Být jako Shoptet nebo Packeta. Nová kniha nabízí tipy od expertů ČR a SR e-commerce

Dnes je velká vzácnost, pokud v době e-booků a PDFek vyjde reálná, tištěná marketingová kniha. O to víc, pokud je určena e-shopařům a e-commerce segmentu. Po výborných ohlasech a úspěších předchozích publikací, vydává affiliate síť Dognet již 7. publikaci v pořadí. Tentokrát s názvem „55 tipů a návodů pro úspěšný e-shop“ a neměla by chybět v žádném (nejen) e-shopovém týmu.

Celkem 50 expertů z Česka a Slovenska, od Packety až po Shoptet

Každá z 55 kapitol má svého profesionálního autora, který měl za úkol dát tématu co nejvyšší přidanou hodnotu a zejména něco ze svých dlouholetých ověřených zkušeností. Tato multi-autorská strategie se osvědčila již u minulých publikací. V knize najdete odborné články, analýzy a tipy od CMO Packeta Group Milana Šmída, Sales Directora Abra Software Petra Vojta, Petry Stupkové z Legitas, CEO Collabim Dalibora Jaroše, CMO Shoptetu Radka Hudáka a mnoha dalších známých jmen z oblasti české a slovenské e-commerce scény.

Obsah knihy vznikal v roce 2021 a 2022. Proto je kniha tím nejaktuálnějším, co můžete získat na trhu, pokud vás zajímá e-ecommerce, online prodej a internetový marketing. K dispozici je jak kompletně česká, tak i slovenská jazyková verze.

Všichni autoři přenesli do knihy své expertízy a know-how v podobě několika stovek let zkušeností s online marketingem a internetovým prodejem. Kromě samotné teorie přináší reálné pohledy a tipy z praxe na témata, která řeší zejména v dnešní době snad každý e-shopař. Ať už jste v oboru úplný začátečník nebo zkušený odborník, v knize si určitě najdete něco, co vás a váš tým posune v budování e-shopu dál a výš.

Nechybí ani netradiční témata jako Vendor Marketing či B2B online prodej

Kromě klasických témat jako strategie, analýza konkurence, UX, marketing či logistika, najdete v knize i témata, o kterých se běžně nemluví a jsou často e-shopy opomíjeny. Například Štefan Polgári se věnoval vendor marketingu. Ten umí do e-shopu přinést nové zdroje a vytěžit ze spolupráce maximum. Komplexně na tento druh marketingu myslí a využívají jej jen velcí hráči, což je určitě škoda a zároveň velká příležitost. Dalším zajímavým tématem jsou B2B e-shopy z dílny Ivana Potančoka. V momentě, kdy firma prodává firmě, se musíte zaměřit na úplně jiné úkoly a cíle, než u klasického B2C e-shopu.

Kapitoly do knihy jsou záměrně vybrány tak, aby pokryly celé široké spektrum témat spojených s řízením e-shopu. Cílem je, aby si v knize něco našel každý, kdo už pracuje nebo se chystá prosadit v e-commerce, online marketingu či internetovém prodeji. Aby čtenář získal inspiraci a uměl se posunout se svým e-shopem dopředu.

Dlouholeté zkušenosti vydavatele jako záruka kvality

Již desítky tisíc čtenářů získaly cenné know-how z oblasti marketingu a reklamy právě díky knihám z dílny affiliate sítě Dognet. 55 tipů a návodů pro úspěšný e-shop je pro ně již sedmá publikace. I v ní se ukázala správnost tvorby knih s cílem zapojit více autorů. Takto připravované publikace dostanou od každého autora maximum a to právě v segmentu, kde je autor „nejvíce doma“.

Pro čtenáře Podnikatel.cz jsme připravili speciální 50% slevový kód. Na oficiálním e-shopu dognet.store stačí vybrat knihu, vložit do košíku a zadat kupón PODNIKATELCZ. Tak získáte celý nákup za polovinu. Kupon platí do konce června.

Affiliate síť Dognet spravuje přes 950 affiliate kampaní zejména velkých a středních e-shopů v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku a Bulharsku. Ale díky strategické spolupráci s affiliate sítí Tradedoubler, jednou z největších v Evropě, dokáže zajistit lokálním e-shopům expanzi do zemí západní Evropy, ale také Švédska, Finska a dalších zemí. Na trhu působí již 9 let a zaměřuje se na obsahové typy publisherů.

