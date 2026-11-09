EET 2.0, změny v daních i JMHZ. Co vás čeká v roce 2027

Evidence tržeb EET 2.0, změny v oblasti DPH, úpravy zaměstnaneckých benefitů nebo znovuzavedení některých daňových slev. To jsou jen některá z témat, která budeme probírat na online školení Daňové a účetní novinky roku 2027.
Školení se uskuteční 6. ledna 2027 od 9 do 13 hodin a provede jím daňový poradce a vysokoškolský učitel Jan Molín.
Jedním z hlavních témat bude připravovaná evidence tržeb EET 2.0. Probereme povinnosti i její praktické dopady na podnikatele. Věnovat se budeme i úpravě zaměstnaneckých benefitů, osvobození spropitného, režimu EET-OFF, znovuzavedení některých slev na dani nebo změnám v oblasti DPH.
Povíme si také novinky v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a jeho předpokládaný vývoj.
Věnovat se budeme i dalším připravovaným daňovým změnám, například těm souvisejícím se zákonem o platformové práci nebo zákonem o startupech.
Probereme i další novinky v účetnictví včetně výkladu nových interpretací Národní účetní rady a přípravy nového zákona o účetnictví.
Školením provede Jan Molín, daňový poradce a vysokoškolský učitel, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu.
Kdy a jak se přihlásit?
Školení je určeno účetním, finančním ředitelům i podnikatelům. Proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom 6. ledna a účastníci z něj dostanou záznam.
Podrobnosti o programu a možnost registrace najdete na stránce Daňové a účetní novinky roku 2027.