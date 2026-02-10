Podnikatel.cz  »  Články  »  Co rozhoduje o značce v době AI? Autenticita, kreativita a lidé, kterým se věří

Co rozhoduje o značce v době AI? Autenticita, kreativita a lidé, kterým se věří

Autor: Internet Info
Všechno se dá optimalizovat, ale důvěra ne. Umělá inteligence dnes vstupuje do celého fungování firmy i do komunikace navenek. Jak neztratit autenticitu, udržet kreativitu a využít ambasadory, kterým vaši zákazníci uvěří, ukážou řečníci BRANDstorming.
AI vám zrychlí obsah, ale důvěra se optimalizovat nedá. Růst značky totiž stojí na autenticitě a kreativitě, které nejsou zaměnitelné. Řečníci konference BRANDstorming 2026 ukážou, jak komunikovat důvěryhodně, kde hledat silné nápady a kdy dává smysl opřít značku o známou tvář nebo ambasadora.

Podíváme se také na stále koupěschopnější generace Z a Alfa, včetně toho, jak generace Alfa vnímá značky a jak mění jazyk i samotnou logiku nákupu. Řeč bude i o umělé inteligenci v marketingu firem a o tom, jak ji zapojit do celého procesu tak, aby šetřila čas, pomáhala růstu, a přitom značka neztratila autenticitu.

To vše vypukne 9. dubna v Hotelu Jalta v Praze, na kdy jsme si pro vás připravili nabitý program plný inspirace i praktických rad.

Z programu:

Autenticita jako konkurenční výhoda – jak ji propsat do komunikace značky

Proč spotřebitelé považují autenticitu za zásadní při výběru značky a jak najít rovnováhu mezi deklarovanou a skutečně žitou autenticitou vysvětlí Jaroslav Malina a Klára Chalupecká (Publicis Groupe).

Marketingová sterilizace: jak nezabít odvahu být kreativní

Tomáš Pohl (Justmighty) ukáže, jak honba za efektivitou vytlačuje kreativní myšlení, proč „bezpečné“ kampaně často nefungují a jak se vracet k nápadům, které jsou i zapamatovatelné.

AI: Zkratka k úspěchu… i ke katastrofě

Kdy může umělá inteligence značku posunout dál a rychleji a kdy vás naopak dovede do zdi, když v tom nemáte jasno, vysvětlí Martin Svetlík (Ogilvy).

Marketing v AI éře: Od promptů k plně autonomním kampaním

Jak vypadá agentizace a posun od promptů k autonomním kampaním, které fungují jako sehraný marketingový tým, předvede naživo Josef Martinkovič (WPP Media).

Jak známá tvář pomáhá budovat brand: od emocí k růstu

Proč v době algoritmů finální rozhodnutí stále dělá člověk podle emocí a důvěry a jak lokální ambasadorka, autentické partnerství a konzistentní kreativa mohou posílit značku i výsledky ukážou Martina Juráňová a Zuzana Hadrbolcová (Notino).

Od vysílání ke scrollování: Jak televize oslovuje gen Z

Jak systematicky hledat trendy, vyhodnocovat je a chytře je adaptovat tak, aby značka přirozeně fungovala na sociálních sítích a oslovila generaci Z, přiblíží Kristina Rudišová a Natálie Procházková (FTV Prima).

Právní fuck-upy při ochraně značky

Na co se při „dotažené“ komunikaci často zapomíná a jak zabránit ne zcela dobrovolnému rebrandingu ukáže prakticky, svižně a #bezparagrafů Petra Dolejšová.

Internet InfoAutor: Internet Info

Hledáte nápady a postupy, které využijete u vlastní značky?Zajistěte si místo na BRANDstorming.

Programpřehled řečníků konference najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.

Mediálními partnery konference jsou MediaGuru a Marketing Journal. Produktovým partnerem je Easy Event. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

