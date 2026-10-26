EET 2.0 se blíží. Co si musí podnikatelé včas pohlídat

Elektronická evidence tržeb začne fungovat od 1. ledna 2027. Podnikatelé by si proto měli včas ověřit, zda se jich EET 2.0 týká a zda jejich současná pokladna, platební terminál nebo aplikace bude nové požadavky podporovat.
Prvním krokem je zjistit u současného dodavatele, zda bude stávající řešení EET 2.0 podporovat a zda případně postačí jeho aktualizace. Pokud bude potřeba systém změnit, může být výhodnější zvolit řešení, které vedle EET pokryje i další části každodenního provozu. Genius od Global Payments právě takové funkce propojuje v jednom systému.
Co všechno zvládne Genius od Global Payments?
- Přijímání plateb: kartou, hotově i poukázkami.
- Správa zboží a zásob: přehled o prodávaných položkách a skladových zásobách.
- Ceny a slevy: možnost upravovat ceny a nastavovat slevy přímo v systému.
- Přehled o prodejích: informace o tom, co a jak se prodává.
- Více provozoven: díky cloudovému zázemí lze sledovat výsledky a spravovat více provozoven z jednoho místa.
Malý podnik. Velké možnosti.
Menší podnikatel zpravidla nemá vlastní IT oddělení ani člověka, který by se staral pouze o technologie a administrativu. O to důležitější je jednoduché řešení, které zvládne více činností na jednom místě.
„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří nemají vlastní IT oddělení a potřebují novou povinnost zvládnout co nejjednodušeji. Výzkum ukazuje, že při výběru technologií pro ně vedle ceny hraje zásadní roli právě jednoduchost. To, že je podnikatel malý, ale nemusí znamenat, že má malé možnosti. Díky dnešním technologiím může využívat stejné nástroje jako velcí hráči,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.
Koho se EET 2.0 týká a co se bude evidovat?
Evidence se bude týkat kontaktních plateb – typicky hotovosti, plateb kartou nebo QR kódem uskutečněných při osobním kontaktu se zákazníkem. Pozdější úhrada faktury běžným bankovním převodem na dálku se evidovat nebude. Nejste si jistí, zda se vás EET týká? Zjistěte to pomocí krátkého dotazníku.
Pokud zákazník například obdrží fakturu a až později ji uhradí běžným bankovním převodem na dálku, taková platba se evidovat nebude. Rozhodující tedy není samotné vystavení faktury, ale způsob, jakým zákazník skutečně zaplatí. Povinnost se tak může týkat nejen obchodů, restaurací nebo kaváren, ale také živnostníků, kteří přijímají platby přímo u zákazníků. K evidenci přitom není nutné mít klasickou pokladnu – podle způsobu podnikání lze využít různé typy kompatibilních řešení, jako je například terminál v mobilu.
Vyplatí se ověřit především:
- zda současné řešení bude podporovat EET 2.0,
- zda bude stačit aktualizace softwaru,
- kdy bude aktualizace dostupná,
- jak bude probíhat nastavení EET,
- jak se do řešení nahraje potřebný certifikát.
Co je potřeba zařídit před startem EET?
Od 1. listopadu 2026 mají být funkce EET dostupné v DIS+ na portálu MOJE daně. Před spuštěním evidence bude potřeba aktivovat EET, nahlásit evidenční jednotky, vygenerovat pokladní certifikát a používané řešení správně nastavit a otestovat. Jednotlivé tržby pak u kompatibilního řešení nebude nutné ručně přepisovat do portálu MOJE daně.
Když už řešíte EET, myslete i na to, jak chtějí zákazníci platit
Podle aktuálního průzkumu Visa a Global Payments 62 % podnikatelů přijímajících karty uvádí, že je jejich zákazníci vyžadují. Každý třetí podnikatel přijímající karty (33 %) zároveň uvedl, že se mu po jejich zavedení zvýšily tržby. Téměř třetina říká, že jim možnost platby kartou přivádí nové zákazníky.
„Naším cílem je pomáhat podnikatelům růst. Přijímání platebních karet jim otevírá dveře k milionům zákazníků, zjednodušuje každodenní provoz a umožňuje nabízet platební zkušenost, kterou lidé očekávají. Digitální platby dnes nejsou jen technologickou inovací, ale důležitým nástrojem pro rozvoj podnikání,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Zjistěte, co pro vás EET 2.0 znamená a jak se na něj připravit na stránkách Global Payments.
Zdroj dat: Výzkum společností Visa a Global Payments realizovaný agenturou Response Now ve dnech 23.–30. září 2026 mezi 501 podnikateli, živnostníky, OSVČ a zaměstnanci rozhodujícími o správě pokladních systémů ve firmách do 249 zaměstnanců, kteří přijímají kontaktní platby.