Ekvitermní a zónová regulace. Kolik firma ušetří na vytápění budovy?

Co je ekvitermní regulace a jak šetří?
Ekvitermní regulace je způsob automatického řízení vytápění na základě aktuální venkovní teploty. Princip je jednoduchý. Když se venku ochladí, regulátor zvýší teplotu topné vody, aby byla v budově příjemná teplota. Pokud venku naopak teplota stoupne, regulátor sníží teplotu vody. Díky tomu nemusí topení pracovat na zbytečně vysoký výkon, budova se nepřetápí a spotřeba energie se může snížit.
Jak funguje ekvitermní křivka?
Základem celého systému je takzvaná ekvitermní křivka, která určuje vztah mezi venkovní teplotou a požadovanou teplotou topné vody. Volitelně může zohledňovat i teplotu v místnosti. Regulátor pomocí nastavené křivky zvyšuje a snižuje teplotu vody, která proudí do radiátorů nebo do podlahového topení.
Pro úsporný provoz je zásadní správné nastavení ekvitermní křivky, které byste ideálně měli svěřit do rukou odborníka. Musí totiž odpovídat konkrétní budově, jejím tepelným ztrátám, vlastnostem topné soustavy i požadovanému komfortu.
Kdy se ekvitermní regulace vyplatí?
Ekvitermní regulace není určena jen pro rodinné a bytové domy. Oblibě se těší i v kancelářských komplexech, komerčních objektech nebo veřejných budovách. Podle konkrétního typu může spolupracovat s různými zdroji tepla:
- Obzvlášť výhodná může být ekvitermní regulace u plynových kondenzačních kotlů. K jejich úspornému provozu totiž přispívají nižší teploty topné vody.
- U tepelných čerpadel pomáhá ekvitermní regulace přizpůsobovat teplotu topné vody aktuální potřebě vytápění.
- Ekvitermní regulace umožňuje řídit dodávku tepla i ve větších objektech prostřednictvím výměníkových stanic.
Ekvitermní regulátory můžou řídit nejen vytápění, ale i ohřev teplé vody. Předtím, než si ale regulátor pořídíte, je nutné ověřit, jestli ho váš kotel, tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj tepla podporuje. Ne všechna zařízení jsou totiž vzájemně kompatibilní a samotná instalace bez správného nastavení nemusí vést k očekávaným úsporám.
Zónová regulace topí jen tam, kde se pracuje
Zónová regulace rozděluje budovu do několika tepelných zón a umožňuje vytápět jednotlivé prostory podle toho, kdy a jak intenzivně se využívají. Dokáže tak například v kancelářích zajistit příjemnou teplotu během pracovní doby a po odchodu zaměstnanců vytápění automaticky omezí. V zasedacích místnostech, na chodbách nebo v technických místnostech navíc umožňuje snížit teplotu podle jejich skutečného využití.
Jak zónová regulace funguje?
Základem systému je řídicí jednotka nebo mobilní aplikace, která umožňuje nastavovat teploty a časové programy podle jednotlivých zón. Podle typu vytápění se využívají různé prvky:
- Chytré termostatické hlavice regulují přívod teplé vody do jednotlivých radiátorů.
- Prostorová teplotní čidla sledují aktuální teplotu v místnostech a předávají údaje řídicímu systému.
- Zónové regulátory a termopohony řídí přívod teplé vody do jednotlivých okruhů podlahového vytápění.
Při volbě zónové regulace můžete vybírat mezi drátovými, bezdrátovými i kombinovanými systémy. Konkrétní řešení vždy závisí na typu topné soustavy a možnostech budovy.
Úspora až 30 % a snadné ovládání
Podle společnosti BOLA může individuální nastavení teploty v jednotlivých místnostech přinést úsporu až 30 % nákladů na vytápění. Skutečná výše úspor ale vždy závisí na provozu budovy, dosavadním způsobu vytápění a nastavení systému. Kromě omezení zbytečného přetápění je výhodou i možnost chytrý systém jednoduše ovládat prostřednictvím mobilní aplikace.
Kolik mohou ekvitermní a zónová regulace ušetřit v praxi?
Ekvitermní a zónová regulace se vzájemně doplňují a společně mohou přinést ještě větší úsporu. To, kolik peněz dokáže chytré vytápění ušetřit v praxi, nejlépe dokládají konkrétní případové studie, na které se nyní blíže podíváme.
Honeywell Evohome: Úspora 30 % díky výměně oken a zónové regulaci
Případová studie Honeywell Evohome se zaměřila na spotřebu energie v bytovém domě, který byl postavený v roce 1937. Tento bytový dům zahrnoval pět bytů a celkem třináct obytných místností. Budova byla vytápěná plynovým kotlem řízeným ekvitermním regulátorem s nastaveným týdenním časovým programem a spotřeba energie se vyhodnocovala v průběhu 24 let.
Majitel postupně provedl několik úprav, které měly vliv na spotřebu energie a také účet za vytápění:
- Výměna oken: Investice do nových oken ve výši 480 000 Kč snížila průměrnou roční spotřebu energie o 13 % v porovnání s původním stavem.
- Instalace zónové regulace Honeywell Evohome: Investice ve výši 72 000 Kč přinesla další pokles spotřeby energie za vytápění o 19 %.
- Výměna plynového kotle: Majitel také nahradil původní atmosférický kotel kondenzačním kotlem s nižším výkonem a novou ekvitermní regulací. Investice ve výši 88 000 Kč přinesla další úsporu ve výši 27 % oproti předchozímu stavu.
