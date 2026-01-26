Dvacet let na trhu: Jak změna myšlení nastartovala růst Srovname.cz

Srovname.cz se v roce 2025 už potřetí v řadě umístilo v prestižním žebříčku Deloitte Technology Fast 50 a s růstem +607 % dosáhlo svého dosud nejlepšího výsledku – 13. místa v České republice a poprvé také 47. příčky v evropském (středoevropském) žebříčku.
Úspěch v soutěži, která každoročně sleduje nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední Evropě, není náhodný. Je výsledkem hluboké transformace, změny myšlení i systematické práce s technologiemi, procesy a lidmi.
Deloitte Technology Fast 50: víc než jen čísla o růstu
Deloitte Technology Fast 50 hodnotí technologické firmy podle procentuálního růstu tržeb za poslední čtyři roky. Nejde ale jen o rychlost růstu. Do žebříčku se dlouhodobě dostávají firmy, které dokážou škálovat svůj byznys, adaptovat se na změny trhu a dlouhodobě vytvářet hodnotu pro zákazníky.
Právě v tom je příběh Srovname.cz zajímavý také pro firmy mimo e-commerce. Ukazuje, že ani dlouhá historie nemusí být brzdou, pokud se firma dokáže znovu nadechnout.
Zlomový moment: změna vedení, mindsetu a ambicí
Transformace Srovname.cz odstartovala na přelomu let 2021 a 2022, kdy firmu převzali noví majitelé Petr Šedivý a Martin Kadlčík, kteří již měli zkušenosti z technologických a e-commerce projektů, například Kupi.cz a Testado.cz a vznikl nový tým s jasnou vizí: Přetvořit tradiční cenový srovnávač v moderní technologickou platformu pro růst svých partnerů (e-shopů).
Nešlo jen o technologickou změnu, ale především o změnu přístupu:
- od „provozování produktu“ k řízení hodnoty pro klienta,
- od manuální práce k automatizaci,
- od dílčích optimalizací k dlouhodobé strategii.
„Věřím, že technologie mají firmám práci ulehčit, ne komplikovat. Pokud systém vyžaduje neustálý dohled a zásahy ze strany klienta, něco je špatně. Uvědomili jsme si, že náš úspěch nemůže stát na tom, kolik práce klient odvede, ale na tom, jak málo jí musí řešit, aby viděl výsledky,” říká Jan Janouškovec, CEO Srovname.cz.
Jedním z nejtěžších kroků celé transformace přitom nebylo budování nových technologií, ale rozhodnutí některé věci opustit. Část původních řešení sice stále fungovala, ale dlouhodobě brzdila další rozvoj a škálování platformy. Srovname.cz se proto vědomě vzdalo krátkodobého komfortu ve prospěch dlouhodobé udržitelnosti a růstu.
Právě tahle schopnost pustit se i funkčních částí byznysu, pokud už neodpovídaly nové vizi, se ukázala jako klíčová. Nešlo o kosmetické úpravy, ale o hlubší změnu přemýšlení nad produktem, procesy i rolí technologií v celém ekosystému.
Technologie jako páteř růstu: AI, automatizace a vlastní know-how
Základem nové růstové fáze se stala kompletní technologická obměna platformy:
- nová technologická platforma a moderní architektura,
- vlastní algoritmus pro optimalizaci inzerce,
- rozsáhlé automatizační procesy,
- integrace umělé inteligence do správy kampaní, práce s daty i interních procesů.
Výsledkem je systém, který dokáže fungovat téměř „na autopilota“. Klient nastaví cíle, rozpočet a základní parametry. Zbytek řeší technologie a tým specialistů.
Tento princip se navíc promítá i do produktových inovací. Jednou z nich je například funkce Recenze360°, která pomocí AI agreguje recenze a zmínky o produktech napříč internetem a přehledně je zobrazuje přímo u produktů. Bez nutnosti, aby e-shopy samy řešily sběr či správu recenzí.
Růst díky partnerům, ne na jejich úkor
Důležitým prvkem celé transformace je i práce s klienty. Růst Srovname.cz není postavený na složitosti nebo uzamčení zákazníků do systému, ale na dlouhodobém partnerství.
„Teprve když naši partneři opravdu rostou, víme, že naše práce dává smysl. Jejich úspěch je tím, co nás táhne dopředu,“ doplňuje Jan Janouškovec, CEO Srovname.cz.
Právě kombinace automatizace, lidského přístupu a jasně definované hodnoty pro zákazníky stojí za tím, že platformu dnes využívají tisíce e-shopů – od velkých značek jako Alza, Grizly, Decathlon až po menší speciálky.
Dvacet let na trhu a růst jako startup
Blížící se 20. výročí Srovname.cz nepředstavuje uzavření jedné kapitoly, ale potvrzení, že i etablovaná firma dokáže znovu nastartovat dynamický růst.
Úspěch v prestižním žebříčku Deloitte Technology Fast 50 je v tomto kontextu symbolem toho, že kombinace správného leadershipu, technologické odvahy a důrazu na skutečnou hodnotu pro zákazníky funguje napříč obory.
Příběh Srovname.cz ukazuje, že rychlý růst není výsadou mladých startupů. Může být výsledkem promyšlené transformace, ochoty přehodnotit zažité postupy a schopnosti dělat věci jednodušeji, chytřeji a dlouhodobě udržitelně.
“Skutečná změna nezačíná u technologií samotných, ale u jasného rozhodnutí, komu a jak má firma přinášet hodnotu a u odvahy se podle toho řídit. Technologie už pak jen pomáhají tuhle vizi naplnit,” uzavírá Jan Janouškovec.