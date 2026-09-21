Do startu EET 2.0 zbývá pár týdnů. Je vaše pokladna připravená?

O novém systému EET 2.0 už bylo napsáno hodně – víme, koho se bude týkat, jaké údaje bude stát evidovat i v čem se bude lišit od původní EET. Teď ale přichází na řadu praktičtější otázka: je na nový systém připravena i vaše pokladna?
EET 2.0 se blíží. Přípravy už běží naplno
Do spuštění EET 2.0 sice ještě několik týdnů zbývá, příprava technických řešení už ale běží. Finanční správa v červnu zveřejnila technickou dokumentaci pro dodavatele pokladních systémů a od července mají vývojáři k dispozici testovací prostředí Playground. Že nejde jen o formální přípravu, ukazují i aktuální data Finanční správy. Během 31 dnů od konce července do konce srpna bylo v testovacím prostředí provedeno více než 170 tisíc testovacích transakcí. Vývojáři tak už dnes ověřují, zda jejich pokladní systémy dokážou s novou evidencí správně komunikovat.
Pro podnikatele z toho plyne poměrně jednoduchý závěr: na kontrolu připravenosti pokladny není potřeba čekat do ledna.
EET 2.0 bude jednodušší. Přípravu ale není dobré odkládat
Moderní pokladní systém iKelp pro maloobchod a gastro provozovny nabízí jednoduché ovládání, širokou funkcionalitu a řešení přizpůsobená konkrétním potřebám – od prodeje a evidence skladu přes objednávky až po práci s obsluhou. Podnikatelé mohou využít samotný pokladní software, nebo kompletní řešení včetně hardwaru. iKelp se zároveň průběžně přizpůsobuje legislativním změnám, včetně EET 2.0, aby pokladna zůstala spolehlivým nástrojem každodenního provozu.
Dobrou zprávou je, že návrat elektronické evidence tržeb neznamená návrat všech povinností, které podnikatelé znali z původního systému. EET 2.0 má být jednodušší a méně administrativně náročná. Nový systém oproti původní EET pracuje s menším množstvím evidovaných údajů a soustředí se na evidenci vybraných tržeb. To ale neznamená, že se podnikatel nemusí připravit vůbec. To ale neznamená, že se podnikatel nemusí připravit vůbec. Od 1. ledna 2027 bude potřeba evidovat tržby podle nových pravidel a používané pokladní řešení musí být schopné s EET 2.0 komunikovat.
Právě proto je dobré začít kontrolou toho, co už podnikatel používá. Pokud má zavedený pokladní systém, měl by si především ověřit, zda jeho dodavatel počítá s přechodem na EET 2.0 a zda bude potřebná úprava systému součástí běžné aktualizace.
Neměníte pokladnu? Možná ani nemusíte
Pro podnikatele, kteří už pokladní systém používají, je to jedna z nejdůležitějších otázek. EET 2.0 sama o sobě nemusí být důvodem k nákupu nové pokladny. Pokud je stávající řešení technicky připravené, může se změna odehrát především na pozadí.
„Rozhodující není jen to, zda pokladní software EET 2.0 ‚umí‘. Důležité je také, jakým způsobem dodavatel přechod zajistí. Bude muset podnikatel něco nastavovat? Bude potřebovat nový hardware? Zaplatí za aktualizaci? A co když má v provozovně více pokladen? Pro podnikatele je proto důležité vědět nejen to, co nová legislativa přináší, ale také jak se její zavedení promítne do fungování jejich pokladního systému,“ říká odborník na pokladní řešení Ing. Jaroslav Orgoň, který stojí za vývojem systému iKelp.
Podle něj by podnikatelé při výběru pokladního systému neměli řešit pouze to, zda splní aktuální legislativní požadavky. „Dobré pokladní řešení by nemělo být postavené tak, že při každé legislativní změně musí podnikatel začínat od nuly. Aktualizace a přizpůsobení novým požadavkům by měly být přirozenou součástí fungování systému,“ dodává Orgoň.
Pokladna není jen EET
Ještě před několika lety mohla být elektronická evidence jedním z hlavních témat při výběru pokladny. Dnes je ale pokladní systém pro mnoho podnikatelů mnohem víc než jen nástroj pro evidenci tržeb. V maloobchodě může být napojený na sklad, cenotvorbu, akce nebo inventury. V restauraci pomáhá s objednávkami, stoly, obsluhou, kuchyní i skladovým hospodářstvím. U služeb zase může usnadnit evidenci prodejů, plateb nebo zákazníků.
EET 2.0 proto dává smysl vnímat také jako příležitost podívat se, zda současné pokladní řešení stále odpovídá tomu, jak podnikatel skutečně pracuje. Pokud pokladna zvládá každodenní provoz, není důvod ji měnit jen kvůli nové evidenci. Pokud ale podnikatel stejně zvažuje pořízení nové pokladny, může být právě teď vhodný moment vybrat řešení, které nebude řešit pouze EET, ale celý provoz.
Přechod na EET 2.0 nemusí znamenat výměnu systému
Jedním z příkladů je pokladní systém iKelp. Ten nabízí řešení pro maloobchod, gastronomii i služby a podnikatel si může zvolit samotný pokladní software, nebo kompletní řešení včetně pokladního hardwaru.
Pro stávající uživatele je přitom důležitá především jedna informace: přechod na EET 2.0 bude v iKelp automatický a bezplatný. Podnikatel tak nemusí kvůli nové evidenci pořizovat nový pokladní software ani měnit svůj zaběhnutý způsob práce. Pro nové uživatele je možné zvolit řešení podle typu provozu a potřeb konkrétního podnikání – od samotného softwaru až po kompletní pokladní sestavu s hardwarem.
Více informací o konkrétních možnostech pokladních řešení připravených na EET 2.0 nabízí iKelp na stránce věnované nové evidenci.
Co si před lednem 2027 zkontrolovat?
Příprava na EET 2.0 nemusí být složitá. Podnikatelům může pomoci několik jednoduchých otázek:
- Týká se EET 2.0 mého podnikání?
- Je můj současný pokladní systém na nový režim připravený?
- Zajistí dodavatel potřebnou aktualizaci automaticky?
- Bude přechod zpoplatněný?
- Bude můj současný hardware dál fungovat?
- Mám vyřešený pokladní certifikát a další povinné nastavení?
První důležitý termín přijde už 1. listopadu, kdy mají být v portálu MOJE daně zpřístupněny funkce EET 2.0 a možnost generovat pokladní certifikáty. O měsíc později má následovat spuštění bezplatné webové aplikace MOJE eet pro malé podnikatele. Běžný provoz EET 2.0 začne 1. ledna 2027, přičemž leden bude zároveň pilotním obdobím.
Pokud má podnikatel na základní otázky odpověď už nyní, nemusí být začátek roku 2027 žádným dramatickým zásahem do provozu. EET 2.0 totiž nemusí znamenat novou pokladnu. Mnohem důležitější je vědět, zda ta současná bude připravená a zda se o potřebné změny dokáže postarat její dodavatel.
Do startu zbývá několik týdnů. Je proto lepší zjistit odpověď dnes než řešit kompatibilitu pokladny během prvních lednových prodejů.