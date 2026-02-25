Euromedia investovala stovky milionů a vlastní největší knihkupectví v ČR

Robotický sklad má zvýšit efektivitu i zvládnout sezonní špičky
Jedním z klíčových kroků skupiny je modernizace logistického centra ve Stochově. Euromedia zde nasadila robotický systém AutoStore a další automatizované technologie, do nichž investovala několik stovek milionů korun.
Automatizace má zrychlit vychystávání objednávek, snížit chybovost a zvýšit kapacitu skladu zejména v období vánočních špiček, kdy poptávka po knihách tradičně roste. Firma tím reaguje na změny v nákupním chování zákazníků a rostoucí podíl e-commerce.
Bez moderní logistiky dnes nelze efektivně obsluhovat maloobchodní síť ani online prodej. Automatizace Euromedii umožňuje držet tempo s digitálním trhem a zároveň zvyšovat kvalitu služeb.
Fúze mění strukturu knižního trhu
Další zásadní změnou je konsolidace trhu. Euromedia dokončila spojení se společností KNIHCENTRUM, které patří mezi významné hráče v prodeji knih. Současně převzala část prodejen sítě KANZELSBERGER včetně historického knihkupectví Barvič & Novotný v Brně. Tím výrazně rozšířila své regionální pokrytí.
Kombinace nakladatelství, distribuce a maloobchodní sítě vytváří model, který pokrývá celý řetězec – od vydání knihy přes distribuci až po prodej koncovému zákazníkovi. Pro menší nakladatele to znamená stabilnější distribuční infrastrukturu, pro zákazníky širší dostupnost titulů.
LUXOR je podle počtu poboček největší knihkupeckou sítí v Česku
Po dokončených akvizicích se síť knihkupectví LUXOR rozrostla na více než 70 prodejen v 50 městech po celé České republice. Z pohledu počtu kamenných prodejen se tak stala největší knihkupeckou sítí v zemi.
Společnost zároveň mění koncept prodejen. Knihkupectví už neslouží pouze jako prodejní místo, ale fungují jako komunitní prostor pro autogramiády, křty knih či jiné akce. Tento model reaguje na tlak online konkurence a snaží se posílit přidanou hodnotu kamenných obchodů.
Knižní klub pod značkou LUXOR – sjednocení věrnostního programu
Součástí transformace je také integrace Knižního klubu pod značku LUXOR. Věrnostní program, který má stovky tisíc členů, nyní funguje napříč celou sítí i e-shopem. Tím se pro zákazníky změnil a zjednodušil princip fungování Knižního klubu a zároveň je více dostupnější a modernější.
Členové mohou i nadále využívat klubové ceny se slevou až 20 % na prodejnách, na e-shopu i v mobilní aplikaci. Integrace přináší jednotnou správu účtu, širší dostupnost výhod i možnost kombinovat nákupy v kamenných prodejnách a online.
Z pohledu podnikání jde o posílení zákaznické loajality a lepší práci s daty napříč kanály.
Aplikace MŮJ LUXOR a růst digitálního obsahu
Euromedia nadále rozvíjí digitální segment. Prostřednictvím aplikace MŮJ LUXOR, která se neustále rozšiřuje, mohou zákazníci spravovat věrnostní účet, sledovat objednávky a nakupovat audioknihy či e-knihy.
Digitální formáty podle firmy dlouhodobě rostou a představují důležitý doplněk tištěných knih. Cílem je vybudovat plně funkční omnichannel model, který propojuje kamenné prodejny, e-shop a digitální obsah.
Široké platební možnosti jako součást zákaznické strategie
Knihkupectví LUXOR zároveň rozšiřuje nabídku platebních metod. Kromě hotovosti a platebních karet mohou zákazníci využívat Apple Pay a Google Pay, ale také odložené platby Skip Pay, Twisto Pay či MúzaPay.
K dispozici jsou rovněž zaměstnanecké benefity Benefit Plus, eBenefit, Edenred a Pluxee. Rozšíření platebních možností je součástí strategie zaměřené na vyšší konverzi v online prostředí i komfort v kamenných prodejnách.
Silnější infrastruktura pro český knižní trh
Transformace Euromedia Group ukazuje trend konsolidace a technologické modernizace v tradičním segmentu. Spojení investic do logistiky, akvizic a digitalizace vytváří stabilnější infrastrukturu pro celý knižní trh.
Pro podnikatele v oblasti maloobchodu je tento vývoj příkladem, jak lze kombinovat tradiční kamennou síť s e-commerce a moderními technologiemi. Český knižní trh tak vstupuje do fáze, kde o úspěchu rozhoduje efektivita procesů, práce s daty a schopnost nabídnout zákazníkovi komfort napříč všemi prodejními kanály.