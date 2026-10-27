Doporučí AI zákazníkům váš e-shop, nebo konkurenci? Zjistěte, jak být víc vidět

Máte dobrý produkt, přehledný e-shop, a přesto vás zákazníci nemusí najít. O tom, které značky a produkty se dostanou do jejich hledáčku, totiž stále častěji rozhoduje umělá inteligence. Ať už lidé hledají přímo v ChatGPT, nebo dostanou odpověď od AI při vyhledávání na Googlu, nemusí se na stránky vašeho e-shopu vůbec prokliknout.
Pro menší podnikatele, kteří si nemohou dovolit investovat vysoké částky do reklamy, je proto stále důležitější vědět, jak jejich značka v AI vyhledávání obstojí. Dobrou zprávou je, že existují i konkrétní kroky, které mohou zvládnout sami. Od kontroly, zda AI dokáže jejich web přečíst, přes úpravy obsahu až po využití nástrojů, které jim usnadní každodenní práci.
Jak tedy zajistit, aby umělá inteligence doporučovala právě váš e-shop, a co udělat pro to, abyste neztráceli zákazníky? Odpovědi nabídne online konference AI Visibility, která se uskuteční 3. prosince. Zaměří se na praktické postupy, konkrétní zkušenosti českých firem i možnosti, jak využívat umělou inteligenci v marketingu a při provozu e-shopu.
Do 31. října navíc můžete využít zvýhodněné vstupné.
Doporučuje AI vaši firmu? A proč někdy dává přednost konkurenci?
Možná máte dobře fungující web, ale když se zákazník zeptá ChatGPT na doporučení, objeví se místo vás konkurence. Proč tomu tak je? Martin Brablec z Hook & Tell představí výsledky analýz českých značek, malých i velkých. Na konkrétních příkladech ukáže, co mají společného firmy, které AI doporučuje, a jak lze šance na zviditelnění postupně zlepšovat.
Tomáš Novák z Marketing Mineru přidá deset praktických tipů, které můžete využít i na vlastním webu. Poradí, jak zjistit, zda má AI přístup k obsahu vašeho webu, při jakých dotazech doporučuje vaši firmu a kdy naopak upřednostňuje konkurenci. Ukáže také, kde se vyplatí budovat zmínky o značce, aby ji umělá inteligence dokázala lépe najít a doporučit.
AI vám může pomoci s obsahem i úpravami webu
Psaní článků, příprava textů nebo kontrola obsahu zaberou spoustu času. S částí této práce už dnes mohou pomáhat AI agenti, tedy nástroje, které zvládnou na základě zadání samostatně vykonávat více navazujících úkolů. SEO specialista Pavel Ungr ukáže, jak je využít při tvorbě obsahu od prvního zadání až po publikaci. Vysvětlí, kde mohou ušetřit práci a proč se ani při využití AI neobejdete bez vlastní kontroly.
A co když chcete zlepšit svůj web, ale nemáte programátora ani vlastní marketingový tým? Lukáš Kostka z Effectix na praktickém příkladu předvede, jak s pomocí AI agentů prověřit viditelnost firmy, porovnat ji s konkurencí a připravit návrhy na úpravy obsahu i odstranění technických problémů webu. Ukáže také, které úkoly můžete AI svěřit a co je lepší zkontrolovat osobně. Přednáška nevyžaduje znalost programování.
Reklama v ChatGPT? I ta může změnit způsob, jak získávat zákazníky
Zatímco dnes firmy oslovují zákazníky především prostřednictvím Googlu, sociálních sítí nebo srovnávačů, další reklamní příležitosti se otevírají také v prostředí AI asistentů. Co může podnikatelům přinést reklama v ChatGPT a jak se bude lišit od současných reklamních kampaní?
Markéta Kabátová z uLab představí nové možnosti inzerce v AI, vysvětlí, jak se mění rozhodování zákazníků, a ukáže, co lze od ChatGPT Ads očekávat ve srovnání s Google Ads nebo reklamou na Facebooku a Instagramu. Pomůže zorientovat se v tom, zda a jak by reklama v AI mohla doplnit dosavadní propagaci firmy.
Když za zákazníka vybírá a nakupuje umělá inteligence
Představte si, že zákazník místo procházení několika e-shopů jednoduše požádá AI, aby mu našla nejvhodnější produkt, porovnala ceny a pomohla s nákupem. Právě tímto směrem se online nakupování posouvá.
Tomáš Čupr ze SEOCONSULT vysvětlí, jak funguje nakupování prostřednictvím AI agentů, co může znamenat pro menší e-shopy a jak se na něj začít připravovat. Zaměří se také na to, co bude rozhodovat o tom, které produkty a obchody umělá inteligence zákazníkům nabídne.
Využijte zvýhodněné vstupné do konce října
Online konference AI Visibility se koná 3. prosince 2026 od 10 hodin. Připojit se můžete z domova nebo kanceláře a součástí vstupenky je také záznam, ke kterému se můžete později vrátit.
Zvýhodněné vstupné za 1 490 Kč bez DPH platí pouze do 31. října.
Program a přehled řečníků najdete na stránkách konference, kde se můžete i registrovat.
Mediálními partnery akce jsou Česká asociace umělé inteligence, Lupa.cz a Podnikatel.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.