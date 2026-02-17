Podnikatel.cz  »  Články  »  AI v informačním systému: co v praxi funguje

AI v informačním systému: co v praxi funguje

Umělá inteligence je součástí každodenního života. Od chytrých vyhledávačů přes automatické překlady až po plánování tras nebo generování obrázků. Ale co ERP systémy? Je správný čas zapojit AI právě sem? Určitě ano, ale smysluplně. Tak, aby zkrátilo cestu od otázky k odpovědi, od záměru k akci, a přitom udrželo to nejdůležitější: kontrolu, bezpečnost a auditovatelnost. Proč má AI v ERP takový dopad
ERP je prostředí, kde lidé reálně tráví spoustu času. A právě tam dává smysl automatizovat drobnosti, které se opakují každý den. A také pomoct ve chvíli, kdy potřebujete udělat „něco, co děláte jednou za čas“ a už si nepamatujete přesný postup.

Martin Schayna, Chief Innovation Manager v ABRA Software, to popisuje pragmaticky: „AI už dnes není sci-fi. Je dostatečně zralá na to, aby zjednodušovala práci v informačním systému, zejména u rolí, které v systému tráví významnou část dne (typicky účetní a obchod).“

3 pravidla, která rozhodují, zda bude AI v ERP systému úspěšná

1. Výstup musí být kontrolovatelný

AI se může splést a v praxi se občas splete. Důležité ale je, aby byl výsledek transparentní a uživatel ho mohl okamžitě zkontrolovat a upravit.

2. Oprávnění a audit jako základ

AI se musí chovat jako další uživatel systému: vidí jen to, co vidět smí, a u citlivých kroků musí být jasné schvalování i dohledatelnost.

3. Autonomii dávkujte postupně

AI agent, který „dělá věci za vás“, je úplně jiná liga než AI, která pomůže vyfiltrovat data. U agentů je klíčová důvěra a ta se buduje až na základě zkušenosti s předchozími, bezpečnějšími kroky.

abraAutor: ABRA

Jak k AI v ERP přistupujeme v ABRA Software (konkrétní příklady)

V ABRA Software postupujeme podle osvědčeného scénáře: od základních dotazů až po budoucí velmi pokročilé úlohy. Zároveň u nás také platí, že AI funkce do ERP dáváme jen tehdy, když je smysluplná, opakovaně použitelná a šetří reálný čas.

Level 0: AI jako interaktivní dokumentace

Základní AI asistent již nyní funguje jako rychlá nápověda přímo v ABRA Flexi a postupně jej budeme spouštět také v systémech ABRA Gen a ABRA Flores.

Příklady dotazů:

  • „Jak v systému zaúčtuju leasing?“
  • „Kde nastavím majetek a odpisy?“
  • „Jaký je postup pro…?“ (AI odpoví a naváže na dokumentaci)

Level 1: filtrování podle dotazu

Při filtrování dat už díky AI nemusíte zdlouhavě vyhledávat různá kritéria pro omezení. AI dokáže pracovat s otázkou v přirozeném jazyce a na základě ní připravit systémové filtrační „čipy“, které odpovídají kritériím pro vyhledávání. Tato funkce významné zjednoduší a zrychlí práci uživatelům webových verzí systémů ABRA FlexiABRA Gen.

abra
Autor: ABRA

Ukázkové dotazy pro filtrování dat:

  • „Opraveno Janou minulý týden“ → filtr podle osoby a časového okna.
  • „Prodaná skladová karta DVD“ → filtr až na úroveň řádků dokladu a skladové karty (AI vás dovede i do hlubších úrovní, kde se běžně špatně hledá).
  • „Faktury nad 100 EUR“ → částka + měna (a to včetně tolerování překlepů).

Důležité je, aby měl uživatel nad AI výsledky neustále kontrolu. „AI může udělat chybu, ale nesmí vás nechat tápat v tom, co vlastně udělala. Proto generuje konkrétní podmínky filtrování, které okamžitě vidíte a můžete je upravit,“ říká Martin Schayna.

Level 2 v praxi: chat s daty v ERP

V blízké budoucnosti bude možné ptát se AI na konkrétní informace vyplývající z dostupných firemních dat. Zásadní rozdíl oproti běžnému AI chatbotu je, že AI si odpověď „nevymýšlí“, ale skládá ji z dat, která si umí řízeně vyžádat ze systému.

Martin to vysvětluje takto: „AI si připraví postup, jak se k datům dostat, zavolá dostupné funkce ERP, nechá systém vrátit surová data a teprve potom je převede do srozumitelné odpovědi.“

Ukázkové dotazy na systém:

  • „Jaké byly tržby za obuv na Slovensku za Q3?“ → čísla + ideálně graf + možnost rozkladu (regiony, kanály, zákazníci).
  • „Které faktury jsou po splatnosti víc než 14 dní a jaký je jejich celkový objem?“ → seznam + součet + návrh dalšího kroku.
  • „Najdi největší meziroční propad marže u top 20 položek.“ → analýza nad daty + kontrolovatelný výstup.

I na této úrovni je důležité, aby měl uživatel možnost odpovědi kontrolovat a zároveň nastavit, k jakým datům bude mít AI přístup.

Level 3 v praxi: AI agenti a proč je nemá smysl uspěchat

U agentů už AI dělá úkony „na pozadí“. Je to nejpokročilejší využití AI v ERP systému a zatím hudba vzdálenější budoucnosti. A tady Martin zdůrazňuje dvě věci: „bez důvěry to nepůjde a k agentům se musíme prokousat přes předchozí úrovně, protože teprve ty vytvoří potřebný základ.“

Typické scénáře, které u agentů dávají smysl:

  • inventura,
  • objednávka na základě historických prodejů,
  • opakované workflow, kde AI nahrazuje složité větvení „klasických“ procesních nástrojů.

Bezpečnost: kontrolujte, kam tečou data.

Za největší reálné riziko AI v ERP lze bez diskuze považovat nechtěné použití firemních dat mimo váš kontrolovaný prostor.

V ABRA Software zneužití dat předcházíme tak, že:

  • AI běží na vlastní infrastruktuře (ne „někde veřejně“),
  • přístup je řízen oprávněními uživatele,
  • a zákaznická data nikdy nepoužíváme k trénování modelů.

Martin to vysvětluje jednoduše: „I když data potřebujeme krátce použít k vyřízení požadavku, nesmí se z nich stát materiál pro učení dalších modelů a po zpracování se z AI smažou.“

AI v ERP má být nenápadná technologie, která prostě pomáhá

Naše filozofie je jednoduchá: dělat AI tak, aby působila přirozeně a pomáhala v podnikání bez magie a bez přehnaných slibů. „AI v ERP berme jako „nového kolegu“, který je k dispozici pořád, neunaví se a umí se orientovat ve firemních datech,“ uzavírá Martin.

