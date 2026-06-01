Elegantní podnikání s nekompromisní vlajkovou lodí ASUS ExpertBook Ultra

Autor: ASUS
Notebook už dávno není jen „psací stroj s obrazovkou“, ale vaše mobilní kancelář, datový trezor a často i prezentační nástroj. ASUS uvádí na trh nový ExpertBook Ultra – vlajkovou loď, která kombinuje extrémní výkon umělé inteligence, maximální bezpečnost a elegantní design.
Mobilita bez kompromisů

Když trávíte dny přejížděním mezi schůzkami, letištními halami a kanceláří, každý gram v brašně je znát. ASUS ExpertBook Ultra začíná na hmotnosti pouhých 0,99 kg při tloušťce 10,9 mm. Jeho šasi je precizně vyfrézováno (CNC) z hořčíko-hliníkové slitiny a ošetřeno speciální nanokeramickou povrchovou úpravou. Ta mu dodává nejen prémiový vzhled v odstínech Jet Fog nebo Morn Grey, ale především extrémní odolnost proti poškrábání a zašpinění. Notebook samozřejmě splňuje i přísné vojenské standardy odolnosti MIL-STD-810H, takže se nemusíte bát, že vás zradí v tu nejméně vhodnou chvíli.

Výkon umělé inteligence ve vašich službách

Uvnitř tohoto štíhlého elegána tepe nejnovější procesor Intel Core Ultra (až po model X9 řady 3), který je vybaven speciálním NPU (Neural Processing Unit) pro akceleraci umělé inteligence s výkonem až 50 TOPS. Co to znamená v praxi? Plynulejší videohovory s potlačením hluku na pozadí, automatické překlady a přepisy schůzek v reálném čase pomocí integrovaného softwaru MyExpert. Vše probíhá lokálně přímo ve vašem zařízení, takže citlivá firemní data neputují nikam do cloudu. Inovativní chlazení ExpertCool Pro pak zajišťuje, že i při plném zatížení zůstává notebook tichý a nepřehřívá se. 

Špičkový displej

Ať už kontrolujete tabulky v Excelu, nebo prezentujete klientům, 14palcový 3K Tandem OLED displej vás nadchne. Nabízí jas až 1400 nitů, což zaručuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. Matná povrchová úprava krycího skla Corning Gorilla Glass s nano-texturou minimalizuje nepříjemné odlesky a chrání vaše oči při dlouhých pracovních dnech. Navíc je displej dotykový, což ještě více usnadňuje rychlou navigaci.

Datový trezor pro vaše know-how

Kybernetická bezpečnost je pro firmy tématem číslo jedna. ExpertBook Ultra nenechává nic náhodě. Je vybaven komplexní bezpečnostní architekturou ASUS ExpertGuardian, která splňuje přísné normy NIST SP 800–193. Notebook využívá prvky hardwarové bezpečnosti, izolovaný bezpečnostní čip a postkvantovou kryptografii k ochraně před sofistikovanými útoky. Systém umí detekovat neoprávněné zásahy a v případě napadení automaticky obnovit čistý a bezpečný firmware. S tímto notebookem jsou vaše citlivá obchodní data v absolutním bezpečí.

Baterie, která s vámi udrží krok

Celodenní shon zvládne ExpertBook Ultra díky baterii s kapacitou 70 Wh, která nabízí mimořádně dlouhou výdrž. A pokud by vám energie přece jen došla, díky podpoře rychlého nabíjení získáte až 50 % kapacity za pouhých 30 minut (případně 15 minut nabíjení vystačí na 4 hodiny provozu). Pro maximální konektivitu je notebook vybaven širokou škálou portů včetně dvou plnohodnotných Thunderbolt 4 Type-C, klasického USB-A a HDMI 2.1 – a to bez nutnosti nosit s sebou nevzhledné redukce.

ASUS ExpertBook Ultra je více než jen notebook. Je to investice do vaší efektivity, bezpečnosti a profesionálního image.

Dostupnost a cena:
ASUS ExpertBook Ultra je již v České republice dostupný u vybraných prodejců a na e-shopu ASUS. Cena začíná na 57 490 Kč v konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 356H. Více informací naleznete na webu ASUS Business.

