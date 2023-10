Co může komunikace s nejmladší generací na TikToku přinést byznysu?

Jak rozjet a vypilovat smysluplnou komunikaci se zákazníky na nejrychleji rostoucí sociální síti TikTok, jak najít a využít tzv. trendy, na kterých je založený organický obsah, a jak uchopit tuto platformu k růstu byznysu vám budou povídat odborníci na sociální sítě a značky během konference MARKETING MEETING: Co ještě nevíte o TikToku.

Přinesou užitečné tipy z praxe jak na tvorbu obsahu a videí, využití placených formátů, možnosti a přínosyspolupráce s influencery i jaké hodnoty a kde je třeba v kampaních sledovat.

Konference proběhne 9. listopadu online, přičemž každý účastník získává záznam zdarma.

Jaké přednášky vás čekají?

Jak z TikToku vytěžit maximum pro byznys

Jak využít TikTok jako silný nástroj pro růst vašeho byznysu v digitálním světě ukáže na konkrétních kampaních a jejich výsledcích Vít Janda ze ShortPRO (dříve TikTokuj.cz). Prozkoumáme s ním také, jaké jsou aktuální možnosti monetizace na platformě, od přímých reklamních kampaní až po spolupráce s influencery.

TikTok v kontextu ostatních socialních sítí

Jak si TikTok stojí jako reklamní médium ve srovnání s dalšími sociálními sítěmi generace Z? Anna Hospodárová z Publicis Groupe představí data o uživatelích, způsob, jak zde konzumují obsah, i to, pro jaký typ kampaní se tato populární video platforma hodí.

Jak zaujmout na TikToku třeba jako účetní firma?

Ředitelka a majitelka účetní firmy UOL Jana Jáčová předvede, jak vytvářejí obsah na TikToku, kolik je to stojí a co jim to vlastně přináší. Těšte se na užitečné tipy a praktické ukázky.

Cesta Kauflandu na TikToku od bodu A po generaci Z

Rozdíl mezi uživatelským a firemním profilem na TikToku je veliký, přesto byste ho na první pohled neměli poznat. Jan Molina předvede, jakou strategii zvolil pro Kaufland ČR i jaké jsou překážky na cestě s cílem oslovit generaci Z. Podělí se o zkušenosti své, o rady přímo od TikToku a samozřejmě o inspiraci, která přináší výsledky.

Jak najít a využít TikTok trendy

Společně s Kristinou Rudišovou a Annou Vaňkovou z Fragile media se podíváme na to, co je základem úspěšného TikTokového videa – na trendy. Jak vlastě vznikají, kde je hledat a jak používat. Nebudou chybět konkrétní příklady z českého rybníčku.

TikTok jako součást media mixu brandových kampaní

Pojďme se spolu podívat i na tvrzení podložená čísly. Jakou roli může hrát TikTok v brandových kampaních, jaké typy kampaní nám TikTok nabízí, jaké jsou jejich výhody a nevýhody či jaké výsledné hodnoty je důležité sledovat? Jakými optimalizacemi můžeme dosáhnout kvalitnějších výsledků? O praktické zkušenosti z oboru se s vámi podělí Klára Černá z VISIBILITY.

Autor: Internet Info

