje Numerato.
Co propagují? A jak to vypadá v praxi?
Mikroinfluenceři často propagují produkty, které sami používají a jejichž nákup by doporučili i bez provize. Například:
- maminky na mateřské sdílí výběr kočárku nebo hračky pro batole z e-shopu, přes který běží affiliate program,
- cestovatelé odkazují na oblíbené letecké společnosti, pojištění nebo ubytování,
- lifestyle blogerky sdílí odkazy na kosmetiku, knížky nebo vybavení do bytu,
- fitness influenceři přidávají odkazy na oblečení nebo doplňky stravy,
- zkušenější expati mohou sdílet ověřená doporučení na služby v nové zemi, třeba na praktické finanční aplikace nebo produkty, které jim usnadnily či obohatily život v zahraničí.
“Bavíme se o tvůrcích obsahu, kteří často nemají velká publika, ale cílí na takové sledující, které spojuje zájem o určitý typ koníčku nebo aktivity,” dodává Numerato. Výhodou affiliate marketingu je, že může jít ruku v ruce s běžným obsahem. Žádné nucené „sponzorováno značkou XY“, ale spíš doporučení typu „tohle se mi osvědčilo, tady je odkaz, pokud to chcete také zkusit“.
Kolik si lze vydělat?
Výše provizí záleží na segmentu, některé programy vyplácejí jednotky procent (např. móda, elektronika), jiné desítky (např. digitální produkty, vzdělávací kurzy, finanční služby). Některé programy dokonce fungují na bázi fixní odměny za každého přivedeného zákazníka.
Mikroinfluenceři si v počátcích affiliate spolupráce často vydělají stovky až nižší tisíce korun měsíčně, ale s růstem publika a cíleným obsahem i příjmy rostou.
Pravidla a transparentnost – affiliate odkazy je nutné označit
I když se nejedná o klasickou „placenou spolupráci“, i affiliate odkazy musí být podle zákona a etických kodexů jasně označeny.
Co a jak označit:
- příspěvek na Instagramu nebo blogu by měl obsahovat např. „Tento příspěvek obsahuje affiliate odkazy“ nebo hashtagy jako #affiliate, #affiliateodkaz,
- YouTube: doporučuje se uvést informaci hned v první části popisku,
- Stories nebo Reels: u odkazu lze připsat např. „odkaz je affiliate – mohu z nákupu získat malou provizi“.
Transparentnost buduje důvěru – a právě důvěra je u mikroinfluencerů jejich největším kapitálem.“Rozhodně doporučuji nic neskrývat. Naopak – nebojte se ptát publika na zpětnou vazbu. Zeptejte se, jestli byli sledující s doporučeným tipem spokojeni. Tak si influencer může ověřit, které doporučení má pro jeho komunitu skutečnou hodnotu, a naopak které může působit rušivě nebo nedůvěryhodně,” poznamenává Marek Numerato z Affiliate Portu.
Affiliate marketing – výhoda pro obě strany
Affiliate marketing je flexibilní, škálovatelný a férový způsob monetizace. Je výhodný jak pro prodávající firmy, tak i pro publishery. Ideální je právě pro mikroinfluencery, kteří chtějí začít vydělávat na svém obsahu, ale zároveň si chtějí zachovat autenticitu a kontrolu nad tím, co svému publiku doporučují.
V Česku už existují funkční nástroje a sítě jako třeba Affiliate Port, které to umožňují – a jak ukazují první příklady, affiliate marketing může být nejen doplňkem, ale i stabilním zdrojem příjmů.