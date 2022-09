Chytré podnikání: Jak podpořit růst firmy a připravit se na expanzi

Další konference z cyklu Chytré podnikání se zaměří na téma expanze a růst firmy, a to jak v lokálním, tak v globálním měřítku. O své zkušenosti se podělí zástupci firem, kterým se i v těžší době podařilo nastartovat růst a mnohdy rozšířily své podnikání na zahraniční trhy. Zaměříme se na výběr investora a nastavení smysluplných podmínek investic, získávání nových talentů a personální růst, logistiku či možnost expanze na zahraniční trhy prostřednictvím marketplaces. To vše vás čeká již 13. října v příjemném prostředí Hotelu Jalta v Praze.

Na co se můžete těšit:

Co je v dnešním e-commerce světě pro úspěch nezbytné?

Vstup na nové trhy, otevírání kamenných prodejen, rozšiřování sortimentu, ale i zintenzivňování stávajících procesů. To vše pomohlo Notinu vyrůst v posledních pěti letech o více než deset miliard korun. Lukáš Havlásek prozradí, co je v dnešním e-commerce světě pro úspěch nezbytné.

Chytrá a efektivní logistika je základem úspěchu každého eshopu

Nejde jen o to, že váš sklad musí zvládat sezonní špičky a umět dlouhodobě růst s vaším eshopem. Své zboží také musíte umět nabídnout do celého světa – ať už sami, nebo přes marketplaces. S efektivní logistikou vám poradí Libor Hudeček z Mailstep.

Jak najít investora a motivovat (nové) zaměstnance

Jak najít a vybrat toho pravého investora, nastavit s ním smysluplné podmínky investice a jak si na současném turbulentním trhu práce udržet důležité lidi v týmu a nalákat ty nové. To vše se dozvíte v přednášce Matěje Sýkory z eLegal.

Jak za 5 let vybudovat úspěšnou značku a vstoupit na trhy střední Evropy

HoppyGo je peer-to-peer carsharingová služba, která si za pětiletou dobu své existence našla již bezmála 165 tisíc příznivců na českém, slovenském a polském trhu a čísla nadále rostou. Co všechno předcházelo úspěšné expanzi na zahraniční trhy a na co je nutné se připravit? To prozradí ředitel společnosti Robin Švaříček.

Expanze na zahraniční trhy prostřednictvím marketplaces

Miroslava Birešová z Kaufland Global Markeplace prozradí, co je důležité a na co byste si měli dát pozor při mezinárodním prodeji přes online tržiště. Ukáže vám konkrétní kroky a doporučení, které byste měli podniknout, abyste oslovili nové zákazníky a úspěšně prodávali v zahraničí.

Budoucnost marketplaces a jejich roli na českém a slovenském trhu nastíní také David Cikánek z Expando Global.

Vladimír Gašpar z Dreamview zase ukáže, jak je na tom digitalizační transformace České republiky, od komerční po státní sféru.

Udržitelnost jako stavební kámen firmy

Udržitelnost je dnes významnou hodnotou firmy nejen v očích jejich zákazníků a zaměstnanců, ale i investorů. Tadeáš Kula z firmy Reknihy ukáže, jak skutečně zavést toto komplexní téma do každodenních činností a čemu se naopak vyhnout, aby tato snaha nedostala nálepku “greenwashing“. Neméně důležité je také udržitelnost správně komunikovat, abyste získali důvěru investorů a veřejnosti potřebnou k růstu a expanzi.

