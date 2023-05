Bonitní klientela bank přechází k nebankovním společnostem

Čeští podnikatelé se při hledání vhodného způsobu financování stále častěji obracejí na nebankovní společnosti. Důvod je jednoduchý. Nabízí individuální přístup a úvěry schvalují rychle a bez zbytečného papírování. Jak vypadá moderní nebankovní společnost, jaké služby nabízí a jak využívá moderní technologie? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v aktuálním rozhovoru s Lukášem Zaňákem, předsedou představenstva společnosti ACEMA Credit Czech.

Společnost ACEMA Credit Czech působí na trhu již od roku 2000 a dnes patří k největším českým nebankovním poskytovatelům úvěrů. Co stojí za dlouhodobou úspěšností vaší společnosti?

Předně bych zmínil flexibilní a individuální přístup ke každému zájemci o financování. Jsme schopni najít řešení i tam, kde ho jiní poskytovatelé úvěrů nevidí. Naše služby držíme dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a k jejich průběžnému zdokonalování využíváme vyspělé moderní technologie. Ty dnes například výrazně urychlují scoring klientů a zjednodušují proces sjednání úvěru. Vyřízení úvěru je pro naše klienty nejen rychlé, ale také administivně nenáročné, protože probíhá v maximální možné míře automaticky. Peníze obvykle zajistíme do 48 hodin od podpisu úvěrové smlouvy.

Za dlouhodobým úspěchem bezpochyby stojí i zodpovědné hospodaření. I když se obecně orientujeme na rizikovější segment klientů, neposkytneme peníze každému zájemci. Pečlivě sledujeme například kvalitu zajištění úvěrů a důkladně zvažujeme, do jakého obchodu chceme jít. Acema je úspěšná i díky stabilnímu týmu zaměstnanců, který tvoří profesionálové s bohatými profesními zkušenostmi.

Kdo je vaším typickým klientem? Jaký úvěrový produkt můžete jako nebankovní společnost nabídnout?

Primárně se zaměřujeme na podnikatele. Jedná se jak o drobné živnostníky pracující takzvaně na IČO, tak i menší a středně velké firmy. Menší část naší produkce potom cílí na běžné spotřebitele. V segmentu drobných podnikatelů a menších firem vidím největší potenciál. Běžné banky řadu těchto klientů stále nedokáže flexibilně obsloužit a nabídnout jim vhodné financování. Typickým příkladem jsou drobní živnostníci, kteří potřebují financovat rozjezd podnikání, konsolidovat své závazky nebo financovat neobvyklý podnikatelský záměr. V těchto případech zájemci o úvěr v bance často narazí. Podnikatelům a živnostníkům poskytujeme úvěry až do výše 50 milionů korun. V nabídce máme jak úvěry se zástavou nemovitosti, tak i bez zajištění nebo zpětný leasing. Jsme schopni zafinancovat i větší developerské projekty.

Podnikatelé nyní prochází obtížnou dobou. Musí například čelit vysokým cenám energií a celé řady dalších vstupů. Roste i nejistota ohledně budoucnosti. Ekonomika stojí na prahu recese a s ní souvisí i očekávaný pokles poptávky. Změnily se v uplynulém roce potřeby financování vašich klientů? Jak jste na to reagovali?

Obecně je na trhu vidět nejistota. Klienti více přemýšlí a trvá jim delší dobu, než se rozhodnou. Někteří rovněž s financováním vyčkávají nebo rovnou upouštějí od větších a finančně náročných investic. Neustále nasloucháme zájemcům o úvěr a snažíme se přizpůsobovat nabídku jejich možnostem a očekávanému výhledu. Oproti minulým rokům si nyní podnikatelé půjčují menší částky. U našich klientů rovněž roste zájem o navýšení stávajícího úvěru. Stále držíme přijatelnou úrokovou míru, která se už velmi přibližuje bankám.

Plánujete pro letošní rok nějaké novinky v oblasti produktové nabídky?

Letos v březnu prošel výraznou proměnou brand ACEMA. Chceme se vymezit od ostatních nebankovek a profilovat se jako moderní fintech úvěrová společnost. Současně chceme poukázat na využívání moderních technologií. Proto jsme od základu přepracovali komunikaci značky a natočili nové reklamní spoty. Ústředním maskotem naší reklamní kampaně je dron Acemák. Zde se nabízí otázka, proč právě dron? Každý si pod pojmy jako moderní technologie, umělá inteligence nebo fintech může představit něco jiného. Proto jsme se rozhodli zábavnou formou přiblížit používané technologie v úvěrovém segmentu právě dronem.

Celou řadu změn a inovací zaznamenávají i naše produkty. V letošním roce se chceme například zaměřit na nabídku družstevního financování. Reagujeme tím na aktuální situaci na trhu, kdy kombinace drahých hypoték a vysokých cen nemovitostí vede k ještě horší dostupnosti vlastního bydlení. Připravujeme i úpravy produktové nabídky s cílem snížit splátkovou zátěž u našich klientů.

V posledních letech kladou finanční společnosti velký důraz na využívání moderních technologií. Je tomu tak i u vás?

Sektor finančních služeb se dynamicky vyvíjí a využívání nejnovějších technologií je v dnešní době nutností. Našim cílem je neustále zvyšovat uživatelský komfort klientů, především co se týče času a administrativní zátěže. Dostupné technologie nám umožňují ještě více zrychlit, zjednodušit a maximálně zefektivnit proces sjednání úvěru. Z našich více než dvacetiletých zkušeností dobře víme, že při výběru poskytovatele úvěru je jedním z klíčových parametrů rychlost získání finančních prostředků. Proto usilujeme o to, abychom klientům co nejrychleji navrhli financování, poskytli jim potřebné informace a peníze.

Společnost ACEMA je strategickým partnerem české online investiční platformy Bondster? Co vás vedlo k navázání tohoto partnerství?

Investiční platforma Bondster nabízí moderní způsob investování do úvěrů. Prostřednictvím této platformy můžeme nabídnout široké veřejnosti zajímavé investiční příležitosti a současně se rozdělit s investory o část našich úrokových výnosů. A řekněme si upřímně, která z velkých bank se takto dokáže podělit o zisky s drobnými investory. Chceme také ukázat, že nebankovka nemusí být vnímána negativně jako špatná finanční instituce, ale naopak jako přátelská, moderní a transparentní společnost.

O společnosti ACEMA Credit Czech

ACEMA Credit Czech je ryze českou finanční společností, která působí na tuzemském trhu již od roku 2000. Od okamžiku svého založení společnost obsloužila více než 18 000 klientů a poskytla jim finanční prostředky v souhrnné výši přesahující 6,5 miliardy korun. ACEMA poskytuje dlouhodobě nejvýhodnější nebankovní financování na trhu nejen pro živnostníky a podnikatele. V roce 2018 zařadila České národní banky společnost ACEMA mezi licencované poskytovatele nebankovních úvěrů.