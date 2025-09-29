Podnikatel.cz  »  Články  »  Až o 100 objednávek měsíčně více. Jak se české e-shopy učí pracovat s online tržišti?

Až o 100 objednávek měsíčně více. Jak se české e-shopy učí pracovat s online tržišti?

Online tržiště dávají i malým obchodníkům šanci na expanzi a přístup k milionům zákazníků bez vysokých nákladů.
Český e-commerce trh patří k nejdynamičtějším v regionu. Pro menší a střední obchodníky to ale často znamená složitou výzvu, jak držet krok s rostoucími očekáváními zákazníků a zároveň zvládat vlastní marketing, logistiku i expanzi. Jednou z cest, jak tuto bariéru překonat, je prodávat na online tržišti Allegro, které nabízí výhodné podmínky, přístup k milionům zákazníků a podporu od samého začátku.

Silná zákaznická základna a rychlý start

Allegro je nejrychleji rostoucí online tržiště ve střední Evropě. Jen v Česku a na Slovensku oslovuje více než 3,3 milionu aktivních kupujících, celkově pak přes 21 milionů zákazníků. Noví obchodníci navíc těží z „Uvítacího programu“, který jim poskytuje prvních 180 dní s 0% provizí z prodeje a bez poplatků za vedení účtu. Díky tomu mohou prodejci začít prodávat prakticky bez rizika a bez jakýchkoliv vstupních nákladů.

Nástroje a podpora pro růst

Platforma nabízí kompletní balíček nástrojů, od správy objednávek přes logistiku až po marketingové kampaně a zapojení do slevových akcí typu Allegro Days. Obchodníci tak mohou efektivně řídit svůj prodej a testovat nové trhy i produkty, a to jak v Česku, tak i v zahraničí, jako například v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku.

Důležitou součástí podpory je také Allegro Akademie, bezplatná vzdělávací platforma, která krok za krokem provází nové prodejce procesem prodeje. Nabízí přehledné návody, doporučení a praktické příklady z praxe. Data společnosti ukazují, že obchodníci, kteří Akademií projdou, spouštějí své prodeje rychleji a dosahují prvních výsledků snadněji.

Příklady z praxe

Rodinná firma CAPPA, která se věnuje výrobě autodoplňků už od 90. let , využila Allegro k rozšíření své značky i mimo Českou republiku. „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky. Díky kampaním, které platforma nabízí, se prodeje našich produktů zvýšily až o dvacet procent. Dnes už polovina našich objednávek směřuje do zahraničí,“ říká Elia Cappanni, který má na starost online obchod.

Český prodejce elektroniky eLVe funguje od roku 2012, ale do online světa naplno vstoupil až v roce 2020. Po registraci na Allegro firma získala novou dynamiku. „S Allegrem náš online prodej nabral ty správné obrátky. Jakmile jsme se na platformě zorientovali, začali jsme odbavovat v průměru sto objednávek měsíčně. Důležité je pro nás také co nejrychlejší doručení k zákazníkům a právě s tím nám Allegro výrazně pomáhá,“ popisuje majitel Lukáš Vacek.

Šance i pro menší hráče

Online tržiště otevírají dveře nejen zkušeným e-shopům, ale i tradičním prodejcům a výrobcům, kteří dosud působili pouze offline. Díky transparentním podmínkám, férovým provizím a jednoduchému zapojení je Allegro vhodnou volbou i pro lokální značky, které chtějí oslovit širší zákaznickou základnu a postupně expandovat do zahraničí. Allegro tak představuje cestu, jak se i menší hráči mohou postavit po bok velkým e-shopům a nabídnout své zboží milionům zákazníků bez nutnosti budovat drahé zázemí. Pokud uvažujete o online prodeji, zaregistrujte se na Allegro.cz ještě dnes a využijte všech výhod, které tato platforma nabízí.

