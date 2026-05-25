Firemní e-mail: proč ho přestat brát jako samozřejmost

Firemní e mail už dávno není jen schránka na zprávy. Rozhoduje o bezpečnosti, důvěryhodnosti i tom, jestli vaše komunikace neskončí ve spamu.
E-mail je jako elektřina. Když funguje, nikdo si ho nevšimne. Když přestane, řeší ho úplně všichni.

V poslední době už navíc e-mail není jen schránka. Je to vaše digitální identita, cesta k resetům hesel, kanál pro faktury i objednávky. A také častý cíl útoků.

Všechno začíná u domény

Firemní e-mail stojí na doméně. Nejčastěji na .cz, kterou spravuje sdružení CZ.NIC. Právě doména určuje, jak vaše e-maily působí navenek a jestli jim ostatní servery budou věřit.

E-mailová adresa ve tvaru jmeno@firma.cz není jen kontakt. Je to značka a reputace. A bez správně nastavené domény se to velmi rychle projeví.

Kde se to obvykle rozbije

Spousta firem má e-mail vyřešený historicky. Něco zdarma, něco u hostingu, něco, co už nikdo nechce měnit.

Jenže e-mail dnes stojí na třech věcech: doručitelnost, bezpečnost a kontrola.

Stačí špatně nastavené DNS záznamy nebo chybějící ověření a vaše e-maily končí ve spamu.

Doručitelnost: problém, který není vidět

Velcí poskytovatelé zpřísňují pravidla. Bez SPF, DKIM a DMARC se vaše zprávy snadno ztratí.

Tyto záznamy se nastavují právě u domény. Pokud ji máte u registrátora napojeného na infrastrukturu CZ.NIC a máte přehled o správě DNS, máte situaci výrazně pod kontrolou.

TIP: Ověřte si, jestli máte SPF a DKIM a jestli používáte DMARC alespoň v základním režimu.

Freemail, server, nebo mailhosting

Možnosti jsou tři:

Freemail: jednoduchý start, ale minimum kontroly

Vlastní server: plná kontrola, ale vysoké nároky

• Mailhosting: kompromis mezi oběma

TIP: Pokud provozujete vlastní server, zkuste si spočítat, kolik času vás stojí správa a řešení problémů.

Bezpečnost a legislativa

Kyberbezpečnost už není jen téma pro velké firmy. Nové požadavky (například NIS2) se postupně promítají i do menších firem a jejich dodavatelů.

Otázky typu „kde máte data“ nebo „jak řešíte e-mail“ dnes padají častěji než dřív.

Migrace už není problém

Změna e-mailu dnes není tak složitá, jak bývala. Data lze převést přes IMAP, pak stačí přepnout MX záznamy a upravit klienty.

TIP: Začněte testem na jedné schránce a ověřte si celý proces.

Kdy dává smysl změna

Zpozornět byste měli ve chvíli, kdy:

e-maily padají do spamu

nevíte, kde jsou vaše data

řešení vás stojí moc času

• nemáte technickou podpora

• nemáte možnost upravit nastavení DNS

V takové situaci dává smysl podívat se po řešení, které kombinuje kontrolu a jednoduchost. Typicky mailhosting s lokální infrastrukturou.

Například Mailhosting Business od VEDOS staví na provozu v České republice, jednoduchém cenovém modelu a dostupné podpoře 24/7. Právě kombinace e-mailu a správy domény na jednom místě může firmám výrazně zjednodušit provoz.

Zároveň platí, že bez dobře spravované domény, typicky .cz pod správou CZ.NIC, nebude e-mail dlouhodobě fungovat spolehlivě.

Jedna změna, která má větší dopad, než se zdá

E-mail je jeden z hlavních vstupních bodů do podnikání. Přes něj chodí komunikace, obchod i přístupy do dalších služeb.

Mailhosting už není jen doplněk hostingu, ale samostatný segment, který si zaslouží vlastní pozornost a řešení. Proto dává smysl mít ho pod kontrolou stejně jako web nebo doménu. Ideálně dřív, než nastane problém.

Jak na domény a proč vybrat .cz

O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.

Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.

Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.

Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.

