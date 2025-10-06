Podnikatel.cz  »  Články  »  DPH v roce 2026: Jaké změny vás čekají a jak se na ně připravit

DPH v roce 2026: Jaké změny vás čekají a jak se na ně připravit

Internet Info
Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek
DPH se od roku 2026 mění. Online školení 7. listopadu vás provede všemi novinkami a praktickými dopady v praxi.
Dnes
pr článek

Sdílet

DPH čeká od 1. ledna příštího roku řada změn. Ať už se jedná o pravidla pro osvobození daně nebo o pravidla pro její vracení. Pojďme si všechny novinky společně projít na našem listopadovém online školení.

Probereme všechna tato témata:

  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2025 a 2026
  • stanovení základu daně, opravy základu daně a výše daně, se zaměřením na změny od 1. 1. 2025
  • novelizovaná pravidla pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky
  • sazby daně v roce 2025 a 2026
  • změny sazeb daně u stavebních a montážních prací od 1. 7. 2025
  • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí od 1. 7. 2025 a finanční činnosti od 1. 1. 2026
  • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
  • změny v pravidlech pro osvobození od daně při vývozu zboží od 1. 1. 2026
  • odpočet daně v roce 2025 a 2026
  • změny v pravidlech pro vracení daně od 1. 1. 2026
  • správa daně v tuzemsku, včetně změn od 1. 1. 2026
  • další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH

Školení povede Václav Benda, který jako lektor působí dlouhodobě. Zároveň je autorem řady publikací a článků k DPH, podílel se i na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. V poradenské firmě BVO.CZ se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Školení proběhne 7. listopadu online, vy se tedy můžete pohodlně připojit odkudkoliv. K dispozici vám pak bude i jeho záznam, takže se budete moci bez problémů vrátit ke všemu, k čemu budete potřebovat.

Podobné informace o náplni školení a možnost přihlášení najdete na webu.

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).