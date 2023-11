Firemní software proměňuje pocity v čísla. Na počítači i v telefonu

Přehled je základ. Každý dobrý manažer ví, že co nejde změřit, to nejde řídit. Jak si firma aktuálně stojí, jaká je hodnota nezaplacených faktur a kolik má v hotovosti? ABRA Flexi zná na všechno odpověď. V přehledných grafech.

Firma jako na dlani

Hned, jak se do moderního ERP systému přihlásíte, uvidíte komplexní dashboardy zobrazující vybrané účetní údaje o hospodaření firmy. Kromě vizualizace dat Flexi nabídne také jejich analýzu – ve formě detailních grafů poskytne informace o struktuře nejdůležitějších nákladů a výnosů a jejich změn, rozdělí aktiva a pasiva na jednotlivé položky (pohledávky, zásoby, investice, obchodní závazky, vlastní kapitál, …) a data zobrazí podle libovolného střediska nebo časového období. K dispozici jsou analýzy nákupu, prodeje a účetních dat.

A jak se manažerské přehledy líbí našim klientům? „Pro mě jako pro majitelku jsou živá data doslova pokladem pro manažerské účetnictví a efektivní plánování nákupů,“ říká Petra Plemlová, zakladatelka značky oblečení pro děti a maminky Unuo. Firma je podle ní jako hodinový strojek, není možné mít vybroušené jen jedno kolečko. „Všechno musí fungovat celistvě od výrobního plánování až po finanční a marketingové,“ dodává. Automatizace její firmě umožnila růst – předloni o 42 procent, loni se zvýšil obrat o desetinu na 114 miliónů korun.

ABRA Flexi funguje v cloudu a k dispozici má i webové rozhraní „I když většinu času používáme desktop aplikaci, někdy je potřeba připojit se online, což vidíme jako velkou výhodou. Díky responzivnímu designu si data ve Flexi zobrazíme i na displeji mobilu nebo tabletu. A v rámci desktopu vnímáme jako benefit možnost pracovat s Flexi i na počítačích sesystémem macOS,“ oceňuje Boris Gogola z firmy Takoy, která se zabývá prodejem designových látek. A Chief Accounting Officer Ondřej Mikšík ze společnosti Twisto poskytující odložené platby oceňuje možnost reportingů: „Software řeší kompletní účetnictví a poskytuje podporu pro sestavování finančních reportů, rozpočtů, auditů a daňových přehledů,“ popisuje.

Flexi snadno propojíte s dalšími appkami

A k tomu všemu má ABRA Flexi ještě další skvělou věc – API, přes které se dá k informačnímu systému cokoli připojit. K dispozici je přes 200 doplňků, buď z dílny našich vývojářů jako je třeba výpočet úroků k vydané faktuře, nebo od dalších firem s progresivními nápady. Prostřednictvím aplikace Finbricks nabízíme napojení na všechny banky a spolupracujeme se zavedenými nástroji jako jsou třeba Mailchimp, Shoptet nebo Google. Když například na Vašem e-shopu někdo nakoupí, do ABRA Flexi dorazí nová objednávka, k níž se vytvoří firma a její kontakt. A nová e-mailová adresa se automaticky zařadí do adresáře v Mailchimpu, odkud rozesíláte zákazníkům pravidelnou dávku informací včetně různých promo akcí. Podobně funguje napojení na Google kalendář – události zadané do ABRA Flexi se automaticky propíšou do kalendáře.

ABRA Flexi je malý ERP, který umí velké věci. Získáte s ním all-in-one řešení od účetnictví přes obchodní proces až po cenotvorbu, HR administrativu a sklady. A za jak dlouho v něm můžete začít pracovat? Do 10 minut a bez školení se zvládnete přihlásit a provést úvodní nastavení. Žádná složitá implementace se nekoná. Flexi je připraveno k okamžitému použití. Tým školících profíků připravuje podrobné návody a srozumitelná výuková videa. A jsme pro vás i na e-mailu a telefonu. Těšíme se na spojení!

