Firmy neumí svítit. Sedm z deseti porušuje normy

Jakub Haus je ředitelem společnosti XENIUM Europe, která se věnuje komplexním firemním řešením v oblasti energetiky. Mimo jiné se zabývá i modernizaci osvětlení. Tzv. světelné audity, které firma provádí, dokazují, že v naprosté většině objektů není osvětlení vyřešené správné. Společnosti tak v lepším případě čelí zbytečně vysokým provozním nákladům, v horším případě bezpečnostním rizikům. Řešení přitom podle odborníka nemusí být nijak složité ani finančně nákladné.
Jak je možné, že tolik objektů nesvítí správně?
Je to důsledek dlouhé absence reálného měření. Většina firem i veřejných budov osvětlení hodnotí pocitově: Svítí to, tak je to v pořádku. Jenže normy jsou poměrně striktní: určují intenzitu osvětlení, rovnoměrnost i oslnění. A když se podíváme na reálné hodnoty v terénu, vidíme zásadní nedostatky. Největší problém bývá s nerovnoměrností, oslněním nebo naopak nedostatkem světla.
Co když ve firmě v důsledku špatného osvětlení dojde k nějaké nehodě?
Pak má daná společnost opravdový problém. Osvětlení je součástí BOZP, bohužel se na to často zapomíná.
Firmy ovšem často argumentují tím, že vyměnily původní žárovky za LED svítidla. Proč to nestačí?
LED technologie sama o sobě neřeší kvalitu osvětlení. Pokud není správně navržena, může dokonce vzniknout nový problém – světla oslňují, nejsou rovnoměrná nebo mají špatnou teplotu chromatičnosti pro daný typ práce. Výměna jednoho typu svítidla za jiné bez profesionálního návrhu je výměna jednoho problému za jiný.
Co s tím může udělat světelný audit?
Světelný audit je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak zjistit skutečný stav. Vyjde zhruba na 20 až 80 tisíc korun podle velikosti objektu. Technik na místě změří intenzitu a rovnoměrnost, porovná to s normou a následně vypracuje světelně technický návrh. Mnohdy se ukáže, že problém není celoplošný a stačí vyřešit jen konkrétní zóny – třeba část skladu nebo vybrané pracoviště. Bez auditu to ale nejde poznat.
Velká témata dneška jsou úspory a cash flow. Existují nějaké výhodné metody financování?
Ano, projekt modernizace osvětlení je možné financovat z dosažené energetické úspory. Funguje to jednoduše: firma nic neplatí předem, modernizaci hradí budoucí snížení spotřeby. Ve výsledku je projekt z pohledu firmy „zadarmo“. Úspory se běžně pohybují kolem 50, někdy až 60 procent.
V jakých provozech dává světelný audit největší smysl?
Pravidla BOZP se vztahují na všechny firmy. Mám za to, že důsledky případného porušení se nikomu nevyplatí. Osobně tedy v rámci prevence doporučuji audit jakékoli firmě, která ho ještě nemá a nemůže s jistotou říct, že její osvětlení je zcela v souladu s normami platnými od roku 2022. Každá budova je originál a má svá specifika. Audit není žádná komplikace, ale nástroj, jak případná rizika správně pojmenovat a najít nejefektivnější řešení. Zároveň je to jasný podklad při kontrolách hygieny i inspekci práce.
Soustředí se společnost XENIUM Europe na konkrétní typ staveb nebo vybraný region?
Působíme po celé republice a řešíme osvětlení ve všech typech provozů. Máme za sebou celou řadu referenčních realizací. Měnili jsme například osvětlení ve výrobních a skladových prostorách společnosti Kofola. V rámci areálu jsme pak ve druhé etapě měnili i venkovní osvětlení. Celkový příkon interiérové osvětlovací soustavy jsme tím snížili z 18,4 kW na 7,4 kW. U venkovních světel byl pokles ještě razantnější – z 9,9 kW na 1,4 kW. Úspora provozních nákladů tak byla ohromná.
Interiérové i exteriérové osvětlení jsme měnili i v nákupnímu centru Géčko v Liberci – opět to vedlo k razantnímu snížení nákladů a přitom k vylepšení osvětlení.
Hodně zajímavá byla zakázka pro zimní stadion v Bohumíně. Požadavek byl dosáhnout 500 lx na ledové ploše a zároveň snížit oslnění. To je technicky náročné, ale podařilo se a výsledek splňuje normu i nároky sportovců.
Dalším příkladem úspěšného projektu je vakuová kalírna v Pardubicích. Část osvětlení už byla nefunkční, proto se investor rozhodl pro výměnu. Nová soustava zvedla úroveň osvětlenosti a zlepšila zrakovou pohodu zaměstnanců.
Nesoustředíme se ale jen na svítidla samotná. Například ve firmě ABX ve Varnsdorfu jsme modernizovali osvětlení v administrativních, skladových i výrobních prostorách, kde jsme během tří měsíců měnili celý systém, včetně veškeré kabeláže a rozvaděčů.
Kam se můžou zájemci o audit obrátit s poptávkou?
Stačí vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách. Obratem se domluvíme na podrobnostech a případné osobní schůzce.