Co čtou úspěšní podnikatelé? 5 titulů, které vás nenaučí jen suché teorii

Co čtou úspěšní podnikatelé? 5 titulů, které vás nenaučí jen suché teorii
21. 8. 2025
Knihy, které vám doporučí jen ti znalí

V době, kdy najdete „TOP 10 knih pro podnikatele“ v každém magazínu, se vyplatí hledat tituly, které mají reálný dopad. Ty, které se nedají jen přečíst, ale donutí vás i k zamyšlení. Níže najdete výběr knih, které podnikatelé často doporučují dál. Ne pro líbivý titul, ale protože mění přístup.

1. Restart (Rework) – Jason Fried, David Heinemeier Hansson

Krátké, úderné kapitoly o tom, proč nevěřit tradičním radám o růstu, škálování nebo investorech. Zakladatelé Basecampu sdílejí, jak budovali firmu bez externího kapitálu a proč se nebojí jít proti proudu.

2. 7 návyků skutečně efektivních lidí – Stephen R. Covey

Tahle kniha je dlouhodobý základ osobního i profesního rozvoje. Covey v ní ukazuje, jak přemýšlet strategicky, stanovovat priority a jednat podle hodnot, ne podle vnějšího tlaku. Pro podnikatele je cenná tím, že pomáhá zvládat čas, rozhodování a vedení lidí, tedy tři oblasti, ve kterých často pohoří i zkušení majitelé firem.

3. Důmyslné umění, jak mít všechno u p*dele – Mark Manson

Nejde o klasickou „podnikatelskou“ literaturu. Ale podnikatel, který neumí filtrovat, co je důležité, se brzy utopí v e-mailech, požadavcích a nesmyslných cílech. Tahle kniha vás naučí říkat „ne“ bez výčitek.

4. Principy – Ray Dalio

Zakladatel investičního fondu Bridgewater popisuje, jak se rozhodovat na základě dat, ne emocí. Ať už jste v e-commerce, službách nebo řízení lidí, Dalio nabízí systém, který má hlavu a patu.

5. Z nuly na jedničku – Peter Thiel

Jak tvořit věci, které dřív neexistovaly. Autor (a spoluzakladatel PayPalu) jde proti stereotypům startupové kultury a ukazuje, že originální nápad není cílem – ale začátkem mnohem těžší práce.

Číst nestačí. Ale číst chytře pomáhá

Ne každá kniha je „kniha roku“. Některé mají hodnotu až tehdy, když je začnete aplikovat do vlastního kontextu. V podnikání nejde o načtené stovky stran, ale o jednu jedinou myšlenku, která vám změní proces, vztah s klientem nebo způsob vedení lidí.

A právě proto knihy stále patří mezi nejdostupnější nástroje osobního rozvoje podnikatele. Stojí pár stovek, zaberou pár hodin a často vrátí násobně víc.

