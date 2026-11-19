Přijatou fakturu někdo přepíše do systému. Před obchodní schůzkou další kolega připravuje přehled zákazníkových odběrů. Nový zaměstnanec mezitím zjišťuje, co má vyplnit do jednotlivých polí. Každý takový úkol zabere pár minut. Když se ale opakuje denně, prostor pro úsporu je značný.
Právě na tyto situace se zaměřuje ABRA Aiva. Novinka v nabídce ABRA Software je komplexní ERP systém pro střední firmy, který se přizpůsobí na míru jejich požadavkům. Propojuje obchod, sklady, výrobu, finance i personalistiku. Data pro řízení jsou tak na jednom místě a AI pomáhá přímo při práci s firemními agendami.
„AI u nás není pouhou nadstavbou vedle systému, ale přímou součástí produktů,“ říká Petr Havelka, CEO ABRA Software, v rozhovoru pro CIO Trends.
Fakturu nemusíte celou přepisovat
Jedním z konkrétních přínosů je AI vytěžování dokladů. Aiva automatizuje pořízení došlé faktury: údaje získá z dokladu a omezí tak ruční zadávání. Vytěžený doklad je zároveň dostupný k náhledu v příloze.
Pro účetní to znamená více prostoru na kontrolu údajů a řešení nesrovnalostí. Úspora vzniká u činnosti, kterou by jinak musela opakovat s každou další fakturou. Firma si navíc může přínos snadno ověřit porovnáním času potřebného ke zpracování dokladů před zavedením a po něm.
Napište, co hledáte nebo co chcete vidět
Další každodenní zdržení představuje hledání správných záznamů. V Aivě lze požadavek popsat běžnou řečí, například vyhledat nezaplacené faktury nad určitou částku. AI ze zadaného textu sestaví filtr. Tato možnost je dostupná ve všech agendách, takže uživatel nemusí pokaždé ručně nastavovat jednotlivé podmínky.
Podobně si může přizpůsobit vlastní nástěnku. Stačí textem zadat, jaký panel potřebuje: například sloupcový graf měsíčního obratu vybrané firmy za aktuální fiskální rok. Obchodník si tak snáze připraví přehled pro jednání se zákazníkem a vedení pohled na údaje, které chce průběžně sledovat.
S orientací v systému pomáhá AI chat s nápovědou. Vysvětlí funkce i jednotlivá pole. Nový zaměstnanec se může doptat při práci a zkušenější kolega nemusí opakovaně odpovídat na stejné provozní otázky.
Když potřebujete rozhodnout, stačí se připojit
Přínos dostupných informací roste, když k nim má člověk přístup právě ve chvíli, kdy je potřebuje. Webová aplikace ABRA Aiva funguje v prohlížeči na počítači, tabletu i mobilu, nezávisle na operačním systému.
Majitel firmy si může zkontrolovat situaci mezi schůzkami, obchodník pracovat s údaji u zákazníka. Kvůli rychlé kontrole objednávky nebo stavu dokladu není nutné vracet se do kanceláře. Známé prostředí prohlížeče a intuitivní ovládání navíc usnadňují zaučení.
Webové rozhraní zachovává obchodní logiku původního informačního systému včetně zákaznických úprav a umožňuje souběžný provoz s desktopovou aplikací. Stávající zákazníci tak mohou přechod rozložit podle potřeb jednotlivých týmů. Webový přístup také může snížit náklady na terminálový server.
Propojené aplikace znamenají méně ručních kroků
Aiva počítá i s tím, že firma využívá další specializované nástroje. Její součástí je API, které usnadňuje propojení například s e-shopem, bankou nebo logistickou aplikací. Data mohou mezi systémy přecházet automaticky a zaměstnanci je nemusí zadávat opakovaně.
Takové propojení je důležité i pro další rozvoj AI. Čím méně oddělených evidencí musí firma udržovat, tím snáze si zajistí konzistentní podklady pro práci i rozhodování. „Klíčové je mít pořádek ve firemních datech a lidi, kteří je umí správně používat,“ připomíná Havelka.
Co přinese další krok: AI propojená s ERP
Další směr vývoje představují AI asistenti a agenti, kteří budou pomáhat s navazujícími kroky firemních procesů. Havelka v rozhovoru pro CIO Trends popisuje plán postupně přidávat další AI nástroje a současně zachovat kontrolu uživatele nad jejich výsledky.
ABRA už s vybranými zákazníky testuje MCP server pro AI a jeho dostupnost pro všechny zákazníky plánuje v blízké době. Jde o další cestu k propojení AI nástrojů s podnikovým systémem. Zatímco vytěžování faktur, filtrování, AI nápovědu a tvorbu panelů už Aiva nabízí, MCP server je nyní ve fázi zákaznického testování.
Pro firmy tento vývoj otevírá prostor k tomu, aby AI postupně pomáhala s větší částí práce nad firemními daty. Podstatné přitom zůstává, zda zkrátí konkrétní úkol, usnadní kontrolu nebo uvolní lidem čas pro zákazníky.
Zjistěte, kde může Aiva pomoci vám
ABRA Aivu můžete začít využívat i ve své firmě. Kontaktujte nás: probereme vaše procesy, navrhneme řešení na míru a na demu ukážeme, jak by u vás mohly fungovat AI, automatizace i práce přes web.
Strukturované informace jsou dostupné na ABRA Facts & Evidence Hub