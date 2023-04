Deset vodítek, které vás dovedou na správnou stopu k nejlepšímu mzdovému systému

Vydejte se s námi po stopách nejostřílenějšího personálně mzdového systému, který vaší společnosti zjednoduší každodenní fungování a vyhoví všem vašim individuálním potřebám. Přinášíme vám přehled deseti nejdůležitějších háčků, na které byste při hledání toho nejlepšího mzdového programu mohli narazit. Tak pěkně popořádku:

Musíte si rozumět.

Má provozovatel na webu přehled řešení nejčastějších otázek a problémů? Zjistěte, jestli k programu existuje srozumitelná dokumentace a nápověda.

Ovládnete ovládání?

Přesvědčte se, jestli je program strukturovaný a má takovou logiku, která je i vaší logikou. Je přehledný a má intuitivní ovládání? Jestlipak si v něm můžete výstupy připravovat sami podle potřeby? Zvládá v pohodě komunikaci s institucemi?

Hot linka, která nevychladne.

Perfektně proškolená, a především dostupná linka je základ. Můžete se na dodavatele obrátit telefonicky nebo e-mailem? Jaká je jeho provozní doba? A co doba reakční? Kolik vás zákaznická podpora bude stát?

Legislativa všemi deseti.

Další zcela zásadní položkou, u níž je třeba se zastavit, je rychlost a složitost implementace veškerých legislativních změn. Ta by totiž měla být automatická a naprosto pohotová. Sleduje dodavatel dění? A jak rychle zvládá novinky zapracovat?

Program, který sluší všem vašim přednostem.

Program by neměl být ušitý horkou jehlou a vynechávat důležité položky, které ke svému chodu vaše firma potřebuje. Zjistěte, jestli je možné vybraný program upravit na míru podle vašich potřeb. Kolik času to zabere a na kolik vás to vyjde? Nabízí dodavatel také více variant nákupu jako například on premise, cloud či SaaS?

Nedobytný trezor nebo ledabyle zamčená vrátka?

Dalším schůdkem k dokonalému mzdovému programu je zabezpečení. Víte, jak budou vaše data chráněna? Umožňuje program varianty přístupových práv dle uživatelů? Garantuje vám návaznost v případě změny uživatele, například při změně účetní?

Pořádná školení na denním pořádku.

Zásadní otázka. Tedy tři. Nabízí dodavatel pravidelná školení? Bude vás průběžně informovat o novinkách? A kolik to vše bude vaši firemní peněženku stát?

Cena pro vítěze.

Když objevíte dodavatele, který vám toto vše nabídne, máte téměř vyhráno. Gratulujeme, postoupili jste k té nejdůležitější otázce. Jaká je cena. Jaké jsou náklady na licence, implementace a další služby? Je nutné systém koupit nebo je možné si ho od dodavatele třeba jen pronajmout?

Kořeny, ze kterých se dá růst.

Nahlédněte, kdo za programem stojí a jaké má zázemí. Otázka je tedy jednoduchá. Je daná společnost stabilní, perspektivní a spolehlivá? A hlavně, rozvíjí se?

Zkušený vyhledává zkušené.

Reference mají schopnost mluvit. Zajímejte se o to, jakou má dodavatel na trhu pověst. Má dostatečné zkušenosti s implementací a provozováním systému u společností podobného zaměření a velikosti, jako je ta vaše?