DPH v roce 2026: Jaké změny vás čekají a jak se na ně připravit

DPH čeká od 1. ledna příštího roku řada změn. Ať už se jedná o pravidla pro osvobození daně nebo o pravidla pro její vracení. Pojďme si všechny novinky společně projít na našem listopadovém online školení.
Probereme všechna tato témata:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
- vymezení obratu a registraci plátců v roce 2025 a 2026
- stanovení základu daně, opravy základu daně a výše daně, se zaměřením na změny od 1. 1. 2025
- novelizovaná pravidla pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky
- sazby daně v roce 2025 a 2026
- změny sazeb daně u stavebních a montážních prací od 1. 7. 2025
- osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí od 1. 7. 2025 a finanční činnosti od 1. 1. 2026
- osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
- změny v pravidlech pro osvobození od daně při vývozu zboží od 1. 1. 2026
- odpočet daně v roce 2025 a 2026
- změny v pravidlech pro vracení daně od 1. 1. 2026
- správa daně v tuzemsku, včetně změn od 1. 1. 2026
- další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH
Školení povede Václav Benda, který jako lektor působí dlouhodobě. Zároveň je autorem řady publikací a článků k DPH, podílel se i na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. V poradenské firmě BVO.CZ se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.
Školení proběhne 7. listopadu online, vy se tedy můžete pohodlně připojit odkudkoliv. K dispozici vám pak bude i jeho záznam, takže se budete moci bez problémů vrátit ke všemu, k čemu budete potřebovat.
Podobné informace o náplni školení a možnost přihlášení najdete na webu.