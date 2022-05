Co je finanční gramotnost a jaké jsou hlavní chyby?

Umět efektivně spravovat vlastní finance a vyznat se v rozsáhlé nabídce finančních institucí se vyplatí každému z nás. Finanční gramotnost je efektivní sebeobrana před různými podvodníky i mamonem věčného nakupování. Víte, co tento pojem znamená a kde lidé dělají nejčastěji chyby?

Co je to finanční gramotnost?

Finanční gramotnost se zaměřuje na to, jak a kde získat peníze, jakým způsobem s nimi nakládat a jak je zhodnotit. Finančně gramotný člověk by si měl umět nejen sestavit svůj rozpočet, ale také by se měl vyznat v produktech, které nabízí finanční instituce. Nemusí samozřejmě znát dopodrobna každý produkt, ale základní orientace v typech produktů a finančních pojmech by měla být samozřejmostí.

Pro člověka je důležité, aby například věděl:

Co je to úrok a kolik ho ve skutečnosti stojí půjčka?

Které pojištění se mu vyplatí a proč?

Jaké jsou možnosti finančního zabezpečení na stáří?

Jak efektivně zhodnotit své peníze?

Co ji ovlivňuje?

Míru finanční gramotnosti ovlivňuje několik faktorů:

Vzdělání a obor , ve kterém pracujete, včetně vzdělání rodičů – právě rodiče mají na náš přístup k penězům největší vliv. Co se naučíme od nich, pak často děláme i my.

Zda bydlíte ve městě nebo na vesnici – obecně platí, že lidé ve městech mají vyšší finanční gramotnost než lidé na vesnicích.

Věk a zkušenosti – s vyšším věkem a zkušenostmi se finanční gramotnost zpravidla zvyšuje.

Pohlaví – vyšší finanční gramotnost mají většinou muži.

Toto jsou samozřejmě obecné faktory, které nemusí platit ve všech případech. V poslední době se finanční gramotnost začíná vyučovat i na školách, proto je pravděpodobné, že se bude finanční gramotnost Čechů časem zlepšovat.

Jaké jsou nejčastější chyby?

Mezi nejčastější chyby, které lidé dělají, patří nedostatečná finanční rezerva. Mít stranou odložené peníze, které jsou připraveny k okamžitému použití, se hodí například, pokud se vám rozbije nějaký spotřebič v domácnosti nebo vás potká jiný nečekaný výdaj. Obecně byste měli mít odloženou sumu ve výši tří vašich platů.

Nevýhodné půjčky a půjčky na nepotřebné věci jsou dalším nešvarem řady Čechů. Pokud z nějakého důvodu potřebujete půjčku, určitě hned neberte první možnost. Projděte si v klidu nabídky všech bankovních i nebankovních institucí. V dnešní době to máte o to jednodušší, že můžete využít například nejpopulárnější srovnávač půjček Srovnejto.cz. V žádném případě si neberte půjčku na vánoční dárky, dovolenou nebo spotřební zboží, jako jsou například mobily nebo televize. Také buďte obezřetní, pokud si budete chtít vzít nebankovní půjčku.

Hromadění peněz na spořicích účtech a jiných produktech, které nabízí nižší úrok, než je inflace. Peníze v tomto případě ztrácejí hodnotu a místo toho, abyste na svých úsporách vydělávali, tak o ně postupně přicházíte.

Nebojte se investovat. Investování není v České republice příliš populární oproti například USA nebo Německu. Přitom investování finančních prostředků vám může přinést výnosy, které výrazně přesahují inflaci a jsou tak mnohem lepší, než když peníze necháte ležet na spořicích účtech. Nemusíte nic extrémně riskantního. V minulých letech si stačilo koupit index či ta nejznámější ETF. Díky moderním investičním platformám může investovat každý z pohodlí domova. Populární je také investování do technologických firem jako je Apple, Tesla nebo Meta.