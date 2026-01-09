Budoucnost práce je zapojená do zásuvky. A běží na datech

Český pracovní trh se mění. Tam, kde dřív stačila manuální práce, dnes nastupují stroje, systémy a chytré technologie. A někdo je musí navrhnout, zapojit, nastavit a hlavně udržovat.
Elektřina jako základ
Bez elektřiny se dnes nic nevyrobí, nefungují kanceláře, ani logistika. Čím víc technologií používáme, tím větší je poptávka po lidech, kteří jim rozumí.
Profese jako elektrikář už dávno neznamená jen rozvádění kabelů ve zdech. Jde o práci s moderními systémy, chytrými budovami nebo výrobními linkami.
Firmy hledají lidi, kteří zvládnou nejen zapojit, ale i přemýšlet. Umět číst dokumentaci, chápat souvislosti a řešit problémy v terénu.
Právě proto má obor elektrotechnika a telekomunikace na trhu práce stabilní pozici a dobré vyhlídky.
IT není jen programování
Firmy dnes nutně potřebují odborníky na informační systémy a technologie. Tedy nejen programátory, ale také lidi, kteří se starají o firemní software, data, sítě nebo bezpečnost.
Digitalizace se nevyhýbá ani menším firmám.Sklady, objednávky, účetnictví i komunikace běží přes systémy. A bez správně nastaveného IT se dostávají do potíží. Proto jsou jsou odborníci v IT dlouhodobě poptávaní.
Čísla, která mluví jasně
Podle Českého statistického úřadu využití chytrých technologií v českých firmách prudce roste.
V roce 2025 více než 17 % podniků v Česku používalo umělou inteligenci, což je třikrát více než před dvěma lety. Potvrzuje se tak trend, že rychle digitalizace proniká do běžného byznysu.