Designérské zásnubní prsteny ruční výroby aneb chtějte jen to nejlepší

Jaké kovy designéři používají

Není náhoda, že zlato figuruje v pohádkách, v pořekadlech a v ustálených spojeních jako výraz nejvyšší kvality, ani že vítězové závodů dostávají zlatou medaili. Ano, sůl je sice nad zlato, ale při výrobě pravých šperků se mu rozhodně nevyrovná. Ale teď vážně. Proč je zlato tak oblíbené mezi designery i zákazníky?

Mezi ty hlavní důvody patří jeho odolnost. 14– a 18karátové zlato je poměrně tvrdé. I při každodenním nošení si tak zlaté šperky snadno a při minimální péči udrží svou krásu desítky let. Zdánlivě samozřejmým důvodem je přirozená krása zlata. Jeho třpyt a lesk okouzlují lidstvo už tisíce let. Zlato také nabízí různé možnosti: volit můžete podle ryzosti a zejména podle barvy. Kromě klasického žlutého zlata se mezi zásnubními prsteny nejčastěji setkáme s bílým a také růžovým zlatem.

Autor: KLENOTA

A přestože zrovna toto asi nebude hlavní argument při výběru zásnubního prstenu, stojí za to zmínit, že zlato je i velmi dobrá, trvalá investice. Dokonce i kdyby došlo k poničení šperku, kov si svou hodnotu zachová.

Kromě zlata se při výrobě zásnubních prstýnků používá nejčastěji platina a stříbro. Platina má zajímavou barvu, je velmi odolná a houževnatá. Hůře se ovšem upravuje, u složitějších prstenů tak může být problém například nechat změnit velikost. Její velkou výhodou je minimální riziko alergické reakce. Pro stříbro hovoří hlavně jeho nízká cena, u zásnubního prstenu ale tento klad jasně převáží negativa (například černání a náchylnost k poškrábání).

Tradiční diamanty i originální barevné drahokamy

Zásnubní prsten bývá tradičně vždy osazen minimálně jedním drahým kamenem. Nejtypičtější je diamantový zásnubní prsten. Co se designu týká, nabízejí se dvě oblíbené možnosti: tzv. solitér, tedy jednodušší prstýnek s jedním briliantem neboli diamantem v kulatém brusu; nebo prsten s více diamanty, většinou s jedním větším centrálním (nejčastěji opět v kulatém brusu, případně v brusu princess, markýza nebo třeba slza) a několika menšími. Speciální pozornost si v tomto případě zaslouží tzv. HALO design, kde velký centrální kámen kolem dokola obklopují drobné čiré brilianty.

V posledních desetiletích se stále častěji setkáte také se zásnubními prsteny, které nezdobí diamant, ale barevný drahokam. Možná se vám vybaví safírový zásnubní prsten Lady Diany a vévodkyně Kate. Další oblíbenou volbou je růžový morganit, průzračně modrý akvamarín a originální zelený smaragd. Barevné drahokamy skvěle vyniknou v již zmíněném HALO designu ve společnosti zářivých briliantů.

Autor: KLENOTA

Inspirujte se bestsellery

Když si to shrneme, vlastně to není až tak složité. Téměř jasnou volbou pro zásnuby bývá zlatý prsten s diamantem. A pak je tedy hlavní otázkou kvalita a preciznost zpracování. Stojí za to vybrat si ručně vyrobený prsten, ke kterému dostanete certifikát pravosti. Výhodou je také možnost první úpravy velikosti zdarma.

Pokud si stále nejste jisti, jaký prsten zvolit, můžete načerpat inspiraci ve výběru těch nejpopulárnějších a nejprodávanějších. Získáte tak představu, co se nosí, co se ostatním líbí a s čím už byly spokojeny desítky zákazníků před vámi. Ve výběru najdete absolutní nadčasové klasiky, aktuální trendy prsteny i originální designy pro ty, kteří chtějí něco jedinečného.

Autor: KLENOTA

Myslete i na budoucí využití

Ještě jeden faktor může vstoupit do hry. Pokud chce budoucí nevěsta nosit po svatbě zásnubní a snubní prsten dohromady na jednom prstu, je třeba na to myslet předem. A o to víc zde platí, že stojí za to zvolit kvalitní ruční práci. Existují totiž i speciální sady sestavené odborníky právě pro tento účel. V tomto případě žena často dá přednost společnému výběru. Dá se jít i zlatou střední cestou: zásnuby jako překvapení a následně společné hledání prstenů.

Zásnubní prsten je výjimečný šperk, jehož koupi se vyplatí nepodcenit. Kvalitní materiály a zpracování něco stojí, ale u designérských šperků si můžete být jisti, že bude obojí na nejvyšší úrovni a zásnubní prstýnek bude ženě dělat radost ještě dlouho po svatbě.