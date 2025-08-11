Co poslouchají úspěšní? Tipy na podcasty, které inspirují české podnikatele

Především praxe. Podcasty od podnikatelů pro podnikatele
Zdaleka největší přínos mají podcasty, které neteoretizují. Úspěšní podnikatelé v nich otevřeně mluví o svých chybách, rozhodnutích i momentech, kdy bylo těžké vstát z postele.
Jedním z dlouhodobě nejoblíbenějších je Na vlně podnikání. Rozhovory s českými podnikateli ze startupového i tradičního prostředí. Autentické příběhy doplňují konkrétní zkušenosti z oblastí jako je expanze, HR nebo cashflow.
Zajímavý pohled nabízí také Myšlením na vrchol od magazínu Business Leaders. Každodenní dávka inspirace a mentální hygieny se hodí každému, kdo řeší nejen výkonnost firmy, ale i svou vlastní.
Podcast jako nástroj růstu
Kdo se zajímá o růst a strategie, měl by si pustit Deep Talks s Petrem Ludwigem. Rozhovory s lídry, psychology, vědci a podnikateli ukazují, jak přemýšlejí lidé, kteří formují obory kolem nás.
Podobnou energii má i podcast Buduj značku, zaměřený na osobní marketing, veřejné vystupování a leadership. Hodí se pro freelancery i šéfy týmů.
A jestli hledáte něco stručného a svižného, zkuste Z podpalubí od Těch miliardářů. Pětiminutovky o byznyse, penězích a investování jsou srozumitelné a často až překvapivě konkrétní.
TIP: Všechny zmíněné podcasty naleznete na portále České podcasty.
Co se poslouchá v zahraničí?
Anglicky mluvící podcasty často přinášejí úplně jiný pohled na podnikání. Mezi nejposlouchanější patří:
- The Tim Ferriss Show – autor bestselleru Čtyřhodinový pracovní týden zpovídá špičky byznysu i vědy.
- How I Built This (NPR) – inspirativní rozhovory se zakladateli známých značek jako Airbnb, Canva nebo Patagonia.
- Masters of Scale s Reidem Hoffmanem, spoluzakladatelem LinkedInu, o tom, co stojí za rychlým růstem firem.
Poslouchejte, čtěte, kombinujte
Zatímco podcasty slouží skvěle k získání inspirace nebo přehledu, pro hlubší ponor do tématu se vyplatí sáhnout i po jiném formátu.
Kromě podcastů roste i obliba audioknih a e-knih. Pro podnikatele, kteří chtějí jít víc do hloubky, jsou ideálním doplňkem poslechu. Oblíbené jsou tituly jako:
- Restart (Rework) od zakladatelů Basecampu,
- Psychologie peněz od Morgana Housela,
- Začněte s proč (Start with Why) od Simona Sineka.
Většinu z nich dnes najdete jak jako e-knihu či audioknihu.
Jak začít? Vyberte si jeden titul a tím začněte
Je snadné se utopit v nekonečné nabídce. Proto platí jednoduché pravidlo: vyberte si jeden podcast a poslouchejte ho týden. Pak vyhodnoťte, jestli vám sedí tón, téma a přínos. Pokud ano, pokračujte. Pokud ne, hledejte dál. Důležité je udělat z poslechu zvyk, třeba každé ráno během cesty do práce.