Firemní e-mail pod kontrolou: Mailhosting Business od VEDOS

Firemní e-mail je stále páteří interní i klientské komunikace. VEDOS na to reaguje službou Mailhosting Business, která kombinuje provoz na vlastní doméně, velké schránky a transparentní správu dat. Umístění infrastruktury v Hluboké nad Vltavou usnadňuje plnění lokálních požadavků a udržuje přehled o tom, kde se firemní pošta fyzicky nachází.
Co služba přináší v praxi
V praxi jde o poštu, kterou nemusíte počítat na licence. Nastavíte si vlastní prostředí a schránky přidáváte podle toho, kolik lidí právě potřebujete. Při náborových vlnách nebo sezónních špičkách to ulehčí práci správcům, protože vytvoření nového účtu je běžný krok bez dalšího papírování. Úložiště je nastavené štědře a dá se dál rozšiřovat až do terabajtů. Díky tomu mohou v poště zůstat i dlouhé e-mailové historie a velké přílohy, aniž byste neustále řešili mazání. Výsledkem je jednoduchý provoz, který roste spolu s firmou.
Doručitelnost a práce uživatelů
E-maily chodí tam, kam mají, protože služba stojí na standardech SPF, DKIM a DMARC a běží nad antispamem i antivirem. Kdo chce webové rozhraní, použije Roundcube. Většina týmů zůstane u svých klientů přes IMAP a SMTP a nic měnit nemusí. Limity pro velikost zpráv i denní odesílání jsou nastavené na běžný firemní provoz.
Přenos e-mailů bez výpadku
Přechod z jiné platformy probíhá automatizovaně a zachová historii i strukturu složek. Po nastavení MX a ověřovacích záznamů se přepíná v režimu, který uživatelé prakticky nepocítí. Pro firmy, které se obávají zastavení provozu, je to klíčový moment. Nonstop podpora a umístění infrastruktury v ČR snižují provozní riziko a urychlují řešení případných incidentů.
NIS2 a připravenost
Služba vychází z toho, co NIS2 v praxi sleduje, a jednotlivé prvky na sebe navazují. Data jsou uložena v ČR, což usnadňuje dohledatelnost odpovědností a práci s regulací. Provoz stojí na dostupnosti, pravidelných zálohách a průběžném monitoringu, aby bylo možné rychle odhalit a řešit odchylky. Ověřování odesílatele zajišťují standardy SPF, DKIM a DMARC, které snižují riziko zneužití identity a zlepšují reputaci domény. Incidenty mají definovaný postup řešení, takže je jasné, kdo co dělá a v jakém pořadí. Formální shoda se vždy opírá o řízení rizik u konkrétního zákazníka, ale Mailhosting Business dává technický základ, na kterém lze takové požadavky věrohodně postavit, a současně splnit očekávání na uložení dat v EU.
CZ doména jako vizitka
A teď k doméně samotné. Pokud jste česká firma, která působí v Česku, doporučujeme zřídit firemní poštu na vlastní CZ doméně. Je to vizitka, kterou zákazníci i partneři vnímají jako důvěryhodnou. E-mail z adresy na vaší CZ doméně působí profesionálně, drží konzistenci značky a zároveň zůstává pod správou českého registru. V kombinaci s nastavením SPF, DKIM a DMARC se tím posiluje reputace odesílatele a snižuje riziko phishingu. Pro právní a compliance týmy má navíc CZ doména výhodu v jasně dohledatelné správě a kontinuitě držení, což dobře zapadá do českého provozního a regulatorního prostředí.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě. Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.
Závěrem
Mailhosting Business není módní novinka, spíš poctivá domácí infrastruktura pro něco, co firma potřebuje každý den. Stabilní e-mail na vlastní doméně, škálovatelná kapacita, jasná pravidla pro doručitelnost a data v Česku. Pokud právě řešíte konsolidaci pošty nebo rychle rostete, je to kandidát k serióznímu zvážení.