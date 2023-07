Digitalizace docházky umožňuje jednodušší nastavení work-life balance

S biometrickým ověřováním totožnosti se dnes setkáváme na denní bázi při odemykání telefonu nebo potvrzování digitálních plateb. Velice rychle jsme si zvykli, že nám k zaplacení nákupu postačí obličej nebo otisk prstu. Díky postupnému zdokonalení zabezpečení rychle stoupá obliba i ve firemním prostředí, a to hlavně při inovování docházkových, přístupových a stravovacích systémů. Přesnost a digitalizace údajů o docházce totiž šetří čas všem zaměstnancům, od vedoucích po HR pracovníky. Uživatelé ale mohou těžit i z větší volnosti při udržování rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Výhod biometrie je na první pohled celá řada. Zaprvé, zaměstnanci u sebe nemusí nosit přístupovou RFID kartu, jelikož jim k identifikaci postačí pouze prst či tvář. Zadruhé, snadná správa docházky může vést až k zavedení pružné pracovní doby. Zjednodušeně tak můžeme říct, že jde o výhodné řešení pro obě strany. Manažeři ve vedoucích pozicích mají snadný přehled o docházce, přesčasech i dovolených. Zaměstnanci na oplátku získávají vytouženou flexibilitu, na kterou si zvykli hlavně v pandemické době home officů a teď se jí neradi vzdávají.

Biometrie zefektivní pracovní procesy a časový management

Jedním z nástrojů biometrického ověřování pro firmy je Fingera. Ta umožňuje multifunkční ověřování za pomocí jediného terminálu, a to přes otisky prstů nebo sken obličeje, ale i tradiční metody, jako jsou RFID karty a PIN kódy. Větší firmy skrz ni řeší i přístupy do kanceláří nebo objednávání jídel z kantýny.

Fingeru momentálně využívá řada společností, včetně dodavatele nábytkových materiálů Démos trade a.s. Ta v rámci zavedení biometrického docházkového systému úspěšně přešla na model pružné pracovní doby, čímž chtěla svým zaměstnancům nabídnout větší flexibilitu. Zároveň pak usilovala o vyřešení problému s evidováním změn, které bylo do té doby nepřehledné: „Před zavedením docházkových terminálů a docházkového systému byla evidence přesné docházky a případných změn (například nepřítomností) velmi složitá a časově náročná,“ popisuje situaci Miroslav Hon, IT Business analytik Démos trade a.s.

Jenže aby byla pružná pracovní doba zavedena, musí zaměstnavatel vědět, kdy je zaměstnanec na pracovišti doopravdy přítomný. Pokud navíc firma disponuje stovkami pracovníků, třeba i rozprostřenými po více zemích, jeví se jako nejpraktičtější řešení využití biometrických terminálů napojených na online docházkové systémy.

Tento způsob zamezuje potenciálním podvodům, k nimž může docházet při evidenci docházky do papírových sešitů nebo pomocí RFID karet. Ulehčuje také administrativu HR oddělením, jimž technologie odebrala administrativu spojenou se správou, vydáváním a evidencí vstupových karet. Data se dají odeslat i do mzdových systémů, aby usnadnila práci mzdovým oddělením.

Bezpečnost na prvním místě

Donedávna se biometrická řešení setkávala s přirozenou skepsí kolem jejich zabezpečení. Právě v této oblasti ale došlo v posledních letech k největšímu vývojovému skoku. Jak popsal Petr Ducháček, regionální manažer Fingera pro ČR: „Fingera je kompletně vyvíjená v České republice, a k softwaru nemá přístup žádná třetí strana. Veškerá data jsou šifrována tak, aby je samo o sobě nešlo spojit s konkrétními osobami. Celé řešení je postaveno na cloudové platformě, což zaručuje vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti. Využívány jsou přitom výhradně servery nacházející se na území Evropské unie. Celý systém je tak vysoce bezpečný a plně v souladu s pravidly GDPR.“

Dodatečnou garancí důvěryhodnosti je také skutečnost, že Fingeru používají i orgány státní správy. Metoda biometrického ověřování tak může být zásadním digitalizačním krokem, který se pozitivně podepíše na řízení firmy i soběstačnosti zaměstnanců.