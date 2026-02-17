AI v informačním systému: co v praxi funguje

ERP je prostředí, kde lidé reálně tráví spoustu času. A právě tam dává smysl automatizovat drobnosti, které se opakují každý den. A také pomoct ve chvíli, kdy potřebujete udělat „něco, co děláte jednou za čas“ a už si nepamatujete přesný postup.
Martin Schayna, Chief Innovation Manager v ABRA Software, to popisuje pragmaticky: „AI už dnes není sci-fi. Je dostatečně zralá na to, aby zjednodušovala práci v informačním systému, zejména u rolí, které v systému tráví významnou část dne (typicky účetní a obchod).“
3 pravidla, která rozhodují, zda bude AI v ERP systému úspěšná
1. Výstup musí být kontrolovatelný
AI se může splést a v praxi se občas splete. Důležité ale je, aby byl výsledek transparentní a uživatel ho mohl okamžitě zkontrolovat a upravit.
2. Oprávnění a audit jako základ
AI se musí chovat jako další uživatel systému: vidí jen to, co vidět smí, a u citlivých kroků musí být jasné schvalování i dohledatelnost.
3. Autonomii dávkujte postupně
AI agent, který „dělá věci za vás“, je úplně jiná liga než AI, která pomůže vyfiltrovat data. U agentů je klíčová důvěra a ta se buduje až na základě zkušenosti s předchozími, bezpečnějšími kroky.
Jak k AI v ERP přistupujeme v ABRA Software (konkrétní příklady)
V ABRA Software postupujeme podle osvědčeného scénáře: od základních dotazů až po budoucí velmi pokročilé úlohy. Zároveň u nás také platí, že AI funkce do ERP dáváme jen tehdy, když je smysluplná, opakovaně použitelná a šetří reálný čas.
Level 0: AI jako interaktivní dokumentace
Základní AI asistent již nyní funguje jako rychlá nápověda přímo v ABRA Flexi a postupně jej budeme spouštět také v systémech ABRA Gen a ABRA Flores.
Příklady dotazů:
- „Jak v systému zaúčtuju leasing?“
- „Kde nastavím majetek a odpisy?“
- „Jaký je postup pro…?“ (AI odpoví a naváže na dokumentaci)
Level 1: filtrování podle dotazu
Při filtrování dat už díky AI nemusíte zdlouhavě vyhledávat různá kritéria pro omezení. AI dokáže pracovat s otázkou v přirozeném jazyce a na základě ní připravit systémové filtrační „čipy“, které odpovídají kritériím pro vyhledávání. Tato funkce významné zjednoduší a zrychlí práci uživatelům webových verzí systémů ABRA Flexi i ABRA Gen.
Ukázkové dotazy pro filtrování dat:
- „Opraveno Janou minulý týden“ → filtr podle osoby a časového okna.
- „Prodaná skladová karta DVD“ → filtr až na úroveň řádků dokladu a skladové karty (AI vás dovede i do hlubších úrovní, kde se běžně špatně hledá).
- „Faktury nad 100 EUR“ → částka + měna (a to včetně tolerování překlepů).
Důležité je, aby měl uživatel nad AI výsledky neustále kontrolu. „AI může udělat chybu, ale nesmí vás nechat tápat v tom, co vlastně udělala. Proto generuje konkrétní podmínky filtrování, které okamžitě vidíte a můžete je upravit,“ říká Martin Schayna.
Level 2 v praxi: chat s daty v ERP
V blízké budoucnosti bude možné ptát se AI na konkrétní informace vyplývající z dostupných firemních dat. Zásadní rozdíl oproti běžnému AI chatbotu je, že AI si odpověď „nevymýšlí“, ale skládá ji z dat, která si umí řízeně vyžádat ze systému.
Martin to vysvětluje takto: „AI si připraví postup, jak se k datům dostat, zavolá dostupné funkce ERP, nechá systém vrátit surová data a teprve potom je převede do srozumitelné odpovědi.“
Ukázkové dotazy na systém:
- „Jaké byly tržby za obuv na Slovensku za Q3?“ → čísla + ideálně graf + možnost rozkladu (regiony, kanály, zákazníci).
- „Které faktury jsou po splatnosti víc než 14 dní a jaký je jejich celkový objem?“ → seznam + součet + návrh dalšího kroku.
- „Najdi největší meziroční propad marže u top 20 položek.“ → analýza nad daty + kontrolovatelný výstup.
I na této úrovni je důležité, aby měl uživatel možnost odpovědi kontrolovat a zároveň nastavit, k jakým datům bude mít AI přístup.
Level 3 v praxi: AI agenti a proč je nemá smysl uspěchat
U agentů už AI dělá úkony „na pozadí“. Je to nejpokročilejší využití AI v ERP systému a zatím hudba vzdálenější budoucnosti. A tady Martin zdůrazňuje dvě věci: „bez důvěry to nepůjde a k agentům se musíme prokousat přes předchozí úrovně, protože teprve ty vytvoří potřebný základ.“
Typické scénáře, které u agentů dávají smysl:
- inventura,
- objednávka na základě historických prodejů,
- opakované workflow, kde AI nahrazuje složité větvení „klasických“ procesních nástrojů.
Bezpečnost: kontrolujte, kam tečou data.
Za největší reálné riziko AI v ERP lze bez diskuze považovat nechtěné použití firemních dat mimo váš kontrolovaný prostor.
V ABRA Software zneužití dat předcházíme tak, že:
- AI běží na vlastní infrastruktuře (ne „někde veřejně“),
- přístup je řízen oprávněními uživatele,
- a zákaznická data nikdy nepoužíváme k trénování modelů.
Martin to vysvětluje jednoduše: „I když data potřebujeme krátce použít k vyřízení požadavku, nesmí se z nich stát materiál pro učení dalších modelů a po zpracování se z AI smažou.“
AI v ERP má být nenápadná technologie, která prostě pomáhá
Naše filozofie je jednoduchá: dělat AI tak, aby působila přirozeně a pomáhala v podnikání bez magie a bez přehnaných slibů. „AI v ERP berme jako „nového kolegu“, který je k dispozici pořád, neunaví se a umí se orientovat ve firemních datech,“ uzavírá Martin.