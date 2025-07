Agentní AI firmám nepomůže sama. CIO ji musí vést s jasným cílem.

Salesforce tuto technologii přináší pod názvem Agentforce, novou vrstvu Salesforce Platform, která firmám umožňuje rychle vytvářet a nasazovat vlastní AI agenty například pro sledování objednávek, plánování schůzek nebo správu požadavků. Jde o rostoucí trh s odhadovanou hodnotou 6 bilionů dolarů, který mění způsob práce napříč obory.

Že jde o zásadní změnu, potvrzují i sami IT lídři. Podle globálních dat věří 84 % CIO, že umělá inteligence bude pro byznys stejně důležitá jako svého času internet. Úspěch ale nepřijde sám. Využít potenciál agentní AI naplno znamená překonat celou řadu technických i organizačních překážek. Právě IT ředitelé a CIO mají v tomto procesu klíčovou roli, nejen jako garanti technologií, ale také jako partneři byznysu.

Na co by se tedy dnes měli CIO zaměřit, aby se agentní AI nestala slepou uličkou, ale skutečným motorem změny?

1. Od jednotlivých pokusů ke strategii

Místo izolovaných pilotních projektů je potřeba zvolit strategický přístup. CIO by měli hledat opakující se vzorce a procesy, které lze automatizovat napříč firmou, a tím z agentní AI udělat škálovatelný nástroj.

Klíčové je uvažovat o AI jako o inteligentní vrstvě napojené na celou infrastrukturu, ne jako o dalším samostatném nástroji. Právě v tom pomáhá sjednocená platforma typu Agentforce, která umožňuje vyvíjet a provozovat agenty bezpečně, konzistentně a bez složité integrace. Zároveň pomáhá snížit provozní i bezpečnostní rizika a podporuje rychlejší škálování.

Autor: Agentforce

Firmy, které chtějí z agentní AI vytěžit maximum, by také měly podporovat kulturu experimentování. To znamená dávat týmům prostor zkoušet nové přístupy, testovat agentní nástroje v praxi a sdílet, co funguje.

2. Bez kvalitních dat agent neuspěje

Každý AI agent je jen tak dobrý, jak kvalitní data má k dispozici. Aby mohl fungovat spolehlivě, potřebuje přístup ke konzistentním, aktuálním a kontextovým informacím napříč firmou, včetně metadat, která přidávají potřebné souvislosti. To ale v praxi často naráží na roztříštěnost systémů a oddělené datové zdroje.

Firmy proto musí začít s budováním silného datového základu a modernizací infrastruktury. Právě proto vznikl Salesforce Data Cloud, jednotný základ pro práci s firemními daty postavený přímo uvnitř Salesforce. Umožňuje propojit strukturovaná i nestrukturovaná data z celé firmy, sjednotit je do jednoho důvěryhodného modelu a zpřístupnit je v reálném čase přímo v nástrojích, které zaměstnanci každý den používají.

Na rozdíl od tradičních přístupů není nutné data kopírovat nebo zdlouhavě přesouvat mezi systémy. Díky tzv. zero-copy propojení může Data Cloud pracovat i s daty uloženými mimo Salesforce, například v datových skladech typu Snowflake nebo v externích aplikacích. Sjednocené řízení dat (data governance) pak pomáhá zajistit, že jsou data nejen dostupná, ale i důvěryhodná a zabezpečená. Výsledkem je lepší využití dat napříč firmou, včetně těch historických, která mohou přinést nové vhledy a kontext.

Autor: Salesforce

Pro AI agenty v nástroji Agentforce to znamená, že mohou čerpat aktuální informace, chápat kontext a spouštět automatizace, které skutečně podporují každodenní práci a rozhodování. Data Cloud jim poskytuje důvěryhodný základ, na kterém mohou fungovat rychle, bezpečně a efektivně.

3. Důvěra a kontrola jsou základ

Zejména v regulovaných odvětvích, jako jsou finance, zdravotnictví nebo veřejná správa, je důležité, aby firmy měly své AI agenty plně pod kontrolou. Znamená to vědět, co agent udělal (transparentnost), umět vysvětlit, proč to udělal (srozumitelnost), a mít možnost rozhodnout, co se má dít dál (dohled a zásah). Bez těchto prvků nebude důvěra, a bez důvěry nelze AI bezpečně nasadit do klíčových procesů.

4. AI musí pomáhat naplňovat byznysové cíle

AI už dnes není jen zajímavou technologií na okraji. Stává se klíčovým nástrojem pro zvyšování efektivity, zlepšování služeb a snižování nákladů. Aby měla agentní AI v tomto směru skutečný přínos, musí být víc než jen aktuální trend. Její síla se projeví ve chvíli, kdy začne ulevovat týmům, zjednodušovat rutinu a urychlovat to, co dřív trvalo zbytečně dlouho.

Autor: ELECTRA

CIO by proto měli u každého projektu jasně definovat, jaký konkrétní dopad má na zákazníky, zaměstnance i firmu jako celek, včetně růstu, produktivity a celkové zkušenosti. Stejně důležité je umět srozumitelně vysvětlit, proč firma AI zavádí a jaké výhody tím sleduje. Jen tak budou zaměstnanci i vedení vnímat agentní AI jako strategické rozhodnutí, ne jako technologii pro technologii.

5. Změna začíná u zaměstnanců

Úspěch agentní AI závisí i na tom, jak ji přijmou samotní zaměstnanci. Právě CIO se v této fázi často ocitají v roli interních „vysvětlovačů“. Potřebují rozptýlit obavy ze ztráty práce, vysvětlit, že AI nebude lidi nahrazovat, ale doplňovat, a ukázat, jak digitální kolegové uvolní kapacity pro kreativnější a strategičtější práci.

Kultura inovací musí jít ruku v ruce s konkrétními kroky. Firmy by měly do své personální strategie začlenit průběžné rozvíjení dovedností nejen v oblasti práce s AI agenty, ale i v tzv. lidských dovednostech, jako je spolupráce, přizpůsobivost nebo emoční inteligence. Právě ty budou hrát v hybridních týmech klíčovou roli. Stanovení měřitelných cílů v oblasti reskillingu navíc pomáhá udržet rozvoj týmů pod kontrolou.¨

Autor: Věra Janičinová, New Markets Account Executive pro Českou republiku, ze společnosti Salesforce

V praxi se osvědčuje zapojení přirozených ambasadorů změny, tedy lidí z interního prostředí, kteří si technologii osvojí jako první a motivují své okolí. Sdílení konkrétních přínosů agentní AI, například rychlejší řešení požadavků nebo zlepšení zákaznické zkušenosti, pak pomáhá odbourávat skepsi.

Motivaci mohou podpořit i jednoduché prvky jako gamifikace nebo drobné incentivy, které pomáhají, aby si lidé nové nástroje nejen osvojili, ale začali je využívat přirozeně a s důvěrou.

Digitální kolegové nejsou vzdálená hudba budoucnosti

Agentní AI už není teorie. Firmy ji začínají reálně nasazovat a měřit její dopad, od rychlosti obsluhy zákazníků po úsporu času na interní podpoře. Platforma Agentforce umožňuje tento přechod zvládnout bezpečně, rychle a s jasným přínosem.

Ti CIO, kteří dokážou propojit technologii, data a lidi, budou stát v čele změn. A právě oni pomohou svým firmám proměnit agentní AI v opravdového partnera pro růst, inovace a vyšší efektivitu.