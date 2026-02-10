Co rozhoduje o značce v době AI? Autenticita, kreativita a lidé, kterým se věří

AI vám zrychlí obsah, ale důvěra se optimalizovat nedá. Růst značky totiž stojí na autenticitě a kreativitě, které nejsou zaměnitelné. Řečníci konference BRANDstorming 2026 ukážou, jak komunikovat důvěryhodně, kde hledat silné nápady a kdy dává smysl opřít značku o známou tvář nebo ambasadora.
Podíváme se také na stále koupěschopnější generace Z a Alfa, včetně toho, jak generace Alfa vnímá značky a jak mění jazyk i samotnou logiku nákupu. Řeč bude i o umělé inteligenci v marketingu firem a o tom, jak ji zapojit do celého procesu tak, aby šetřila čas, pomáhala růstu, a přitom značka neztratila autenticitu.
To vše vypukne 9. dubna v Hotelu Jalta v Praze, na kdy jsme si pro vás připravili nabitý program plný inspirace i praktických rad.
Z programu:
Autenticita jako konkurenční výhoda – jak ji propsat do komunikace značky
Proč spotřebitelé považují autenticitu za zásadní při výběru značky a jak najít rovnováhu mezi deklarovanou a skutečně žitou autenticitou vysvětlí Jaroslav Malina a Klára Chalupecká (Publicis Groupe).
Marketingová sterilizace: jak nezabít odvahu být kreativní
Tomáš Pohl (Justmighty) ukáže, jak honba za efektivitou vytlačuje kreativní myšlení, proč „bezpečné“ kampaně často nefungují a jak se vracet k nápadům, které jsou i zapamatovatelné.
AI: Zkratka k úspěchu… i ke katastrofě
Kdy může umělá inteligence značku posunout dál a rychleji a kdy vás naopak dovede do zdi, když v tom nemáte jasno, vysvětlí Martin Svetlík (Ogilvy).
Marketing v AI éře: Od promptů k plně autonomním kampaním
Jak vypadá agentizace a posun od promptů k autonomním kampaním, které fungují jako sehraný marketingový tým, předvede naživo Josef Martinkovič (WPP Media).
Jak známá tvář pomáhá budovat brand: od emocí k růstu
Proč v době algoritmů finální rozhodnutí stále dělá člověk podle emocí a důvěry a jak lokální ambasadorka, autentické partnerství a konzistentní kreativa mohou posílit značku i výsledky ukážou Martina Juráňová a Zuzana Hadrbolcová (Notino).
Od vysílání ke scrollování: Jak televize oslovuje gen Z
Jak systematicky hledat trendy, vyhodnocovat je a chytře je adaptovat tak, aby značka přirozeně fungovala na sociálních sítích a oslovila generaci Z, přiblíží Kristina Rudišová a Natálie Procházková (FTV Prima).
Právní fuck-upy při ochraně značky
Na co se při „dotažené“ komunikaci často zapomíná a jak zabránit ne zcela dobrovolnému rebrandingu ukáže prakticky, svižně a #bezparagrafů Petra Dolejšová.
Program i přehled řečníků konference najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.
