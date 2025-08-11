Podnikatel.cz  »  Články  »  Co poslouchají úspěšní? Tipy na podcasty, které inspirují české podnikatele

Co poslouchají úspěšní? Tipy na podcasty, které inspirují české podnikatele

Podcasty se staly nepostradatelnou součástí podnikatelského života. V autě, při cestě na schůzku nebo během ranního běhu, vzdělávat se můžete kdekoliv. Přinášíme výběr českých i zahraničních podcastů, které mají co říct každému, kdo podniká, firmu řídí nebo se na to chystá.
Především praxe. Podcasty od podnikatelů pro podnikatele

Zdaleka největší přínos mají podcasty, které neteoretizují. Úspěšní podnikatelé v nich otevřeně mluví o svých chybách, rozhodnutích i momentech, kdy bylo těžké vstát z postele.

Jedním z dlouhodobě nejoblíbenějších je Na vlně podnikání. Rozhovory s českými podnikateli ze startupového i tradičního prostředí. Autentické příběhy doplňují konkrétní zkušenosti z oblastí jako je expanze, HR nebo cashflow.

Zajímavý pohled nabízí také Myšlením na vrchol od magazínu Business Leaders. Každodenní dávka inspirace a mentální hygieny se hodí každému, kdo řeší nejen výkonnost firmy, ale i svou vlastní.

Podcast jako nástroj růstu

Kdo se zajímá o růst a strategie, měl by si pustit Deep Talks s Petrem Ludwigem. Rozhovory s lídry, psychology, vědci a podnikateli ukazují, jak přemýšlejí lidé, kteří formují obory kolem nás.

Podobnou energii má i podcast Buduj značku, zaměřený na osobní marketing, veřejné vystupování a leadership. Hodí se pro freelancery i šéfy týmů.

A jestli hledáte něco stručného a svižného, zkuste Z podpalubí od Těch miliardářů. Pětiminutovky o byznyse, penězích a investování jsou srozumitelné a často až překvapivě konkrétní.

TIP: Všechny zmíněné podcasty naleznete na portále České podcasty.

Co se poslouchá v zahraničí?

Anglicky mluvící podcasty často přinášejí úplně jiný pohled na podnikání. Mezi nejposlouchanější patří:

  • The Tim Ferriss Show – autor bestselleru Čtyřhodinový pracovní týden zpovídá špičky byznysu i vědy.
  • How I Built This (NPR) – inspirativní rozhovory se zakladateli známých značek jako Airbnb, Canva nebo Patagonia.
  • Masters of Scale s Reidem Hoffmanem, spoluzakladatelem LinkedInu, o tom, co stojí za rychlým růstem firem.

Poslouchejte, čtěte, kombinujte

Zatímco podcasty slouží skvěle k získání inspirace nebo přehledu, pro hlubší ponor do tématu se vyplatí sáhnout i po jiném formátu.

Kromě podcastů roste i obliba audioknih a e-knih. Pro podnikatele, kteří chtějí jít víc do hloubky, jsou ideálním doplňkem poslechu. Oblíbené jsou tituly jako:

  • Restart (Rework) od zakladatelů Basecampu,
  • Psychologie peněz od Morgana Housela,
  • Začněte s proč (Start with Why) od Simona Sineka.

Většinu z nich dnes najdete jak jako e-knihu či audioknihu.

Jak začít? Vyberte si jeden titul a tím začněte

Je snadné se utopit v nekonečné nabídce. Proto platí jednoduché pravidlo: vyberte si jeden podcast a poslouchejte ho týden. Pak vyhodnoťte, jestli vám sedí tón, téma a přínos. Pokud ano, pokračujte. Pokud ne, hledejte dál. Důležité je udělat z poslechu zvyk, třeba každé ráno během cesty do práce.

