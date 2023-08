Co potřebují podnikatelé při expanzi do zahraničí?

Odborníci se shodují na tom, že aby byla expanze do zahraničí úspěšná, je třeba se na ni pečlivě připravit. Co vše vás čeká v případě, že se rozhodnete rozšířit své produkty či služby za hranice České republiky?

Proč expandovat do zahraničí?

Vzhledem k přesycení českého e-commerce trhu uvažuje o expandování do zahraničí čím dál tím více podnikatelů. Důvod je prostý, vstup na zahraniční trh řada podnikatelů a firem považuje za bezpečnější a výhodnější investici než vynakládání nemalých finančních prostředků na boj s velkou konkurencí v Česku.

Rozšíření podnikání za hranice nabízí řadu příležitostí a benefitů. Mezinárodní expanze podnikatelům umožňuje oslovit více zákazníků a zvýšit zisky. Diverzifikace distribučních kanálů navíc pomáhá snížit závislost jen na jednom trhu.

Příprava na expanzi

Jak už jsme uvedli v úvodu, aby expanze proběhla úspěšně, neměli byste podcenit přípravu na ni. Co vše by měla přípravná fáze zahrnovat?

Volba země, do které expandujete

V první řadě je třeba si důkladně promyslet, do jaké země plánujete expandovat. V současnosti k nejpopulárnějším zemím pro expanzi patří Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko a Německo. Obecně platí, že je pro české podnikatele snadnější podnikat v rámci zemí Evropské unie.

Klíčem k úspěchu je pečlivá příprava Autor: Unsplash.com

Průzkum trhu a konkurence

Jakmile zvolíte zemi, do které chcete expandovat, je třeba věnovat čas a energii kvalitnímu průzkumu trhu a konkurence. Zásadní je nejen dobře poznat svou konkurenci, ale také cílovou skupinu a její nákupní návyky a potřeby.

SWOT analýza

Příprava na expanzi by jednoznačně měla zahrnovat i důkladnou SWOT analýzu. SWOT analýza je praktický nástroj, který vám umožní identifikovat slabé a silné stránky a příležitosti a hrozby spojené s vaším vstupem na zahraniční trh.

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které byste měli vypracovat jak před zahájením podnikání, tak i při expanzi do zahraničí. Měli byste v něm zvážit všechna rizika spojená s expanzí, spočítat předběžné náklady a stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle.

Financování

Expanzi do zahraničí je možné financovat několika způsoby, například pomocí vlastních zdrojů, investic od investorů, dotací nebo podnikatelského úvěru.

Právní a daňové aspekty vstupu firmy na zahraniční trh

Daňové povinnosti se liší zemi od země a platí, že neznalost zákona neomlouvá. Abyste tedy předešli případným starostem a pokutám, dobře si nastudujte všechna práva a povinnosti související s podnikáním v zahraničí. Ideální je vsadit na poradenství od zkušených právních a daňových odborníků, kteří se postarají o to, aby bylo vše v pořádku.

Ověřené překlady, apostila a superlegalizace dokumentů

Pokud se rozhodnete rozšířit své podnikání do zahraničí, připravte se na to, že po vás budou instituce dané země pravděpodobně vyžadovat ověřené překlady, apostilu nebo superlegalizaci dokumentů, a to zejména při předkládání výpisů z rejstříku trestů, výpisů z obchodních rejstříků, certifikátů, obchodních smluv apod.

Úřední překlad, známý i jako notářsky ověřený překlad nebo soudní překlad, se využívá v případě, že potřebujte dokladovat správnost překladu konkrétní listiny. Superlegalizace a apostila je vyšším stupněm ověření dokumentů, kterými se ověřuje listina předkládaná v zahraničí. O tom, zda vám postačí prostý soudní překlad, anebo budete potřebovat superlegalizaci dokumentů či apostilu, se informujte u příslušných úřadů.



Právní a daňové aspekty podnikání se liší zemi od země Autor: Unsplash.com

Pochopení kulturních rozdílů

Dalším důležitým předpokladem úspěšné expanze do zahraničí je dobrá znalost prostředí, ve kterém chcete podnikat. Je třeba respektovat tradice a zvyky dané země, abyste naplnili očekávání zákazníků i obchodních partnerů. Například zatímco v některých zemích je v případě obchodních partnerů a dodavatelů dostatečná e-mailová komunikace, ve skandinávských zemích si potrpí na osobní komunikaci apod.

Logistika a dodavatelské řetězce

Úspěšná expanze do zahraničí se neobejde ani bez správného nastavení logistických procesů. Vzhledem k tomu, že se ceny i kvalita služeb jednotlivých dopravců v zahraničí značně liší, je namístě si udělat důkladný průzkum.

Volba dopravce by se měla odvíjet i od toho, co preferuje vaše cílová skupina (rychlost dopravy, cena dopravy, výdejní místa…). Při nastavování logistiky myslete i na skladování, vychystávání a balení zboží a přepravu zboží. Klíčová je samozřejmě také správná volba spolehlivých dodavatelů.

Marketing a značka

V České republice sice může být vaše značka velmi dobře známá, ale myslete na to, že v zahraničí budete muset začínat takříkajíc od píky. V nové zemi si tak budete muset vybudovat renomé a dobře promyslet marketingovou strategii.

Základem úspěšné SEO strategie je cizojazyčná analýza klíčových slov, díky které zjistíte, jaká slova vaše cílová skupina při vyhledávání vašich produktů či služeb používá. Analýzu klíčových slov využijete jednak při navrhování textů webových stránek a jednak při tvorbě kvalitního obsahu i marketingových kampaní. Doporučujeme také investovat do překladu obsahu vyhotoveného rodilým mluvčím.