Podnikatel.cz  »  Články

EET 2.0, změny v daních i JMHZ. Co vás čeká v roce 2027

Dnes
pr článek

Sdílet

Internet Info
Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek
Rok 2027 přináší řadu novinek v daních a účetnictví. Chystají se změny související s EET 2.0, JHMZ i další úpravy daňových pravidel.

Evidence tržeb EET 2.0, změny v oblasti DPH, úpravy zaměstnaneckých benefitů nebo znovuzavedení některých daňových slev. To jsou jen některá z témat, která budeme probírat na online školení Daňové a účetní novinky roku 2027.

Školení se uskuteční 6. ledna 2027 od 9 do 13 hodin a provede jím daňový poradce a vysokoškolský učitel Jan Molín.

Jedním z hlavních témat bude připravovaná evidence tržeb EET 2.0. Probereme povinnosti i její praktické dopady na podnikatele. Věnovat se budeme i úpravě zaměstnaneckých benefitů, osvobození spropitného, režimu EET-OFF, znovuzavedení některých slev na dani nebo změnám v oblasti DPH.

Povíme si také novinky v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a jeho předpokládaný vývoj.

Věnovat se budeme i dalším připravovaným daňovým změnám, například těm souvisejícím se zákonem o platformové práci nebo zákonem o startupech.

Probereme i další novinky v účetnictví včetně výkladu nových interpretací Národní účetní rady a přípravy nového zákona o účetnictví.

Školením provede Jan Molín, daňový poradce a vysokoškolský učitel, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu.

Kdy a jak se přihlásit?

Školení je určeno účetním, finančním ředitelům i podnikatelům. Proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom 6. ledna a účastníci z něj dostanou záznam. 

Podrobnosti o programu a možnost registrace najdete na stránce Daňové a účetní novinky roku 2027.

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).