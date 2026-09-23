Data o firmách jsou ze zákona veřejná. Teď se v nich vyzná i běžný člověk

Prověření firmy znamená rešerši v několika rejstřících
Přijde vám poptávka od potenciálního odběratele, o kterém jste nikdy neslyšeli. Chce zboží na fakturu se 60denní splatností a objednávka je slušně velká.
Znáte název firmy, IČO a dojem z webu a několika e-mailů. Zjistit víc je možné, ale rozhodně nejde o záležitost na 5 minut. Čeká vás rešerše různých zdrojů a rozhraní:
- Sídlo, jednatele a společníky najdete v obchodním rejstříku.
- V registru DPH ověříte, jestli je firma spolehlivým plátcem.
- V Portálu živnostenského podnikání zkontrolujete platné živnosti.
- Potenciální finanční problémy uvidíte v insolvenčním rejstříku.
- Další informace o finančním zdraví se schovávají v účetních závěrkách.
Problém špatné dostupnosti těchto informací řeší datový a analytický portál FinStat. Spojuje data napříč státními registry a nyní je zdarma zpřístupnil široké veřejnosti. Podporuje tak prevenci a zkracuje prověření firem na pár vteřin.
FinStat poskytl data o firmách přehledně a zdarma
FinStat vznikl v roce 2013 na Slovensku, kde se postupně stal lídrem trhu a dnes je synonymem pro prověřování firem. Jeho placené nástroje využívá přes 4 000 klientů včetně největších slovenských i českých bank, pojišťoven a médií. Veřejnou část databáze každý měsíc navštíví přes 350 tisíc podnikatelů, novinářů i běžných lidí.
Po úspěchu na domácí půdě vstoupil FinStat v roce 2024 i na český trh a o dva roky později zde spustil verzi zdarma s daty o více než milionu firem a organizací. Podnikatelům i veřejnosti tak dává výrazně lepší podklad, než je pouhý dojem na základě komunikace či marketingu.
FinStat.cz po zadání IČO či názvu subjektu zobrazí:
- Základní údaje – sídlo, datum vzniku, předmět podnikání a registrace k DPH.
- Finanční výsledky firem – tržby, zisk, daň z příjmů a jejich vývoj za tři roky, aktiva, vlastní kapitál, zadluženost, návratnost aktiv a hrubou marži.
- Varovné signály – indikátor insolvence, pohledávek a nespolehlivých plátců DPH.
- Osoby a struktura – jednatelé, vlastníci, členové orgánů, odpovědné osoby.
- Sbírka listin – přehled a odkazy na účetní závěrky, výroční zprávy i notářské zápisy.
- Provozovny – seznam a mapa všech provozoven.
Ukázka veřejného profilu firmy na FinStat.cz
Transparentnost vytváří zdravé návyky
Když mají lidé data snadno po ruce, mohou se lépe vyhnout rizikovým obchodním vztahům. Prevence je rozhodně na místě – českým podnikatelům nedorazí včas pětina plateb a 4 % se nakonec vůbec nepodaří vymoci. Sedm z deseti majitelů firem navíc přiznává, že kvůli zpožděným platbám sami platí pozdě.
Potřeba prověřování se však netýká jen B2B vztahů. „Informace z FinStatu ocení například i ti, kdo jdou na pohovor a chtějí vědět, jak se daří budoucímu zaměstnavateli, nebo objednávají z e-shopu, který neznají. I proto jsme základní verzi spustili zdarma a bez registrace,“ vysvětluje Filip Glasa, zakladatel FinStatu.
Veřejné ještě neznamená čitelné
FinStat zdarma poskytuje i finanční výsledky z účetních závěrek. Ty jsou zároveň nejnáročnější částí datové skládačky.
Podle zákona o účetnictví musí firma zapsaná ve veřejném rejstříku uložit účetní závěrku do sbírky listin, která je podle zákona o veřejných rejstřících veřejná a soud ji musí zpřístupnit na dálku. Právo a praxe jsou ale dvě různé věci.
Zpřístupnění závěrek v Česku vypadá tak, že ve sbírce listin najdete seznam dokumentů a výkazů očíslovaných podle spisové značky. Chcete-li vědět, jestli firma vydělává, musíte postupně otevírat PDF nebo skeny papíru a zdlouhavě v nich hledat čísla.
FinStat tato špatně dostupná data zpracovává pomocí OCR, umělé inteligence i manuálního přepisu do digitální podoby, ve které se dá snadno číst a vyhledávat.
„Finanční výsledky ze závěrek vypovídají o dlouhodobém směřování firmy. Celkový obrázek pak dokreslují další průběžně aktualizované informace, jako jsou insolvence, nespolehliví plátci DPH, osoby působící ve firmě nebo doba existence,“ říká Glasa z FinStatu.
Ukázka finančních dat dostupných zdarma na FinStat.cz
Placený tarif odemyká pokročilé funkce a automatizace
Podnikatelé, kteří potřebují podrobnější informace nebo chtějí data exportovat, dostat je do vlastních systémů či v nich vyhledávat, si mohou pořídit FinStat Premium CZ.
Placený tarif umožňuje filtrovat firmy například podle odvětví, tržeb, regionu nebo počtu zaměstnanců, takže kromě prověřování pomáhá i najít potenciální klienty. Seznamy včetně finančních dat ze závěrek lze exportovat do Excelu pro další zpracování.
Premium CZ stojí 13 500 Kč bez DPH ročně. Obsahuje také finanční reporty firem se 75 ukazateli a skóringovými modely nebo možnost automatizací, jako je API pro propojení dat s interními systémy a hlídání změn u firem, které vás zajímají.
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Funkce
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FinStat zdarma
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FinStat Premium CZ
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Profil firmy a finanční výsledky
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Varovné signály a insolvence
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Osoby, struktura a sbírka listin
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Detailní finanční report firem
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Historie a majetková propojení firem a osob
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Databáze živnostníků
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Vyhledávání firem podle kritérií
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Export dat do Excelu
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Monitoring změn s notifikacemi
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API pro načítání dat do vlastních systémů
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