Digitální revoluce v podnikání už probíhá. Jsme v éře průmyslu 5.0, říká prorektor Ne

Docent Jiří Koleňák zastává na NEWTON University pozici Chief Academic Officer. Nyní se tento zkušený podnikatel a manažer, držitel ocenění Osobnost Český Goodwill 2021 a Manažer roku malého a středního podniku 2022, stal garantem profesního programu MSc. Podnikání. V rámci něj se můžete zaměřit na Rodinné podnikání a Podnikání v době 5.0. Co vás čeká, když se přihlásíte? Špičková výuka s odborníky z oboru, která reaguje na aktuální trendy a vývoj v byznysu.

Pro koho je určený postgraduální program MSc. Podnikání? V čem je zajímavý?

Program MSc. Podnikání je výjimečný tím, že má společnou obecnou část a poté si studenti zvolí podle preferencí zaměření, a to buď Rodinné podnikání, nebo Podnikání v době 5.0.. Každý si tak může vybrat, co mu přinese nejvíc do praxe a co aktuálně potřebuje. Studenti k nám přichází s osobní zakázkou, kterou v rámci dizeratace spolu s našimi lektory řeší. Jedná se nám o to, aby bylo studium stoprocentně aplikovatelné do praxe a tak je i stavěné. To je ostatně gró NEWTON University.

Když bych si vybrala Rodinné podnikání, co mě čeká?

Oblast rodinného podnikání je velmi zajímavá. Máme tady druhou generaci podnikatelů, která řeší nástupnictví. Čili někdo z rodiny vybudoval od základu byznys a teď jej mají převzít děti. Ideální uchazeč je právě tandem: rodič–⁠dítě. Předání podniku je totiž nesmírně citlivá záležitost. Nejde tam jen o právní stránku věci, ale také vztahy. Rodič a děti mají často odlišné přístupy k podnikání, což je zcela přirozené.

Čemu musí vzájemně čelit?

Dejme tomu, že váš otec založil podnik. Musel extrémně pracovat, mít ostré lokty a v podniku ze začátku dělal všechno. Prosazuje tvrdý podnikatelský přístup a podle toho se chová. A myslí si, že vy jako jeho nástupce to musíte dělat stejně. Jenže vy už nemusíte být tak agresivní, nemusíte budovat. Jde o to, abyste podnik efektivně zpracovali. Našim cílem je, aby si studenti uvědomili, ať už se nachází v pozici vlastníka nebo nástupce, svá očekávání a svou roli. Nástupce by měl podnik inovovat, chránit ho a vlastník ho musí doopravdy pustit, což bývá často problém. Vlastník by si měl uvědomit, jak chce monitorovat stav podniku, jakou bude teď hrát roli. Musí se ošetřit moment a způsob předání. Jak právně, tak lidsky. Je to práce na osobnostní, psychologické úrovni. Ale tohle se netýká jen dědění, podobné problémy, jako třeba soulad představ, řeší i partneři, kteří se rozhodli rozjet vlastní podnik. I ti jsou u nás vítáni.

A to druhé zaměření Podnikání v době 5.0.? Probíhá digitální revoluce, nebo už proběhla?

Revoluce už probíhá. Urychlil to Covid-19. Najednou se všechno odehrálo během dvou let. Mizí tradiční pracovní pozice, v administrativě je spousta pozic nahrazena softwarovými roboty, máme neskutečné množství rychlých a přesných aplikací. Celý retail se přesouvá do digitálního prostoru, distribuce probíhá jiným způsobem, gastro se radikálně změnilo. Medicína se promění díky telemedicíně. Vznikne koučink e-sportu a čeká nás mnoho dalších změn.

Jak bude výuka koncipovaná?

Výuka probíhá ve víkendových blocích. Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří mají své kariéry, ale přesto se chtějí vzdělávat. Nejde nám jen o výuku, ale taky o vytvoření inspirativního prostředí, kde se budete setkávat se zajímavými osobnostmi z byznysu. Každý vyučující má za sebou zajímavý nejen profesní, ale i lidský příběh. Takový je třeba mladý podnikatel Libor Hoření, který vás bude učit hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti, nebo zkušená byznys mentorka Margareta Křížová, která vám pomůže akcelerovat vaše podnikání. Mám zkušenost, že tohle studenti ocení nejvíc. Když je tito uznávaní experti pozvou do svého světa a podělí se s nimi o své zkušenosti. I v téhle oblasti je příběh to, co lidi zajímá a inspiruje.

Mohl byste nastínit, čemu přesně se budou věnovat studenti?

Jeden z výukových bloků se věnuje právě moderním aplikacím, které sbírají data. A my klademe velký důraz na etiku, legislativu a osobnostní rozvoj v otázce zabezpečení dat. Tohle je velmi důležité, protože sběr dat je lehce zneužitelný. Jde nám o to, že v tomto zaměření chceme, aby se naši studenti setkávali s inspirativními lidmi s oboru. Přednášet u nás bude třeba zakladatel telemedicínské aplikace MEDDI, Jiří Pecina. Chceme předat ta nejsilnější a nejdůležitější doporučení. Ukážeme zásadní témata, nastíníme, kam můžete pokračovat dál.

Pokud tedy přemýšlíte, jak akcelerovat své podnikání a jak nejlépe využít zmen v byznysu, které nastaly po pandemii Covid-19, pak jste našli, co hledáte.Podejte si přihlášku do programu MSc. Podnikání ještě dnes.