Po všech třech úpravách klesla průměrná roční spotřeba energie na vytápění o 49 % oproti výchozímu stavu. Z původních 63 880 kWh se snížila na 32 878 kWh.
Studie zároveň poukázala na to, že při využívání zónové regulace hraje zásadní roli správně nastavený program. Ten automaticky omezuje vytápění v době, kdy nejsou místnosti využívány.
Danfoss Icon2: O 22,6 % nižší spotřeba oproti samotné ekvitermní regulaci
Druhá případová studie se zaměřila na teplovodní podlahové vytápění. Společnost Danfoss v roce 2023 porovnávala dva různé způsoby řízení topné soustavy během 60hodinového testu:
- První systém využíval ekvitermní regulaci Danfoss ECL se standardními pokojovými termostaty.
- Druhý systém pracoval se systémem Danfoss Icon2, který vytápění řídil podle aktuálních požadavků jednotlivých pokojů.
Srovnání přineslo významné rozdíly:
|
Ukazatel
|
Systém Danfoss ECL
|
Systém Danfoss Icon2
|
Spotřeba energie za 60 hodin provozu
|
61 kWh
|
47,2 kWh
|
Přetápění místnosti
|
1,5 až 2 °C
|
0,2 °C
|
Čas bez vytápění
|
6 %
|
40 %
Ze studie vyplývá, že systém zónové regulace Danfoss Icon2 spotřeboval během testu o 22,6 % méně energie než systém řízený ekvitermní regulací Danfoss ECL se standardními termostaty. Zároveň dokázal přesněji udržovat požadovanou teplotu a omezovat přetápění místností.
Co výsledky případových studií znamenají pro firmy?
Výše uvedené případové studie ukazují, že správně nastavená regulace vytápění může přinést významné finanční úspory. Pro firmy představuje především možnost snížit provozní náklady, omezit plýtvání energií a zjednodušit správu vytápění.
Je třeba dodat, že uvedené výsledky se vážou na konkrétní budovy a testovací podmínky. Jak už jsme nastínili, skutečná úspora vždy závisí na technickém stavu budovy, způsobu jejího využívání, stávající topné soustavě a správném nastavení regulace.
Co firmám v souvislosti s vytápěním ukládá zákon?
Regulace vytápění není jen způsobem, jak snížit náklady za energie. V některých případech se jedná i o zákonnou povinnost. Podle § 7 odst. 4 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, musí vlastník budovy při výstavbě nového objektu nebo výměně zdroje tepla zajistit individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech, případně zónovou regulaci. Tato povinnost platí v případech, kdy je instalace technicky a ekonomicky proveditelná.
Pokud tedy firma plánuje výměnu kotle, měla by zároveň ověřit, jestli stávající systém regulace vytápění splňuje zákonné požadavky, nebo ho bude třeba doplnit či modernizovat.
Další povinnost se týká větších budov. Podle § 6a téhož zákona musí vlastník budovy u systému vytápění se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu a mít o ní písemnou zprávu, kterou na vyžádání předloží ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
Podrobné podmínky najdete v úplném znění zákona o hospodaření energií.
Na co si dát pozor, než si regulaci objednáte
Chytrá regulace může v komerčních a kancelářských budovách ušetřit nemalé peníze, ale pouze v případě, že odpovídá topné soustavě a způsobu využívání budovy. Před nákupem proto nestačí porovnat jen cenu a funkce jednotlivých zařízení. Na co dalšího se zaměřit?
- Kompatibilita se zdrojem tepla – ne každý regulátor je kompatibilní s každým kotlem, tepelným čerpadlem nebo výměníkovou stanicí. Před objednáním proto vždy ověřte, že váš zdroj tepla zvolený způsob regulace umožňuje.
- Počet tepelných zón – rozdělení budovy do jednotlivých tepelných zón přizpůsobte jejich skutečnému využití.
- Správné nastavení ekvitermní křivky – abyste dosáhli maximálních úspor, musí křivka odpovídat tepelným ztrátám budovy a vlastnostem topné soustavy. Její nastavení proto ideálně svěřte odborníkovi.
- Rozsah venkovního teplotního čidla – zkontrolujte, jestli čidlo dokáže měřit i nejnižší teploty, které se ve vaší lokalitě běžně vyskytují.
- Ohřev teplé vody – chcete prostřednictvím regulátoru řídit i přípravu teplé užitkové vody? Pak vyberte model, který tuto funkci podporuje.
- Možnost vzdáleného ovládání topení – praktickou funkcí regulátorů je možnost měnit nastavení vytápění pomocí mobilního telefonu nebo počítače.
Nejčastější otázky k ekvitermní a zónové regulaci topení
Jaký je rozdíl mezi ekvitermní a zónovou regulací?
Zatímco ekvitermní regulace řídí teplotu topné vody podle venkovní teploty, zónová regulace přizpůsobuje vytápění jednotlivým místnostem. Největších úspor je možné dosáhnout kombinací obou systémů.
Kolik ušetří zónová regulace?
Podle společnosti BOLA může zónová regulace snížit náklady na vytápění až o 30 % v závislosti na konkrétní budově a zvoleném řešení.
Musí firma mít regulaci vytápění ze zákona?
Při výstavbě nové budovy nebo výměně zdroje tepla zákon vyžaduje individuální nebo zónovou regulaci teploty v případě, že je její instalace technicky a ekonomicky proveditelná. Tato povinnost vychází z § 7 odst. 4 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.