Podnikatel.cz  »  Články  »  Co všechno ovlivňuje podnikání v roce 2025: Trendy, výzvy a náklady

Co všechno ovlivňuje podnikání v roce 2025: Trendy, výzvy a náklady

Canva
Autor: Canva
Ilustrační obrázek
Rok 2025 přináší pro české podnikatele řadu změn, které mohou zásadně ovlivnit jejich fungování. Ať už jde o nové legislativní požadavky, rostoucí náklady na energie nebo digitalizaci a automatizaci, podnikatelské prostředí se dynamicky proměňuje. Na co by se firmy měly připravit, aby obstály v konkurenci a udržely si ziskovost?
1. 8. 2025
pr článek

Sdílet

1. Energie jako klíčový nákladový faktor

Po turbulentním období na energetických trzích se ceny plynu i elektřiny v roce 2025 relativně stabilizovaly. Aktuálně tedy podniky platí nižší sazby než v krizových letech 2022–2023, což přináší krátkodobou úlevu pro rozpočty. Tato stabilita je však křehká – odborníci upozorňují, že v dalších letech může dojít k opětovnému růstu cen, a to zejména kvůli geopolitickému napětí, zelené transformaci nebo vyšší poptávce v průmyslu.

Například cena plynu za m³ se může lišit v závislosti na typu smlouvy, spotřebě nebo lokalitě. Pro rychlé porovnání aktuálních cen a tarifů lze využít nástroje jako je Kalkulator, který podnikatelům pomůže najít výhodnější nabídky.I když je současný trh příznivější, podniky by neměly usnout na vavřínech – právě teď je vhodný čas přehodnotit stávající dodavatelské smlouvy, sjednat výhodnější podmínky nebo fixovat cenu na delší období. Proaktivní přístup k energetickým nákladům je zásadní pro budoucí stabilitu a konkurenceschopnost.

2. Legislativní změny a nové povinnosti

V roce 2025 vstupují v platnost nové daňové úpravy a změny v oblasti ESG reportingu. Podniky musí transparentně vykazovat svůj dopad na životní prostředí, což přináší nové administrativní i technologické nároky. Zvláště energeticky náročné provozy se tak dostávají pod větší dohled nejen ze strany státu, ale i zákazníků a investorů.

3. Automatizace, AI a digitalizace

Digitalizace už není otázkou “jestli”, ale “jak rychle”. Firmy, které zainvestují do automatizace procesů, umělé inteligence nebo chytrého řízení výroby, získávají výhodu v efektivitě a flexibilitě. Naopak ti, kdo tyto trendy ignorují, riskují ztrátu konkurenceschopnosti.

4. Flexibilní práce a nové nároky zaměstnanců

Hybridní modely práce se staly standardem, zejména v kancelářských profesích. Zaměstnanci čím dál více hledají smysluplnost, rovnováhu a benefity související s duševním zdravím. Firmy tak musí kromě výkonu řešit i firemní kulturu a HR strategii, aby si udržely kvalitní lidi.

5. Tlak na udržitelnost a společenskou odpovědnost

Zákazníci i partneři dnes kladou větší důraz na to, zda firma podniká udržitelně. To zahrnuje nejen ekologický přístup, ale také férové chování ke komunitám, dodavatelům i zaměstnancům. Transparentní komunikace a odpovědný přístup se tak stávají konkurenční výhodou.

Investice do inovací, práce s daty, ale i péče o lidi a životní prostředí se pak vrací v podobě vyšší efektivity a důvěry zákazníků. Změny jsou nevyhnutelné – buď je zvládnete, nebo vás předběhne konkurence.

Dále u nás najdete

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: Marihuana bude pro vlastní potřebu legální
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).